الحمى النزفية تثير الرعب في العراق والصحة تحدد أسباب انتشارها

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وطن – عاد مرض الحمى النزفية ليضرب بقوة مناطق عراقية عدة، وخاصة الجنوبية منها هذه الأيام، وسجلت البلاد خلال الساعات الأخيرة العديد من الإصابات، وأعلن عن أول حالة وفاة حديثة من قبل صحة دهوك، وسط إجراءات وقيود مشددة على حركة دخول وخروج المواشي.

والحمى النزفية الفيروسية هي أمراض مُعدية يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلة شديدة تهدد الحياة. ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

الصحة العراقية تحذر

وأعلنت وزارة الصحة العراقية بحسب وسائل إعلام عراقية أنّ إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة، داعية وزارتي الداخلية والبلديات إلى “معالجة موضوع الرعي والذبج العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات”.

صحة #دهوك تعلن تسجیل أول حالة وفاة بـ #الحمى_النزفية في المحافظة وتشير إلى أن المصاب يعمل راعي أغنام ومواشي

تابع #العربية_العراق pic.twitter.com/aqMdyafBgw — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) June 6, 2023

كما دعت المواطنين لتوخي الحذر وعدم شراء اللحوم مجهولة المصدر، وتجنّب الاختلاط بالمواشي.

وفي هذا السياق أعلنت صحة دهوك تسجیل أول حالة وفاة بـ الحمى النزفية في المحافظة وأشارت إلى أن المصاب يعمل راعي أغنام ومواشي.

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كما فرضت صحة الأنبار قيود صحية مشددة على حركة دخول المواشي والحيوانات التي لا تحمل تخويلا صحيا للحد من انتشار المرض الخطير في المحافظة.

وسجلت مديرية صحة أربيل في كردستان العراق حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا جراء إصابته بمرض الحمى النزفية.

إقليم كردستان لم يسلم

وأعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، الخميس الماضي، تسجيل حالتي وفاة بوباء الحمى النزفية في الاقليم.

وقال “البرزنجي” في تصريح صحفي ان حالة الوفاة الاولى تم تسجيلها، يوم الأربعاء، في ادارة منطقة (سوران) المستقلة والثانية اليوم داخل مدينة (اربيل) مؤكدا ان الوزارة قلقة.

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة بوباء الحمى النزفية في الاقليم.وقال البرزنجي في تصريح صحفي ان حالة الوفاة الاولى تم تسجيلها يوم امس في ادارة منطقة (سوران) المستقلة والثانية اليوم داخل مدينة (اربيل) مؤكدا ان الوزارة قلقة… pic.twitter.com/FUcFTyI2ip — السياسة الإلكتروني (@AlseyassahNews) June 1, 2023

وسبق أن قال مدير عام دائرة البيطرة بوزارة الزراعة ثامر حبيب حمزة الخفاجي لصحيفة العربي الجديد، في شهر مارس الماضي إن “تم رصد إصابات جديدة بالحمى النزفية، بواقع إصابتين في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، وأخرى لرجل صيني الجنسية ناقل للمرض، ظهرت عليه الأعراض وأدخل المستشفى لتلقي العلاج”.

وأوضح المسؤول العراقي أن دائرته “سارعت إلى اطلاق حملة وطنية كبرى مجانية بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة لمنع تفشي الحمى النزفية”.

وبدوره قال وزير الصحة العراقي الدكتور “صالح الحسناوي” في تصريح لوسائل إعلام عراقية رصدته “وطن”، إن هناك حالات تهويل بخصوص مرض الحمى النزفية.

واستدرك أن هناك حالات مسجلة وهناك تعامل وفق المعايير العلمية والطبية من قبل فرق وزارة الصحة لمعالجة المرضى المصابين بالحمى النزفية.

✍️ رسالة إطمئنان حول إنتشار الحمى النزفية في العراق حيث وصلت الإصابات الى 139 من بينها 20 حالة وفاة.

👇 pic.twitter.com/R26zLlPzGQ — مازن الاشيقر 🇮🇶 (@MazinAlEshaiker) June 5, 2023

إجراءات الوقاية من الحمى النزفية

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية مهمة جداً وهي تتعلق بوزارة الزراعة والمربين والقصابين وربات البيوت، من حيث غسل اليدين جيداً قبل وبعد تقطيع اللحوم.

وبالنسبة لمربي الماشية متابعة، تتلخص الوقاية في مكافحة الآفات الموجودة بالتعاون مع المستوصفات البيطرية، وختم أن الموضوع اقل مما يشاع في الإعلام.

وترتبط الحمى النزفية الفيروسية بحدوث أوبئة كبرى ذات معدلات وفيات مرتفعة بسبب عدم وجود تدابير طبية مضادة محددة مثل اللقاحات أو مضادات الفيروسات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتقال حمى القرم- الكونغو النزفية إلى البشر يحدث “إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة”.

يذكر أنه منذ مطلع العام الماضي 2022، سجلت المحافظات العراقية، ومنها محافظة ذي قار (جنوب) على وجه الخصوص، إصابات بالحمى النزفية. وبلغ عددها حوالي 400 إصابة، بينها نحو 40 حالة وفاة، لتنحسر نهاية العام الماضي.

وفي حين يعدّ العراق “بين بلدان شرق المتوسط التي تتوطّنها حمى القرم-الكونغو النزفية”، وفق المنظمة، إلا أن “عدد الحالات المبلغ عنها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 أعلى بكثير من العدد المبلغ عنه في عام 2021”.