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“فيديو القطة” من العراق يُدمي القلب.. عراقي نُزعت الرحمة من قلبه

أظهر مقطع فيديو القطة وهي تقف على حافة شرفة لإحدى الشقق قبل أن يقوم الشاب بإلقائها على أرض الشارع فيما يقوم شخص آخر بتصوير المشهد المروع

كتب خالد الأحمد
إلقاء قطة من الطابق التاسع في العراق
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وطن- بطريقة بشعة وغير إنسانية، أقدم شخص عراقي على إلقاء “قطة” من الطابق التاسع في إحدى البنايات بالعاصمة بغداد، وهي الواقعة التي أثارت استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبته ووضع حدّ للفيديوهات التي يسعى أصحابها إلى الترند، وفق تعبير بعضهم.

فيديو القطة الصادم من بغداد

وأظهر مقطع فيديو القطة وهي تقف على حافة شرفة لإحدى الشقق، قبل أن يقوم أحد الأشخاص الذي لا يُرى وجهه في المشهد بإلقائها على أرض الشارع.

فيما يقوم شخص آخر بتصوير المشهد المروّع، دون ورود معلومات عن مصير القطة -التي بدت تصارع الموت على الأرض- بعد هذا السقوط من مكان شاهق.

وكشف نشطاء أن الشخص الذي أقدم على تلك الفعلة الشنيعة يدعى “سجاد الموسوي”، ويسكن “مجمع بسماية” السكني.

"فيديو القطة" من العراق يُدمي القلب.. عراقي نُزعت الرحمة من قلبه
إلقاء قطة من الطابق التاسع في العراق

كشف هوية ملقي القطة من أعلى وضبطه

وعلى الفور توجّهت السلطات الأمنية في العراق للقبض عليه تمهيداً لمحاكمته.

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وفي هذا السياق، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه “تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بمتابعة الحالات السلبية التي ينبذها المجتمع، وبعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شخص قام برمي (قطة) من شرفة إحدى العمارات السكنية في منطقة بسماية، ما أدى الى موتها في منظر بشع ينافي القيم الإنسانية، توجه ضابط قاطع بسماية في الشرطة المجتمعية إلى المكان للاطلاع والوقوف على ملابسات هذا الموضوع”.

والد الشاب يزعم أن نجله مريض نفسي

وكشف معن أنّ والد الشاب المتهم زعم أن ابنه يعاني من حالة نفسية، ويتناول الموادّ المسكرة وطالب بعلاجه، وتبيّن أن هذا الشخص أقدم على الهروب بعد قيامه بهذا الفعل الشنيع، وأبدى والد هذا الشخص استياءه وعدم رضاه عن فعل ولده، داعياً إلى مساعدته في علاجه.

ومن جانبه، وجّه اللواء معن الأقسام المختصة في دائرة العلاقات والإعلام باتخاذ ما يلزم لضمان عدم قيام هذا الشخص بفعل آخر، ووجّه الشرطة المجتمعية بالتواصل مع مركز القناة للتأهيل الاجتماعي التابع إلى مدينة الطب التعليمية لغرض بيان رغبة والده بعلاج ولده وإيجاد حل لمشكلته.

استياء وغضب في العراق

ولاقى الفيديو حالة من الاستياء والغضب في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث علق أحد النشطاء متحدّثاً عن مرتكب الفعلة: “ناشر مقطع يتفاخر بي بقتل قطة من خلال رميها من اعلى بناية ٩ طوابق، و يضحك و مفتخر بفعلته”.

وأضاف: “أكثر القىٓلة و المجرمين كانت بدايتهم بقتل وتعذيب الحيوانات،اليوم قىٓل قطة وغداً يرتكب أكبر.. إذا ماكو قانون يأدبك الفضيحة تأدبك”.

وكشف “عـلي“، أن “صاحب الفيديو اعتاد على أذية الحيوانات والأطفال من أبناء جيرانه في المجمع السكني”.

وتابع أنّ “السكوت عنه كل هذه الفترة جعله يعتقد انه خارج نطاق المحاسبة”.

ومن جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي “شاهو القرة داغي”، في تغريدة على حسابه في تويتر: “نتمنى محاكمة سريعة لهذا الشخص المريض الذي يستمتع بهذه التصرفات”.

وعقّب “شكري هامك”، أن “الحكومة العراقية لا تحاسب من يقتلون البشر تريدونهم يحاسبوا من يقتل ” بزونة” –الاسم الذي يطلق على القطة في أوساط العراقيين– واستدرك :”لا يعطون المواطنين حقوقهم كيف لهم أن يفكروا أساسا بما يحدث للحيوانات”.

قتل الحيوانات في القانون العراقي

وفقًا للمادة 482 من قانون العقوبات العراقي، فإن عقوبة قتل الحيوانات في القانون العراقي، هي الحبس والغرامة المالية. وخصّص القانون العراقي موادّ تحدد كيفية القتل والعقوبة المطبقة عليها. والتي تصل إلى السجن لمدة 3 شهور والغرامة المالية التي تصل إلى 30 دينارًا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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