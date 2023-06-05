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فيديو إقلاع أول طائرة تابعة لـ طيران الرياض يلقى تفاعلا (شاهد)

تستهدف السعودية زيادة عدد المسافرين عبر شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى عشرة أضعاف بحلول 2030

كتب خالد الأحمد
فيديو إقلاع أول طائرة تابعة لـ طيران الرياض يلقى تفاعلا watanserb.com
إقلاع أول طائرة لطيران الرياض
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وطن- كشفت شركة “طيران الرياض” المستحدثة عن الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطولها الرسمي والذي يتميز بهوية حديثة وفريدة، ليكون مزيجًا مثاليًا من التقنيات الرقمية والأناقة العصرية مع لونها الأرجواني المميز المستوحى من زهور الخزامى.

إقلاع أول طائرة لطيران الرياض

وأقلعت أول طائرة تابعة لطيران الرياض الجديد بعد تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وتحقيق رؤية السعودية 2030. حيث تستهدف المملكة زيادة عدد المسافرين عبر شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى عشرة أضعاف بحلول 2030، في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطائرة التي بدت باللون الأرجواني وعلى جانبها الأيمن عبارة طيران الرياض باللغتين العربية والإنجليزية.

وظهرت الطائرة التابعة للشركة السعودية الجديدة، وهي تتهادى على أرض المطار قبل أن تعلو عن الأرض وتطير في السماء، وفي مشهد تال ظهرت الطائرة الجديدة وهي رابضة في المطار بأناقتها اللافتة وشكلها المميز.

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وعلقت شركة الرياض للطيران على طائرتها الجديدة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” بالقول:” طائرتنا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بكل روعة وتألق ، معاً نشكّل حقبةً جديدةً في السماء”.

وكان “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن في آذار مارس الماضي عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787-9، وذلك في أولى خطواته نحو تحقيق أهدافه.

وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران السعودية الناشئة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية نشرت وسائل إعلام سعودية مقتطفات منها، إن شركة الطيران ستستغل العامين المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة على خططها.

طيران الرياض
طيران الرياض

شركة بيونج

ولدى الإعلام عن صفقة الطائرات للناقل السعودي الجديد في آذار الماضي تفاخرت شركة Boeing، بأن “طيران الرياض” ستنطلق بعلامتها التجارية من الطائرات.

وقال دوغلاس لوكالة فرانس برس إن أكثر من 73000 شخص قد قدموا بالفعل طلبات توظيف عبر بوابة التوظيف التي تم إنشاؤها حديثًا لشركة الطيران.

ومن المتوقع أن تقود شركة طيران الرياض الاقتصاد السعودي غير النفطي ، مضيفةً 20 مليار دولار إلى اقتصاد المملكة ، وتخلق ما يصل إلى 200000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

تنويع الاقتصاد السعودي

ويتم تمويل طيران الرياض من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في محاولة لتنويع اقتصاد البلاد ومواجهة المنافسين الإقليميين مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، الذين وضعوا بالفعل خطط طموحة مماثلة أصبحت حقيقة واقعة.

يمثّل إطلاق طيران الرياض أحدث تطور في التنافس الخليجي، حيث تتنافس السعودية مع شركات الطيران الإماراتية (الإماراتية التابعة لدبي وشركة طيران الاتحاد التابعة لأبو ظبي) والخطوط الجوية القطرية.

بالإضافة إلى احتضان التكنولوجيا الرقمية ، من المتوقع أيضًا أن تتبنى طيران الرياض القيم الغربية النموذجية ، بما في ذلك قواعد لباس أكثر ليبرالية وخدمة المشروبات الكحولية على متن الطائرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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