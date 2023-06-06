الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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العباقرة فقط من يمكنهم تحديد الرقم المخفي في غضون 10 ثوانٍ (شاهد)

الوهم البصري يتحدى المتسابقين في العثور على رقم مخفي في هذا الرسم التوضيحي ذي اللون النيون.

كتب سالم حنفي
العباقرة فقط من يمكنهم تحديد الرقم المخفي في غضون 10 ثوانٍ
تحديد الرقم المخفي
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وطن- من المتعارف عليه ودون الحاجة إلى التأكيد أن الأوهام البصرية ليست سهلة الحل دائمًا.

لكن جمال الألغاز هو أنها رائعة لأسباب عديدة ، مثل تنمية مهارات الملاحظة الخاصة بك وقياس درجة الذكاء.

والآن إذا كنت تعتقد أن لديك ما يتطلبه الأمر لحل مثل هذا الوهم البصري، فدعنا نختبر عينيك اليوم.

الوهم البصري أو ما يمكن تسميته بـ”اللعبة” أيضا، يتحداك في العثور على رقم مخفي في هذا الرسم التوضيحي ذي اللون النيون.

تحديد الرقم المخفي
تحديد الرقم المخفي

ويظهر في الصورة أمامك بحر من الأرقام، حيث يبدو للوهلة الأولى أنها تحتوي على الرقم 58.

ولكن عند الفحص الدقيق، يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف الرقم 38 المخفي في مكان ما في الصورة.

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وسيكون لديك 10 ثوان لتحديد الرقم، مما يعني أن يتم تصنيف بأنك عبقري حقيقي.

والآن..هل تعتقد أن لديك ما يلزم للعثور على الرقم 38 المدفون بين رقم 58 المتدفق في الصورة خلال المهلة الزمنية؟

غالبًا ما تتلاعب الخدع البصرية بتباين الألوان لخداع عينيك وعقلك لرؤية أشياء غير موجودة، ومع أنه قد يزعجك لون اللغز ولكنك ستكسره في النهاية.

الإجابة في الأسفل

إذا كنت لا

تزال تكافح للعثور على الرقم السحري بعد مرور الـ10 ثواني المحددة لفك اللغز فلا تقلق، حيث يعد هذا النوع من المسابقات الذهنية طريقة جيدة للمساعدة في إعدادك لأسبوع مثمر.

والآن..للعثور على الإجابة فإنه موجودة في الرقم الحادي عشر من الصف الثاني من الأرقام.

تحديد الرقم المخفي
تحديد الرقم المخفي
المصدرديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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