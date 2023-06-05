كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، عن تفاصيل توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق، على عقد انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن توقيع بنزيما مع نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، ” عقد بنزيما يمتد. حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

توقيع كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

وأضاف، “الحكومة الفرنسية (بنزيما)، سيودع جماهير ريال مدريد وسيسافر إلى المملكة العربية السعودية”.

من جهته، ذكرت تقارير صحفية سعودية وإسبانية عن قيمة صفقة نادي اتحاد جدة السعودي (العميد). للتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، والتي تبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go! Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season. Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وكانت إدارة ريال مدريد قد أعلنت عن رحيل أسطورة ريال مدريد بنزيما ، عن صفوف قلعة سانتياغو برنابيو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية على المستوى المحلي والقاري الأوروبي لنحو 14 عاماً.

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ألقاب كريم بنزيما مع ريال مدريد

كما وتوج الحكومة بنزيما خلال مشواره مع نادي ريال مدريد (الملكي)، ب25 لقباً على مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق. منذ قدومه في صيف عام 2009، قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

لعل من أبرز البطولات التي حقق الفرنسي بنزيما مع الفريق الملكي، التتويج 4 مرات. بلقب الدوري الإسباني، و3 مرات بكأس ملك إسبانيا، و4 مرات بكأس السوبر الأوروبي، و5 مرات بدوري أبطال أوروبا وغيرهم.

Ancelotti: “Benzema told us about his decision to leave the club this morning, it was really unexpected”. ⚪️👋🏻 “His departure was surprising, now we have time to think about what we should do. We will sign strikers”. pic.twitter.com/5643HdGnWU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

كما أن الحكومة الفرنسية بنزيما قد توج بالكرة الذهبية لعام 2022. كأفضل لاعب في العالم، بعد موسم العام الماضي استثنائي في مسيرته على المستوى المحلي والقاري.

الاتـحـاد بطلاً لدوري روشن للمحترفين 2023 – 2022 🏆✨#الدوري_الاستثنائي_العالمي pic.twitter.com/bnSiXo2dIF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 27, 2023

يشار إلى أن الفرنسي كريم بنزيما قد سجل هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني 19 هدفاً، ليحتل وصافة الترتيب، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لاعب برشلونة هداف الموسم برصيد 23 هدفاً.