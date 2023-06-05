كادت تتقيأ.. تايلور سويفت تتعرض لموقف مقزز على الهواء (فيديو)

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وطن- خلال أحدث عروضها في شيكاغو، تعرضت تايلور سويفت، المغنية والمؤلفة الأمريكية الشهيرة، لموقف محرج لم يمنعها من إكمال أدائها باحترافية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ساندها بينما كانت على المسرح.

تايلور سويفت تبتلع “حشرة” على المسرح

وفقاً لما نشره موقع صحيفة “دايلي ميل“، ابتلعت سويفت (33 عاماً) حشرة طارت إلى فمها أثناء غنائها أحدى أغانيها من ألبومها الأخير “جريئة”.

وقالت سويفت في الفيديو: “أعتذر عن ذلك، لقد ابتلعت حشرة، هذا ما يحدث عندما تغني في الهواء الطلق”. وأضافت بضحكة: “أعتقد أنها كانت نحلة، ربما كانت تحب أغنيتي”.

Singer Taylor Swift chokes on a bug, swallows it during performance Singer Taylor Swift had quite a wild choking moment during her performance at Chicago’s Soldier Field on Sunday night, June 4. The show was paused after the rogue insect jumped down Taylor’s throat. She then… pic.twitter.com/X386Zu9vvh — Quickie News 24/7 (@updatesplug247) June 5, 2023

ورغم الموقف المزعج، استطاعت سويفت أن تستأنف غناءها بصوت واضح وقوي، محظية بتصفيق حار من جمهورها الذي احتشد لمشاهدة عرضها المبهر.

ووصفت سويفت الحادث بأنه محرج جداً، ومازحت الجمهور قائلة: “إنها لذيذة. لا بأس كل شيء على ما يرام”.

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ورصد اللحظة المضحكة العديد من معجبي تايلور سويفت وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

Taylor Swift Swallows A Bug While Performing Live & Her Reaction Is Hilarious: ‘Delicious’ https://t.co/8wsCaEECTM pic.twitter.com/HjsoevvZbG — MANDEEP KAUR (@TerrificMandy) June 5, 2023

هذا وستحيي تايلور سويفت في 20 يونيو الجاري، حفلاً ضخماً في ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو، إلينوي. هذا الحفل هو جزء من جولتها العالمية لألبومها الجديد “ريد تايلورز فيرجن”، الذي صدر في نوفمبر 2022 وحقق نجاحاً باهراً. الحفل سيضم أغاني من الألبوم الجديد، بالإضافة إلى بعض الأغاني الكلاسيكية من ألبوماتها السابقة.

تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، ولها جمهور ضخم من المعجبين في جميع أنحاء العالم.

تتميز بأسلوبها الموسيقي المتنوع والمبتكر، وصوتها القوي والعذب، وشخصيتها الجذابة والمرحة.

جولة تايلور سويفت العالمية في 2023

تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، وتتمتع بجماهيرية كبيرة في مختلف البلدان. في عام 2023، تقوم تايلور سويفت بجولة غنائية مميزة تحمل اسم “رحلة عبر العصور”، والتي تشمل عدة مدن في أمريكا الشمالية واللاتينية.

في هذه الجولة، تقدم تايلور سويفت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وتستضيف بعض النجوم كضيوف شرف، مثل سابرينا كاربنتر وآيس سبيس.

كما تكشف تايلور سويفت عن بعض المفاجآت الفنية، مثل طرح نسخ جديدة من ألبوماتها السابقة، وأغاني جديدة خاصة بالجولة.

تايلور سويفت تحظى بإعجاب الجمهور بأدائها المبهر وإطلالاتها المتنوعة، وتحطم أرقامًا قياسية في مبيعات التذاكر والإيرادات. تايلور سويفت تثبت أنها نجمة لا تقهر، وأن جولتها الغنائية هي حدث لا يُفوَّت في عام 2023.