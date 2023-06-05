فيديو إقلاع أول طائرة تابعة لـ طيران الرياض يلقى تفاعلا (شاهد)

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وطن- كشفت شركة “طيران الرياض” المستحدثة عن الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطولها الرسمي والذي يتميز بهوية حديثة وفريدة، ليكون مزيجًا مثاليًا من التقنيات الرقمية والأناقة العصرية مع لونها الأرجواني المميز المستوحى من زهور الخزامى.

إقلاع أول طائرة لطيران الرياض

وأقلعت أول طائرة تابعة لطيران الرياض الجديد بعد تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وتحقيق رؤية السعودية 2030. حيث تستهدف المملكة زيادة عدد المسافرين عبر شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى عشرة أضعاف بحلول 2030، في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطائرة التي بدت باللون الأرجواني وعلى جانبها الأيمن عبارة طيران الرياض باللغتين العربية والإنجليزية.

وظهرت الطائرة التابعة للشركة السعودية الجديدة، وهي تتهادى على أرض المطار قبل أن تعلو عن الأرض وتطير في السماء، وفي مشهد تال ظهرت الطائرة الجديدة وهي رابضة في المطار بأناقتها اللافتة وشكلها المميز.

إقلاع أول طائرة تابعة لـ #طيران_الرياض ..فوق هام السحب. – pic.twitter.com/6qwEPiUTBx — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 5, 2023

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وعلقت شركة الرياض للطيران على طائرتها الجديدة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” بالقول:” طائرتنا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بكل روعة وتألق ، معاً نشكّل حقبةً جديدةً في السماء”.

وكان “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن في آذار مارس الماضي عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787-9، وذلك في أولى خطواته نحو تحقيق أهدافه.

وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران السعودية الناشئة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية نشرت وسائل إعلام سعودية مقتطفات منها، إن شركة الطيران ستستغل العامين المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة على خططها.

شركة بيونج

ولدى الإعلام عن صفقة الطائرات للناقل السعودي الجديد في آذار الماضي تفاخرت شركة Boeing، بأن “طيران الرياض” ستنطلق بعلامتها التجارية من الطائرات.

وقال دوغلاس لوكالة فرانس برس إن أكثر من 73000 شخص قد قدموا بالفعل طلبات توظيف عبر بوابة التوظيف التي تم إنشاؤها حديثًا لشركة الطيران.

ومن المتوقع أن تقود شركة طيران الرياض الاقتصاد السعودي غير النفطي ، مضيفةً 20 مليار دولار إلى اقتصاد المملكة ، وتخلق ما يصل إلى 200000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

تنويع الاقتصاد السعودي

ويتم تمويل طيران الرياض من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في محاولة لتنويع اقتصاد البلاد ومواجهة المنافسين الإقليميين مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، الذين وضعوا بالفعل خطط طموحة مماثلة أصبحت حقيقة واقعة.

يمثّل إطلاق طيران الرياض أحدث تطور في التنافس الخليجي، حيث تتنافس السعودية مع شركات الطيران الإماراتية (الإماراتية التابعة لدبي وشركة طيران الاتحاد التابعة لأبو ظبي) والخطوط الجوية القطرية.

بالإضافة إلى احتضان التكنولوجيا الرقمية ، من المتوقع أيضًا أن تتبنى طيران الرياض القيم الغربية النموذجية ، بما في ذلك قواعد لباس أكثر ليبرالية وخدمة المشروبات الكحولية على متن الطائرة.