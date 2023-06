هاكان فيدان يتسبب بفضيحة لرئيس الاستخبارات البريطانية على “تويتر”.. ما القصة؟

وطن – تعرض رئيس جهاز المخابرات البريطانيه MI6 ريتشارد مور لموجة من السخرية العارمة، بعد فضيحة تهنئته لزميله رئيس الاستخبارات التركية السابق، هاكان فيدان، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة التركية الجديدة.

وكان ريتشارد مور، قد قدم تهانيه لهاكان فيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلا باللغة التركية: “أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد. حظا سعيدا يا وزير!”.

إلا أن الوزير وقع في فضيحة عبر قيامه بمنشن لحساب على “تويتر” يزعم أنه هاكان فيدان، على الرغم من أن الاخير ليس له حسابات على مواقع التواصل.

وتعرض ريتشارد مور للسخرية من قبل متابعيه، حيث خاطبه أحدهم قائلا: “إنه حساب محاكاة ساخر 🙂 يجب على السيد مور الانتباه إلى التفاصيل”.

İt is an parody account:) Mr.Moore u must pay attention to the details.Hakan fidan does not hava an twitter account yet.:)

— MARTİN (@MARTINILEON) June 4, 2023