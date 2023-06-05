حساب محمد صلاح على فيسبوك محل اهتمام.. هل تنبأ بوفاته شهيدا؟

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، آخر كلمات كتبها منفذ عملية الحدود الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، التي أفضت إلى مقتل ثلاثة جنود للاحتلال الإسرائيلي.

آخر ما كتبه الجندي المصري محمد صلاح عبر حسابه بفيسبوك

وشاب كثير من الغموض اسم وهوية منفذ العملية قبل أن يتأكد أن اسمه محمد صلاح إبراهيم (٢٢ سنة) من منطقة عين شمس بالقاهرة.

وعبر حسابه بـ”فيسبوك” كان الجندي محمد صلاح، قد كتب في 12 يوليو 2022، فوق صورة له من مكان مرتفع: “من عُز بقوم ذُل بذلهم ، ومن عُز بالرحمن ظل عزيزاً”.

ويوم 30 يونيو 2021، كتب “الرسام”، كما يلقّبه المقربون منه لأنه يحب الرسم ويتخذه هواية: “اليوم يوم ميلادي الـ 20 وهانا قد بدأت في عامي الجديد لا أدري أي عام انقضى ولأي أجل سأعيش”.

وتابع داعياً: “اللهُم إني أشَهدك بأني قد رضُيت بُكل ما أردته لي فِي عامِي الماضَي مِن عَطاء وحِرمان وجَبر وكسَر ومِن فرَح وألِم ومِن نَجاح وفشل فأرضني فـي عامِي الجَديد بِفرح وجَبر مِن حيث لا احتسب”.

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تمّ تسليم جثمانه لمصر من قبل إسرائيل

وتمّ التأكد من وفاة محمد صلاح والتلميح أنه منفذ الحادث، عن طريق بعض المنشورات التي نشرها أصدقاؤه على صفحاتهم الخاصة، والتي تحدثوا فيها على وفاته كـ”شهيد”.

واعترف الجيش الإسرائيلي، السبت، بمقتل 3 جنود في “حادث أمني” وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد “مخرب”، حسب وصفه، وقال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

ووفق تقارير صحافية في الإعلام الإسرائيلي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم جثة الشرطي المصري منفذ الهجوم القاتل على جنود إسرائيليين السبت الماضي، محمد صلاح (22 عاماً)، وهو الشرطي المصري الضالع بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية واستهداف جنديين بشكل مباغت وقتل ثالث في مواجهة قبل الإجهاز عليه.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي المعلومات الواردة، وذكرت أن تسليم الجثمان جاء بناءً على طلب مصر.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن صلاح “ربما نفّذ العملية تضامنًا مع فلسطين كما تدل عليه منشوراته في حسابه على فيسبوك”.

وبحسب المصدر، فإن الجندي محمد صلاح تجنّد في الجيش المصري في يونيو 2022، وعمل شرطياً على الحدود مع إسرائيل. واشتكى مؤخرًا لصديقه من الخدمة العسكرية؛ بل وتغيّب عنها لمدة 18 يومًا، عاد بنهايتها إلى القاعدة.

كما ورد أن صلاح عانى من صعوبات نفسية بعد وفاة زميله في الوحدة وشعر أن القضية لم تحظَ باهتمام كبير، حتى أن المصدر أثار احتمال أن يكون صلاح يريد الانتقام لمقتل صديقه.

وذكر مصدر آخر أن الجندي محمد صلاح حاول الحصول على إعفاء طبي من الخدمة العسكرية، وأنه يعاني من مشاكل جسدية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية، صباح اليوم الإثنين، صورة لشرطي الحدود الذي نفذ عملية قتل ثلاثية على الحدود المصرية الإسرائيلية، السبت الماضي، في حادثة لفّها كثير من الغموض والتعتيم، ووفقاً للسلطات المصرية، فإن الشرطي يدعى محمد محمد صلاح ويبلغ من العمر 22 عاماً.