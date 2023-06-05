معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي المصري الشهيد (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثّق قيام معتمر في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بأداء عمرة عن روح الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود التي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين وأصاب آخر واستشهد على إثرها.

الجندي المصري محمد صلاح حديث الساعة

وفي خبر أحدث ضجة واسعة كشفت وسائل إعلام عبرية أمس، عن أول صور للجندي المصري الذي نفّذ العملية ليتضح أنه مجند في الأمن المركزي بسيناء ويدعى محمد صلاح.

عمرة عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح 🇵🇸🇸🇦🇪🇬 pic.twitter.com/5jicDaJ7kM — هاني قنن ابو خالد 𓂆🇵🇸 (@albaharmalik) June 5, 2023

وأظهرت صور متداولة من أمام الكعبة المشرفة ورقة كتبها معتمر، يشير فيها إلى أنه قام بأداء العمرة على روح الجندي الشهيد.

وجاء في نص الورقة التي أُثبت فيها تاريخ اليوم، 5 يونيو 2023، بحسب ما رصدت (وطن): “بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم عمرة عمن نحتسبه شهيدا بإذن الله محمد صلاح.. تقبله الله من الشهداء”.

وتفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل مع هذه اللفتة الطيبة من المعتمر المجهول، وطالبوا كلّ من يتواجد في السعودية وتمكنه تأدية العمرة على روح محمد صلاح، أن يفعل ذلك تقديراً لعمله البطولي.

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دفن الجندي محمد صلاح في مسقط رأسه

ويشار إلى أنه بعد تسليم جثمانه للقاهرة، أعلنت أسرة الشهيد محمد صلاح، الانتهاء من دفنه “بقرية العمار” في محافظة القليوبية، وإقامة العزاء غداً في عين شمس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، كشفت عن هوية وصور الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي، فجر السبت.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المنفّذ يدعى محمد صلاح (22 عاماً)، وهو من القاهرة ونشرت صورًا له، وأضافت أن تل أبيب سلّمت جثمانه إلى مصر.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة، عبر حسابه بتويتر هوية الشهيد التي توصّل لها المتابعون وأنه فعلاً من عين شمس.

جثمان الجندي الشهيد #محمد_صلاح_ابراهيم ووري الثرى صباحا في مدافن الأسرة في قرية #العمار قليوبية بحضور عدد محدود

بعض أفراد الأسرة وأصدقائه يعلنون عن عزاء له غدا في شارع الهادي سلامة المتفرع من شارع أحمد عصمت بعين شمس شرق القاهرة ويحاولون الان الحصول على تصريح أمني pic.twitter.com/TyR5ndSsh4 — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 5, 2023

وأكد “فايد” أن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، دفن فعلاً في قرية العمار في القليوبية، وأن هناك محاولة للحصول على تصريح أمني لإقامة عزاء له.