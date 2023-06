كادت تتقيأ.. تايلور سويفت تتعرض لموقف مقزز على الهواء (فيديو)

- Advertisement -

وطن- خلال أحدث عروضها في شيكاغو، تعرضت تايلور سويفت، المغنية والمؤلفة الأمريكية الشهيرة، لموقف محرج لم يمنعها من إكمال أدائها باحترافية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ساندها بينما كانت على المسرح.

وفقاً لما نشره موقع صحيفة “دايلي ميل“، ابتلعت سويفت (33 عاماً) حشرة طارت إلى فمها أثناء غنائها أحدى أغانيها من ألبومها الأخير “جريئة”.

وقالت سويفت في الفيديو: “أعتذر عن ذلك، لقد ابتلعت حشرة، هذا ما يحدث عندما تغني في الهواء الطلق”. وأضافت بضحكة: “أعتقد أنها كانت نحلة، ربما كانت تحب أغنيتي”.

