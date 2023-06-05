الإثنين, يونيو 5, 2023
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وفاة دينا مراجيح لم يكن حزناً على والدتها.. السبب الحقيقي مؤلم! (شاهد)

تعرضت دينا مراجيح قبل وفاتها بأعوام للضرب والسحل على يد بعض الشباب بسبب المحتوى الذي تقدمه

كتب رفيف عبدالله
ليس حزناً على والدتها.. السبب الحقيقي لوفاة دينا مراجيح! (شاهد) watanserb.com
دينا مراجيح
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وطن- تصدر خبر وفاة دينا مراجيح، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فارقت الفتاة المصرية البسيطة الحياة.

“عاشت وماتت غلبانة”

وتسببت وفاة دينا مراجيح التي قيل إنها حزناً على والدتها، بحزن شديد بين بعض الناشطين الذين قالوا إنها “عاشت غلبانة وماتت غلبانة”.

وكشف جار دينا مراجيح السبب الحقيقي وراء وفاتها، قائلاً إنها كانت تعاني من ضيق تنفس لمدة 3 أشهر، وطالب بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

دينا مراجيح
لم تتوف دينا حزناً على والدتها كما أشيع

وتابع طارق السفاح في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “دينا مراجيح توفيت بشكل طبيعي، بسبب إصابتها بضيق في التنفس.. وكانت قد نشرت مقطع فيديو لها بنفسها عبر صفحتها الشخصية، وهي تخضع لجلسة أكسجين، بتاريخ 9 مايو الماضي”.

دينا مراجيح
كانت فتاة التيك توك تعاني من ضيق تنفس

وأشار طارق إلى أن دينا طالبت حينها متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

ليس حزناً على والدتها

وتابع طارق: “والدة دينا مراجيح، توفيت منذ أكثر من عام ونصف.. أي أن وفاتها لم تكن حزنًا على والدتها، نظرًا لمرور وقت طويل على وفاة الأم”.

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وحول ما أشيع عن كونها تعيش بين أبناءها وأقاربها، أكد طارق أن ذلك ليس صحيحاً.

دينا مراجيح
كانت دينا متزوجة من رجل يعذبها وحصلت على الطلاق

وقال طارق: “دينا مراجيح كانت وحيدة وليس لها أسرة، وأبناءها يعيشون عند جدهم”.

فتاة التيك توك

واشتهرت دينا مراجيح بفيديوهاتها عبر “تيك توك“.

وذاع صيتها أكثر حين ظهرت في مسلسل “ليه لأ”، وتعرضت لهجوم من بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور مشاهير تيك توك لا يمتلكون أي موهبة تؤهلهم لذلك. بينما هناك عدد كبير من الفنانين يجلس في المنازل وينتظر الفرصة بحسب تعبيرهم.

دينا مراجيح
دينا مراجيح مع أمينة خليل في مسلسل ليه لأ

وحذر حينها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج إبرام نشأت، من التعامل مع دينا مراجيح أو الاستعانة بها في فيلمه ساعة شيطان.

وردت دينا مراجيح على تحذير أشرف ذكي، في مقطع فيديو، قائلة: “دكتور أشرف زكي، السلام عليكم، نقيب المثلين كلها.. أحب أقولك رسالة يا باشا أنا خلاص مش عايزة أمثل، وأحلى جود لاك عليك وكلامك فوق دماغي من فوق.. وكلامك هيتنفذ وأنا مش همثل”.

سحل وضرب

كما تعرضت دينا المعروفة بـ”فتاة التيك توك” قبل أعوام، للضرب والسحل على يد بعض الشباب بسبب المحتوى الذي تقدمه.

وظهرت دينا بفيديو متداول حينها وهي وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، والذين يتشاجرون معها وآخرين يدافعون عنها.

وبدأت دينا تتشابك بالأيدي مع هؤلاء الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، وتقول لهم: “أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله”.

وبعدها اعتدى عليها أحد الشباب بالضرب المبرح، أمام سيارة كانت تقف في منتصف الطريق.. وتبادلا كلاهما الضرب ثم وقع حجابها وظلت بشعرها تجري في الشارع، وتلقي الشباب بالحجارة.

وألقت حينها قوات الأمن القبض عليها بسبب هذا الفيديو مع 6 آخرين بسبب الألفاظ الخارجة والخادشة أثناء المشاجرة.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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