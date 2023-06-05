جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 النهائي مع ختام الموسم والهابطين منه

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وطن- أنهى فريق برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني 2023 في صدارة جدول الترتيب مع ختام منافسات هذا الموسم، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي والأزلي ريال مدريد الوصيف.

وتعرض فريق برشلونة للخسارة في الجولة ال38 الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، أمام سلتا فيغو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ختام منافسات الدوري الإسباني 2023

بينما خيم التعادل الإيجابي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، بهدف لكليهما في مباراة خاصة ودع فيها الفريق الملكي العديد من نجومه على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

كما وتعادل صاحب المركز الثالث أتلتيكو مدريد في الجولة الأخير على منافسات الدوري الإسباني 2023، أمام فياريال بهدفين لكليهما.

وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمشاركة الموسم القادم، وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما هبط من منافسات الدوري الممتاز بلد الوليد وإسبانيول وإلتشي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام منافسات هذا الموسم، على النحو الآتي:

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برشلونة 88 نقطة.

ريال مدريد 78 نقطة.

أتلتيكو مدريد 77 نقطة.

ريال سوسيداد 71 نقطة.

فياريال 64 نقطة.

ريال بيتيس 60 نقطة.

أوساسونا 53 نقطة.

أتلتيك بيلباو 51 نقطة.

مايوركا 50 نقطة.

غيرونا 49 نقطة.

رايو فاليكانو 49 نقطة.

إشبيلية 49 نقطة.

سلتا فيغو 43 نقطة.

قادش 42 نقطة.

خيتافي 42 نقطة.

فالنسيا 42 نقطة.

ألمرية 41 نقطة.

بلد الوليد 40 نقطة.

إسبانيول 37 نقطة.

إلتشيه 25 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2023

كما وآتى أبرز هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، مع ختام منافسات هذا الموسم، فيما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 23 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 19 هدفاً.

خوسيلو (إسبانيول) 16 هدفاً.

بورخا إجليسياس (ريال بيتيس) 15 هدفاً.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) 15 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 14 هدفاً.