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بيبارجوي.. عاصفة تقترب من عُمان تتوحش وتتحول لإعصار درجة أولى

سلطنة عمان هي إحدى الدول العربية التي تتأثر بالأعاصير المدارية بشكل متكرر، نظرا لموقعها المطل على بحر العرب، الذي يعتبر موطنا لمعظم الأعاصير التي تتشكل في المحيط الهندي

كتب فهمي الورغمي
عاصفة مدارية في سلطنة عمان
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وطن – أكدت أخصائية الأرصاد الجوية في سلطنة عمان “بشرى بن خميس السعدية”، أن الحالة المدارية التي تتحرك فوق بحر العرب منذ يومين، قد تطورت إلى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم “بيبار جوي” وهي تقترب من سواحل عمان واليمن.

عاصفة مدارية تقترب من سلطنة عمان

وشددت السعدية، خلال إفادتها لـ “راديو وصال” العماني، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين في المناطق التي من المتوقع أن يشملها الإعصار.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ24 المقبلة، حسب ذات الأخصائية.

وكان خبراء الأرصاد الجوية في البلاد، حذروا أمس، الاثنين، من أن الإعصار قد يسبب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وعرام عواصف ساحلية في المناطق المتأثرة.

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ونصح الأرصاد الجوية العمانية، العموم في السلطنة من مواطنين ومقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمهددة بالفيضانات.

وفي أحدث بلاغاتها، قالت الأرصاد العمانية إن “آخر صور الأقمار الاصطناعية توضح تطور الحالة المدارية إلى مستوى عاصفة مدارية، وسيتم اطلاق مسمى (بيبارجوي) عليها”.

وأشارت أن العاصفة “تتمركز جنوب وسط بحر العرب وتبعد عن سواحل السلطنة حوالي 1160 كلم مع فرص تحركها بإتجاه الشمال نحو وسط بحر العرب”.

ورجحت “استمرارها كعاصفة خلال ثلاثة أيام القادمة مع فرص تطورها لاحقًا إلى اعصار من الدرجة الأولى، مع فرص تدفق السحب العالية على أجواء سلطنة عمان خلال خمسة أيام القادمة”.

وإلى ذلك يشار أن الأعاصير المدارية هي واحدة من أخطر الظواهر الجوية التي تهدد حياة الناس وممتلكاتهم، وتشتهر سلطنة عمان، بحكم موقعها الجغرافي، بتواتر حدوثها.

الأعاصير المدارية التي ضربت سلطنة عمان سابقا

الأعاصير المدارية هي ظاهرة جوية تتميز برياح عاتية تدور حول مركز منخفض جوي، وتسبب أضرارا كبيرة للمناطق التي تضربها. سلطنة عمان هي إحدى الدول العربية التي تتأثر بالأعاصير المدارية بشكل متكرر، نظرا لموقعها المطل على بحر العرب، الذي يعتبر موطنا لمعظم الأعاصير التي تشكل في المحيط الهندي.

في هذا النص، سنستعرض أبرز الأعاصير التي ضربت سلطنة عمان في التاريخ الحديث، والخسائر التي نتجت عنها.

إعصار جونو: هو أقوى وأخطر إعصار مداري ضرب سلطنة عمان في الفترة مابين 31 مايو و 8 يونيو من عام 2007، ووصلت شدته إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في مقياس سافير-سيمبسون للأعاصير.

أدى إعصار جونو إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 12 مترا، وحدوث فيضانات شديدة في مختلف المناطق، خاصة في محافظة ظفار وولاية مصيرة. كما تسبب الإعصار في خسائر بشرية ومادية هائلة، حيث قُتل نحو 50 شخصا، وأُصيب المئات، ودُمِّرت الآلاف من المنازل والمباني والمزارع والطرق والجسور.

كما ألحق الإعصار أضرارا بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه. تقدَّر قيمة الخسائر المادية التي خلفها إعصار جونو بنحو 4 مليارات دولار.

إعصار فيت: هو إعصار قوي من الدرجة الرابعة تكوَّن في بحر العرب وضرب سواحل عُمان في 5 يونيو 2010. بدأ تشكُّل الإعصار في 31 مايو 2010، وأخذت قوته تزداد بشكل متسارع بفضل انخفاض الضغط الجوي فوق البحر، حيث بلغت سرعة الرياح 235 كم/س في الأول من يونيو 2010.

اقترب الإعصار من سواحل عُمان، حيث تم إعلان حالة التأهُّب القصوى تحسُّبًا لما قد يخلِّفه من أضرار. ضَرَبَ إعصار فيت جزيرة مصيرة وأجزاء من الساحل الشرقي للسلطنة، ولكن بعد أن انخفضت شدته إلى الدرجة الثانية وسرعة الرياح إلى حوالي 120 كم/س.

أدّى إعصار فيت إلى هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، واضطراب في حالة الجو، وارتفاع في منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تسبب الإعصار في خسائر بشرية ومادية محدودة، حيث قُتل 4 أشخاص، وأُصيب 40 آخرون، ودُمِّرت بعض المنازل والمزارع والطرق. تقدَّر قيمة الخسائر المادية التي خلفها إعصار فيت بنحو 25 مليون دولار.

إعصار مكونو: هو إعصار استوائي تكوَّن في 21 مايو 2018 في بحر العرب وأثَّر بشكل أساسي على المناطق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية لدول اليمن وعُمان والسعودية، والجزر الواقعة في المناطق التي يمر بها مثل جزيرة سقطرى.

كان إعصار مكونو من الدرجة الثالثة، وهي درجة متوسطة في مقياس سافير-سيمبسون للأعاصير. وأدى إلى هطول أمطار غزيرة جدًا في مختلف المناطق، خاصة في محافظة ظفار وولاية المضيبي. كما تسبب الإعصار في ارتفاع أمواج البحر وحدوث فيضانات عارمة في الأودية والمناطق المنخفضة.

ألحق الإعصار أضرارًا بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه. وتسبَّب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث قُتل 04 أشخاص، بينهم طفلة، وأُصيب عشرات آخرون، ودُمِّرت آلاف من المنازل والمباني والمزارع والطرق والجسور. تقدَّر قيمة الخسائر المادية التي خلفها إعصار مكونو بأكثر من 100 مليون دولار.

إلى جانب هذه الأعاصير التي ذكرناها، فإن سلطنة عُمان شهدت عدة أعاصير أخرى في تاريخها الحديث، مثل إعصار نيلام في 2012، وإعصار نانوك في 2014، وإعصار شابالا في 2015، وإعصار هِكَّى في 2019. كل هذه الأعاصير تؤكد على ضرورة التأهُّب لهذه الظاهرة الجوية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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