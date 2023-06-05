الإثنين, يونيو 5, 2023
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كادت تتقيأ.. تايلور سويفت تتعرض لموقف مقزز على الهواء (فيديو)

المغنية الأمريكية الشهيرة تداركت الموقف بطريقة ذكية بسبب خبرتها في الأداء على المسرح أمام آلاف الجماهير منذ سنوات

كتب فهمي الورغمي
كادت تتقيأ.. تايلور سويفت تتعرض لموقف مقزز على الهواء (فيديو) watanserb.com
المغنية والمؤلفة الأمريكية تايلور سويفت
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وطن- خلال أحدث عروضها في شيكاغو، تعرضت تايلور سويفت، المغنية والمؤلفة الأمريكية الشهيرة، لموقف محرج لم يمنعها من إكمال أدائها باحترافية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ساندها بينما كانت على المسرح.

تايلور سويفت تبتلع “حشرة” على المسرح

وفقاً لما نشره موقع صحيفة “دايلي ميل“، ابتلعت سويفت (33 عاماً) حشرة طارت إلى فمها أثناء غنائها أحدى أغانيها من ألبومها الأخير “جريئة”.

وقالت سويفت في الفيديو: “أعتذر عن ذلك، لقد ابتلعت حشرة، هذا ما يحدث عندما تغني في الهواء الطلق”. وأضافت بضحكة: “أعتقد أنها كانت نحلة، ربما كانت تحب أغنيتي”.

تايلور سويفت
تايلور سويفت تبتلع حشرة على المسرح

ورغم الموقف المزعج، استطاعت سويفت أن تستأنف غناءها بصوت واضح وقوي، محظية بتصفيق حار من جمهورها الذي احتشد لمشاهدة عرضها المبهر.

ووصفت سويفت الحادث بأنه محرج جداً، ومازحت الجمهور قائلة: “إنها لذيذة. لا بأس كل شيء على ما يرام”.

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ورصد اللحظة المضحكة العديد من معجبي تايلور سويفت وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وستحيي تايلور سويفت في 20 يونيو الجاري، حفلاً ضخماً في ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو، إلينوي. هذا الحفل هو جزء من جولتها العالمية لألبومها الجديد “ريد تايلورز فيرجن”، الذي صدر في نوفمبر 2022 وحقق نجاحاً باهراً. الحفل سيضم أغاني من الألبوم الجديد، بالإضافة إلى بعض الأغاني الكلاسيكية من ألبوماتها السابقة.

تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، ولها جمهور ضخم من المعجبين في جميع أنحاء العالم.

تتميز بأسلوبها الموسيقي المتنوع والمبتكر، وصوتها القوي والعذب، وشخصيتها الجذابة والمرحة.

تايلور سويفت
المغنية والمؤلفة الأمريكية تايلور سويفت

جولة تايلور سويفت العالمية في 2023

تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، وتتمتع بجماهيرية كبيرة في مختلف البلدان. في عام 2023، تقوم تايلور سويفت بجولة غنائية مميزة تحمل اسم “رحلة عبر العصور”، والتي تشمل عدة مدن في أمريكا الشمالية واللاتينية.

في هذه الجولة، تقدم تايلور سويفت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وتستضيف بعض النجوم كضيوف شرف، مثل سابرينا كاربنتر وآيس سبيس.

كما تكشف تايلور سويفت عن بعض المفاجآت الفنية، مثل طرح نسخ جديدة من ألبوماتها السابقة، وأغاني جديدة خاصة بالجولة.

تايلور سويفت تحظى بإعجاب الجمهور بأدائها المبهر وإطلالاتها المتنوعة، وتحطم أرقامًا قياسية في مبيعات التذاكر والإيرادات. تايلور سويفت تثبت أنها نجمة لا تقهر، وأن جولتها الغنائية هي حدث لا يُفوَّت في عام 2023.

المصدرتويتر، موقع صحيفة دايلي ميل، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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