الإثنين, يونيو 5, 2023
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معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي المصري الشهيد (شاهد)

الجندي المصري محمد صلاح أصبح حديث الساعة بعد الكشف عن هويته والتأكد من أنه هو منفذ عملية الحدود وقاتل الجنود الإسرائيليين

كتب باسل النجار
معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي المصري الشهيد watanserb.com
معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثّق قيام معتمر في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بأداء عمرة عن روح الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود التي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين وأصاب آخر واستشهد على إثرها.

الجندي المصري محمد صلاح حديث الساعة

وفي خبر أحدث ضجة واسعة كشفت وسائل إعلام عبرية أمس، عن أول صور للجندي المصري الذي نفّذ العملية ليتضح أنه مجند في الأمن المركزي بسيناء ويدعى محمد صلاح.

وأظهرت صور متداولة من أمام الكعبة المشرفة ورقة كتبها معتمر، يشير فيها إلى أنه قام بأداء العمرة على روح الجندي الشهيد.

وجاء في نص الورقة التي أُثبت فيها تاريخ اليوم، 5 يونيو 2023، بحسب ما رصدت (وطن): “بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم عمرة عمن نحتسبه شهيدا بإذن الله محمد صلاح.. تقبله الله من الشهداء”.

وتفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل مع هذه اللفتة الطيبة من المعتمر المجهول، وطالبوا كلّ من يتواجد في السعودية وتمكنه تأدية العمرة على روح محمد صلاح، أن يفعل ذلك تقديراً لعمله البطولي.

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الجندي المصري محمد صلاح
الجندي المصري محمد صلاح

دفن الجندي محمد صلاح في مسقط رأسه

ويشار إلى أنه بعد تسليم جثمانه للقاهرة، أعلنت أسرة الشهيد محمد صلاح، الانتهاء من دفنه “بقرية العمار” في محافظة القليوبية، وإقامة العزاء غداً في عين شمس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، كشفت عن هوية وصور الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي، فجر السبت.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المنفّذ يدعى محمد صلاح (22 عاماً)، وهو من القاهرة ونشرت صورًا له، وأضافت أن تل أبيب سلّمت جثمانه إلى مصر.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة، عبر حسابه بتويتر هوية الشهيد التي توصّل لها المتابعون وأنه فعلاً من عين شمس.

وأكد “فايد” أن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، دفن فعلاً في قرية العمار في القليوبية، وأن هناك محاولة للحصول على تصريح أمني لإقامة عزاء له.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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