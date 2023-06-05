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لماذا تنمو أظافر اليدين أسرع من أظافر القدمين؟ السبب سيدهشك

إن متوسط معدل نمو أظافر اليدين هو 3 ملم شهريًا. وفي المقابل، تنمو أظافر القدمين بمعدل يتراوح بين 1.6 و1.8 ملم شهريًا

كتب ايمان الباجي
لماذا تنمو أظافر اليدين أسرع من أظافر القدمين؟ السبب سيدهشك watanserb.com
لماذا تنمو أظافر اليدين أسرع من أظافر القدمين؟
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وطن- هل سبق لك أن تساءلتَ مما تتكون أظافر يديك، ولماذا تنمو بشكل أسرع من أظافر قدميك، وما وظيفتها بالضبط؟

إذا كانت الإجابة بـ”نعم”، فإن هذه المقالة التي نشرتها صحيفة “indianexpress“، ستجيب على كلّ هذه الأسئلة المتعلقة بالأظافر والتي حيّرت كثيراً من الأشخاص.

ممّ تتكوّن الأظافر؟

قالت الدكتورة سوابنا بريا، استشارية في الأمراض الجلدية: “الأظافر هي أغطية واقية صلبة مصنوعة من بروتين يسمى الكيراتين”.

وأضافت قائلة: “تتكوّن الأظافر من خلايا ميتة. كما تقع في أطراف أصابعنا وتلعب دورًا في حمايتنا من الحساسية”.

تتكوّن أظافرنا من خلايا ميتة

هل الأظافر هامدة؟

بينما تتكون الأظافر من خلايا ميتة، فهي ليست هامدة بالكامل.

فصفيحة الظفر، وهي الجزء المرئي من الظفر، تتكون من خلايا متخصصة في قاعدة الظفر، تُعرف باسم المصفوفة.

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تنتج المصفوفة خلايا جديدة تؤدي إلى نمو الظفر. وأوضحت الدكتورة بريا أنه مع تقدم الخلايا للأمام، تتصلب وتصبح مضغوطة، وتشكّل السطح الصلب لصفيحة الظفر.

لماذا تنمو أظافر اليد أسرع من أظافر القدم؟

قالت الدكتورة سمريتي ناسوا سينغ، استشارية في الأمراض الجلدية والتجميل، إن متوسط معدل نمو أظافر اليدين هو 3 ملم شهريًا.

وفي المقابل، تنمو أظافر القدمين بمعدل يتراوح بين 1.6 و1.8 ملم شهريًا.

موضحة الأسباب المحتملة لذلك، أشارت الدكتورة سينغ إلى أن أظافر اليدين بشكل عام تتعرض لكثير من التلف وللصدمات بصورة أكثر (خاصة بالنسبة للأشخاص الذي لدهم عادة قضم الأظافر)، مقارنة بأظافر القدمين.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن اليد المهيمنة لديها في الواقع معدل نمو أسرع من اليد غير المسيطرة، وهذا أيضًا بسبب زيادة احتمال إصابة أظافر تلك اليد.

من جهته، قال الدكتور برافين بارادواج، استشاري في الأمراض الجلدية: “لأسباب غير مفهومة جيدًا، تنمو أظافر اليد بشكل أسرع من أظافر أصابع القدم. هناك علاقة محتملة بين الصدمات المتكررة، والوظيفة، والدورة الدموية، والعمليات التطورية لهذا الاختلاف”.

لماذا من المهم العناية بالأظافر؟

يمكن أن تساعد العناية المناسبة بالأظافر في الحفاظ على قوتها ومنعها من أن تصبح هشة أو عرضة للكسر.

كما يساهم الحفاظ على أظافر نظيفة في منع تراكم الأوساخ والبكتيريا والفطريات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وإذا لم نتوخَّ الحذر فيمكن أن ينتهيَ بنا المطاف بالعدوى على الظفر والجلد المحيط به، والذي يمكن أن يسبّب انحلال الأظافر.

إن متوسط معدل نمو الأظافر هو 3 ملم شهريًا

طرق العناية بالأظافر

  • حافظ على أظافرك نظيفة عن طريق غسلها بانتظام بالماء والصابون المعتدل.
  • قم بقص أظافرك بانتظام وبشكل مستقيم.
  • تجنّب قضم أظافرك أو العبث بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها والتهاباتها.
  • استخدم القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية أو الأنشطة التي قد تعرض أظافرك للمواد الكيميائية القاسية أو الرطوبة الزائدة.

ماذا يمكن أن تخبرك أظافرك عن صحتك؟

يمكن أن يشير تغيّر لون الأظافر إلى إصابة الشخص بأمراض الجلد واضطرابات التمثيل الغذائي والالتهابات. كما تساعد الأظافر في التشخيص الأسرع والمبكر للأمراض.

على سبيل المثال، يشير حدوث علامات بيضاء أو سوداء على الأظافر إلى إصابة الشخص بأمراض داخلية مثل نقص التغذية بما في ذلك الزنك، والحديد، والكالسيوم.

المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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