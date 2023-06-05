الإثنين, يونيو 5, 2023
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رياضة

كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

انتقال الحكومة بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي حتى صيف عام 2025

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما يوقع مع اتحاد جدة السعودي watanserb.com
كريم بنزيما يوقع مع اتحاد جدة السعودي
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، عن تفاصيل توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق، على عقد انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن توقيع بنزيما مع نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، ” عقد بنزيما يمتد. حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

توقيع كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

وأضاف، “الحكومة الفرنسية (بنزيما)، سيودع جماهير ريال مدريد وسيسافر إلى المملكة العربية السعودية”.

من جهته، ذكرت تقارير صحفية سعودية وإسبانية عن قيمة صفقة نادي اتحاد جدة السعودي (العميد). للتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، والتي تبلغ  200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أعلنت عن رحيل أسطورة ريال مدريد بنزيما ، عن صفوف قلعة سانتياغو برنابيو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية على المستوى المحلي والقاري الأوروبي لنحو 14 عاماً.

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كريم بنزيما
كريم بنزيما

ألقاب كريم بنزيما مع ريال مدريد

كما وتوج الحكومة بنزيما خلال مشواره مع نادي ريال مدريد (الملكي)، ب25 لقباً على مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق. منذ قدومه في صيف عام 2009، قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

لعل من أبرز البطولات التي حقق الفرنسي بنزيما مع الفريق الملكي، التتويج 4 مرات. بلقب الدوري الإسباني، و3 مرات بكأس ملك إسبانيا، و4 مرات بكأس السوبر الأوروبي، و5 مرات بدوري أبطال أوروبا وغيرهم.

كما أن الحكومة الفرنسية بنزيما قد توج بالكرة الذهبية لعام 2022. كأفضل لاعب في العالم، بعد موسم العام الماضي استثنائي في مسيرته على المستوى المحلي والقاري.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق

يشار إلى أن الفرنسي كريم بنزيما قد سجل هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني 19 هدفاً، ليحتل وصافة الترتيب، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لاعب برشلونة هداف الموسم برصيد 23 هدفاً.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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