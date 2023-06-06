أخبار ريال مدريد الانتقالات بعد رحيل العديد من نجوم الملكي هذا الصيف

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وطن- من المتوقع أن يكون سوق الميركاتو لنادي ريال مدريد ساخن هذا الصيف، عقب رحيل العديد من النجوم لعل أبرزهم الأسطورة الفرنسي كريم بنزيما الذي فضل المغادرة على حساب تجديد عقده لموسم أخر إضافي مع الملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد (الملكي)، في بيانات صحيفة متتالية رحيل العديد من نجومه هذا الصيف، وهم رباعي هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد. والإسباني ماركو أسينسيو، وماريانو دياز.

أخبار ريال مدريد الانتقالات هذا الصيف

كما وسيستغني ريال مدريد عن عدد من نجومه بالبيع أو على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو)، وهم الحارس الثاني الأوكراني لونين، ولاعب الجناح الفرنسي فيرلاند ميندي. اودريوزولا، و فاليخو الذي يريد البقاء مع النادي للموسم أخر، إلا أن اللاعب خارج حسابات النادي الملكي.

وأعطى ريال مدريد الثقة في المدافع الإسباني ناتشو للبقاء مع الفريق الملكي لموسم آخر بعد تجديد عقده، ليتولى شارة قيادة الفريق. خلفاً لزميله الفرنسي بنزيما الذي فضل الرحيل عن قلعة ملعب (سانتياغو برنابيو) بعد تحقيقه كل شيء ممكن مع الفريق.

تجديد عقد سيبايوس مع ريال مدريد

وسيجدد ريال مدريد عقد لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، لمدة 3 مواسم على الأقل مع النادي الملكي. وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية الموثوقة.

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كما ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين. لاعب توتنهام الإنجليزي، ليكون صاحب الرقم 9 كبديل عن الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب انضمام خوسيليو المهاجم الثاني البديل عن ماريانو دياز.

وأشارت العديد من التقاري الإسبانية، إلى بدء ريال مدريد في فتح مفاوضات. مع نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتس.

كما ويتطلع الفريق الملكي إلى التعاقد مع الكندي ألفونسو بويل ديفيس لاعب بايرن ميونخ الألماني، في مركز الظهير الأيسر، لكن النجم البرازيلي فيرمينو. خارج حسابات ريال مدريد في سوق الانتقالات، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.