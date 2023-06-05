الإثنين, يونيو 5, 2023
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حياتنا

طريقة ذكيّة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك عند السفر بالطائرة

"أحيانًا يكون بجوارك شخص يريد أن يتحدّث طوال الرحلة في حين تريد أن تكون صامتًا".

كتب معالي بن عمر
طريقة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك watanserb.com
طريقة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك
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وطن-يمكن أن يكون السفر بالطائرة تجربة مريحة للغاية أو على العكس من ذلك تمامًا، وذلك، اعتمادًا على عدة عوامل؛ منها المساحة المتوفرة لدينا في المقعد وإمكانية وجود شخص بجانبك أم لا.

وفي الحقيقة، لا أحد يحب أن يشعر بالضيق أو يضطر إلى مشاركة مسند ذراع مع شخص غريب أو أن يلمسه فجأة، أو أن يكون بجوارك شخص يريد أن يتحدّث طوال الرحلة في حين تريد أن تكون صامتًا.

ولحسن الحظ، هناك طريقة فعّالة انتشرت مؤخّرًا على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

لا أحد يحب أن يشعر بالضيق أو يضطر إلى مشاركة مسند ذراع مع شخص غريب
جلوس أحد الأشخاص بجوارك على متن الطائرة

طريقة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك:

إذا كنت ترغب في السفر بالطائرة دون أن يجلس أحد بجوارك، يمكنك تجربة هذه الطريقة التي انتشرت بالفعل وكشفتها امرأة شابة تدعى كريستي لين-Kirsty Leanne، من خلال حسابهاkirstyleannetravels.

عادةً ما تقدم هذه الشابة البالغة من العمر 29 عامًا نصائح وحيلًا للسفر بسهولة وبتكاليف منخفضة جدًا، فضلاً عن أنها تشارك أيضًا أفكارًا تساعد الأشخاص ذوو الحجم الكبير على السفر بشكل مريح أكثر، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، والذي حصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، شرحت كريسيتي لين ما يجب فعله للحصول على مقعد شاغر بجانبك. والطريقة هي كالآتي؛ أن تسأل مضيفة الطيران إذا كان هناك أي صف به ثلاثة مقاعد خالية. بهذه الطريقة يمكنك الجلوس في المقعد الأوسط والحصول على مقعدين آخرين مجانًا. تقول الشابة: “إنه ليس بالأمر السهل، لاسيما إذا كانت الرحلة ممتلئة عمليًا ولكن الأمر يستحق السؤال”.

@kirstyleannetravels

A few other things to bear in mind are: ✨ The sooner you board and ask, the better. FAs work on a first come first serve basis and if you’re last to board, all the free empty seats might be allocated. ✨ Don’t ask the first FA you see. Get to the ‘section’ your seat is in and ask the person who is then standing closest to you. If you’re at the back of the plane, it’s unlikely someone at the front will be able to help you. ✨ Don’t just move. It’s always better to ask so that FAs are aware you want more space. They also may tell you to wait until after takeoff to move and will save the space for you. ✨ I also ask at check-in as often, they can change your ticket to be in an empty row. A lot of the time, however, I’m told it’s a full flight even if it’s not. If you get this answer, don’t be disheartened – people don’t show up or miss their flight, leaving extra seats. #plussizetraveltoo #plussizetraveltips #travellingwhilefat #fattravel #plussize #flyingwhilefat #plussizequeen #flightghack #travelhack #fatandhappy #plussizetraveller

♬ original sound – kirstyleanne•plus size travel

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وتذكر كيرستي أيضًا أنه بمجرد إغلاق الطائرة، لن يجلس أي شخص آخر، لذلك ربما تكون بعض الصفوف قد تُركت فارغة وإذا سألت المُضيفة، فقد تكون محظوظًا وستوافق على نقلك حتى تتمكن من الشعور بالراحة.

طريق أخرى يمكنك اعتمادها لتجنب جلوس أي شخص بجانبك

إلى جانب الطريقة السابقة التي كشفت عنها هذه الشابة، هناك واحدة أخرى مُنتشرة على الشبكات الاجتماعية؛ وهي حجز مقعد في الممر أو عند النافذة، حيث يتوفر ثلاث مقاعد على التوالي وانتظار امتلاء الطائرة بالأشخاص.

إذا لم تكن الرحلة ممتلئة، فلن يحجز أحد المقعد الأوسط، لأنه أقل ما يرغب فيه المسافرون. وبالتالي، سيكون لدينا مقعد مجاني بجانبك، ما يجعلك تجلس باسترخاء أو تضع أغراضك دون أن يزعجك أحد.

طريقة تمنع المسافر من الجلوس بحوارك
الشعور بالاسترخاء في الطائرة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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