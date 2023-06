كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، عن تفاصيل توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق، على عقد انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن توقيع بنزيما مع نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، ” عقد بنزيما يمتد. حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وأضاف، “الحكومة الفرنسية (بنزيما)، سيودع جماهير ريال مدريد وسيسافر إلى المملكة العربية السعودية”.

من جهته، ذكرت تقارير صحفية سعودية وإسبانية عن قيمة صفقة نادي اتحاد جدة السعودي (العميد). للتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، والتي تبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023