وفاة دينا مراجيح لم يكن حزناً على والدتها.. السبب الحقيقي مؤلم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تصدر خبر وفاة دينا مراجيح، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فارقت الفتاة المصرية البسيطة الحياة.

“عاشت وماتت غلبانة”

وتسببت وفاة دينا مراجيح التي قيل إنها حزناً على والدتها، بحزن شديد بين بعض الناشطين الذين قالوا إنها “عاشت غلبانة وماتت غلبانة”.

وكشف جار دينا مراجيح السبب الحقيقي وراء وفاتها، قائلاً إنها كانت تعاني من ضيق تنفس لمدة 3 أشهر، وطالب بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتابع طارق السفاح في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “دينا مراجيح توفيت بشكل طبيعي، بسبب إصابتها بضيق في التنفس.. وكانت قد نشرت مقطع فيديو لها بنفسها عبر صفحتها الشخصية، وهي تخضع لجلسة أكسجين، بتاريخ 9 مايو الماضي”.

وأشار طارق إلى أن دينا طالبت حينها متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

ليس حزناً على والدتها

وتابع طارق: “والدة دينا مراجيح، توفيت منذ أكثر من عام ونصف.. أي أن وفاتها لم تكن حزنًا على والدتها، نظرًا لمرور وقت طويل على وفاة الأم”.

- Advertisement -

وحول ما أشيع عن كونها تعيش بين أبناءها وأقاربها، أكد طارق أن ذلك ليس صحيحاً.

وقال طارق: “دينا مراجيح كانت وحيدة وليس لها أسرة، وأبناءها يعيشون عند جدهم”.

فتاة التيك توك

واشتهرت دينا مراجيح بفيديوهاتها عبر “تيك توك“.

وذاع صيتها أكثر حين ظهرت في مسلسل “ليه لأ”، وتعرضت لهجوم من بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور مشاهير تيك توك لا يمتلكون أي موهبة تؤهلهم لذلك. بينما هناك عدد كبير من الفنانين يجلس في المنازل وينتظر الفرصة بحسب تعبيرهم.

وحذر حينها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج إبرام نشأت، من التعامل مع دينا مراجيح أو الاستعانة بها في فيلمه ساعة شيطان.

وردت دينا مراجيح على تحذير أشرف ذكي، في مقطع فيديو، قائلة: “دكتور أشرف زكي، السلام عليكم، نقيب المثلين كلها.. أحب أقولك رسالة يا باشا أنا خلاص مش عايزة أمثل، وأحلى جود لاك عليك وكلامك فوق دماغي من فوق.. وكلامك هيتنفذ وأنا مش همثل”.

سحل وضرب

كما تعرضت دينا المعروفة بـ”فتاة التيك توك” قبل أعوام، للضرب والسحل على يد بعض الشباب بسبب المحتوى الذي تقدمه.

وظهرت دينا بفيديو متداول حينها وهي وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، والذين يتشاجرون معها وآخرين يدافعون عنها.

وبدأت دينا تتشابك بالأيدي مع هؤلاء الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، وتقول لهم: “أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله”.

وبعدها اعتدى عليها أحد الشباب بالضرب المبرح، أمام سيارة كانت تقف في منتصف الطريق.. وتبادلا كلاهما الضرب ثم وقع حجابها وظلت بشعرها تجري في الشارع، وتلقي الشباب بالحجارة.

وألقت حينها قوات الأمن القبض عليها بسبب هذا الفيديو مع 6 آخرين بسبب الألفاظ الخارجة والخادشة أثناء المشاجرة.