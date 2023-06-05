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3 أغراض منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي في منزلك

منها التلفزيون والميكروويف

كتب ايمان الباجي
3 أغراض منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي في منزلك watanserb.com
شبكة الواي فاي
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وطن- يشكو العديد من الأشخاص دائمََا من وجود بطء أو خلل في شبكة الواي فاي الخاصة بهم، وقد يكون السبب في ذلك هو تداخل إشارات جهاز التوجيه مع إشارات أخرى من أجهزة أو أغراض أخرى توجد في المنزل.

وإذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من جهاز الواي فاي الخاص بك، فما عليك سوى إبعاده عن هذه الأشياء الموجودة في المنزل، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

الأسطح المعدنية

لتحقيق أقصى استفادة من جهاز التوجيه الخاص بك، يجب عليك إبعاده عن كل الأشياء المصنوعة من المعدن.

يمكن العثور على هذه المواد الشائعة في الكثير من المنازل.

من الأفضل إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن المرايا الكبيرة والتلفزيون والميكروويف

وإذا كان لديك جهاز توجيه واي فاي بالقرب من أي أسطح معدنية، فمن المفيد نقل جهاز التوجيه أو العناصر بعيدًا.

يصدر جهاز التوجيه الخاص بك موجات راديو كهرومغناطيسية. وهذا يعني أن المعدن يمكنه امتصاصها، مما يؤثر على جودة إشارة الواي فاي WiFi في منزلك.

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المرايا

تصبح شبكة الواي فاي أبطأ وغير مستقرة عندما تكون بالقرب من المرآة.

في الواقع، يمكن أن تؤثر بعض مرايا الحائط الكبيرة بشكل خاص على الاتصال، حيث تتكون المرآة من طبقة رقيقة من المعدن مما قد يتسبب في حدوث تداخل في الإشارات.

لذا، من الأفضل إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن المرايا الكبيرة.

التلفزيون والميكروويف

يعطي الميكروويف عموما طنًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يتداخل مع إشارات جهاز التوجيه الخاص بك.

حتى إذا كنت لا تستخدمه، فلا تزال أفران الميكروويف تحتوي على معدن في الداخل.

والأمر نفسه ينطبق على التلفزيون الخاص بك، والذي يمكن أن يتداخل مع إشارات الواي فاي.

أماكن جيدة لوضع جهاز التوجيه

لتقوية شبكة الوايفاي في المنزل، ينصح الخبراء بنقل جهاز التوجيه إلى موقع مركزي 

بشكل عام، يجب أن تبقيه بعيدا عن الأرض وفي منطقة مفتوحة. وأفضل مكان على الإطلاق لوضع جهاز التوجيه الخاص بك هو بجوار المقبس الرئيسي.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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