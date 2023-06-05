الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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هبة عبوك تثير الجدل بتعليقها على صورة شقيقة أشرف حكيمي.. كيف ردت عليها؟ (شاهد)

متابعون هاجموا هبة عبوك دفاعاً عن أشرف حكيمي وانتقدوا شقيقته لردّها عليها!

كتب سالم حنفي
هبة عبوك تثير الجدل بتعليقها على صورة شقيقة أشرف حكيمي.. كيف ردت عليها؟
هبة عبوك وشقيقة أشرف حكيمي
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وطن- تسببت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، هبة عبوك، بحالة من الجدل بعد تعليقها على مجموعة من الصور نشرتها “وداد” شقيقة زوجها السابق ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.

وكانت “وداد”، شقيقة أشرف حكيمي قد نشرت عبر حسابها على “انستغرام” مجموعةً من الصور بإطلالة جميلة، ارتدت خلالها فستاناً أبيض مكشوفَ الصدر، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج اتسم بالبساطة وأبرز ملامحها السمراء.

وعلقت وداد حكيمي على مجموعة الصور بتوجيه الشكر للميك آب آرتيست هبة كياني، التي أظهرتها بهذا الشكل الجميل.

هبة عبوك تفاجئ الجميع بتعليقها على إطلالة شقيقة زوجها أشرف حكيمي

وعلى الرغم من تفاعل كثير من متابعي وداد حكيمي البالغ عددهم نحو 717 ألف متابع، وحيازة الصور على أكثر من 81 ألف إعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، فإن تعليق طليقة شقيقها هبة عبوك صنع الحدث.

وتفاجأ الجميع بتعليق هبة عبوك على صور شقيقة طليقها، حيث تفاعلت معها بوضع “إيموجي” يحمل قلبين، في إشارة إلى إعجابها الشديد بصورها وتعبيراً عن حبّ تُكنّه لها.

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هبة عبوك
هبة عبوك تفاجئ الجميع بتعليقها على إطلالة شقيقة زوجها أشرف حكيمي

وداد حكيمي تتفاعل مع تعليق هبة عبوك

من جانبها، تفاعلت وداد حكيمي مع تعليق هبة عبوك، حيث ردت عليها بإيموجي لقلبين باللون الأسود، ما زاد من حدة الجدل بين متابعيها.

هبة عبوك
وداد حكيمي تتفاعل مع تعليق هبة عبوك

جدل كبير بين متابعي وداد حكيمي

الإعجاب من قبل هبة عبوك بالصور والرد من قبل وداد حكيمي عليها جعل المتابعين في حيرة من أمرهم، وجعلهم يتساءلون عن العلاقة التي تجمع بينهما، على الرغم من تخلي الممثلة الإسبانية عن شقيقها في وقت أزمة.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: “شي حد يشرح ليا هاد لبلان”.

وعلقت أخرى معتبرةً أن ما يحدث شيء طبيعي بالقول: “هدكشي بينتهم اش دخل ختو مابين رجل أو مرأة مطلقين حتى واحد من عائلتهم سوى ختو أولا ماماها معندهمش لحق إدخلو فيهم هبة علاقتها مع خت حكمي مزين كاتكون عمت ولادها أو نتي سوقك أصلا اش دخلك فيها وش ضربتك نفس على حكمي تصفطليك لفلوس”.

وقال آخر منتقداً رد شقيقة حكيمي على هبة عبوك: “هالغدر بدا اختي وداد”.

كما هاجمت متابعة هبة عبوك بالقول: “الله يعطينا وجهك ندخلو بيه لحمام الرجال”.

وهاجمت متابعة أخرى وداد حكيمي مذكّرةً إياها بما قالته هبة عبوك عن شقيقها: “نشرت في شهر رمضان أنها مع الضحايا والجميع يعلم أنه بريء أرادت أشرف أن يعود إلى السجن وتأخذ نصف ثروته !!”

يشار إلى أنه منذ عدة أسابيع، تستحوذ أزمة المغربي أشرف حكيمي، مع زوجته السابقة الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، على اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والعربية على حد سواء.

هجوم هبة عبوك على أشرف حكيمي

ولعل أبرز ما تم تناقله خلال الفترة الماضية هو ما أثير عن تقدم هبة عبوك عبر محاميها إلى المحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي، لتكتشف أن نجم باريس سان جيرمان قد سجل أصوله باسم والدته سعيدة موح.

كما أثير أيضاً هجوم هبة عبوك على أشرف حكيمي، وحديثها عن أنها كانت أكثر شهرة منه حينما ارتبطا مع بعضهما عام 2020، نافية أن الأمور المادية تهمّها.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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