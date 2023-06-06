العباقرة فقط من يمكنهم تحديد الرقم المخفي في غضون 10 ثوانٍ (شاهد)

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وطن- من المتعارف عليه ودون الحاجة إلى التأكيد أن الأوهام البصرية ليست سهلة الحل دائمًا.

لكن جمال الألغاز هو أنها رائعة لأسباب عديدة ، مثل تنمية مهارات الملاحظة الخاصة بك وقياس درجة الذكاء.

والآن إذا كنت تعتقد أن لديك ما يتطلبه الأمر لحل مثل هذا الوهم البصري، فدعنا نختبر عينيك اليوم.

الوهم البصري أو ما يمكن تسميته بـ”اللعبة” أيضا، يتحداك في العثور على رقم مخفي في هذا الرسم التوضيحي ذي اللون النيون.

ويظهر في الصورة أمامك بحر من الأرقام، حيث يبدو للوهلة الأولى أنها تحتوي على الرقم 58.

ولكن عند الفحص الدقيق، يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف الرقم 38 المخفي في مكان ما في الصورة.

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وسيكون لديك 10 ثوان لتحديد الرقم، مما يعني أن يتم تصنيف بأنك عبقري حقيقي.

والآن..هل تعتقد أن لديك ما يلزم للعثور على الرقم 38 المدفون بين رقم 58 المتدفق في الصورة خلال المهلة الزمنية؟

غالبًا ما تتلاعب الخدع البصرية بتباين الألوان لخداع عينيك وعقلك لرؤية أشياء غير موجودة، ومع أنه قد يزعجك لون اللغز ولكنك ستكسره في النهاية.

الإجابة في الأسفل

إذا كنت لا

تزال تكافح للعثور على الرقم السحري بعد مرور الـ10 ثواني المحددة لفك اللغز فلا تقلق، حيث يعد هذا النوع من المسابقات الذهنية طريقة جيدة للمساعدة في إعدادك لأسبوع مثمر.

والآن..للعثور على الإجابة فإنه موجودة في الرقم الحادي عشر من الصف الثاني من الأرقام.