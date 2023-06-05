تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

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وطن- أطلقت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، عدداً من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة من بينها “تأشيرة سياحية موحدة” وهي فكرة سبق طرحها بين دول التعاون الخليجي الشهر الماضي.

مبادرات سياحية مشتركة بين مسقط والرياض

وتضمنت هذه المبادرة بحسب وزارة السياحة السعودية إضافة عدد من الرحلات الموسمية وتكثيف الترويج السياحي، وإطلاق تقويم سياحي مشترك إضافة إلى دعم الإستثمار ورواد الأعمال في مجال السياحة.

من بينها تأشيرة سياحية موحدة..

إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة بين #سلطنة_عمان و #السعودية pic.twitter.com/d22M7emP4g — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) June 5, 2023

وجاء ذلك خلال استقبال وزير التراث والسياحة العماني “سالم المحروقي” لنظيره السعودي “أحمد الخطيب”.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية تم خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الجانبين للاتفاق على المبادرات السياحية المشتركة كمرحلة أولى تغطي مجال الترويج والتسويق والتنشيط السياحي، ومجال التشريعات والأنظمة السياحية، والتعاون في مجال الربط الجوي ورحلات الطيران الموسمية.

وكذلك “تطوير برامج سياحية مشتركة في مجال التخييم وسياحة المغامرات، وتقويم للفعاليات السياحية المشتركة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.” كما جاء في بيان لوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان.

استقبل معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة معالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي الذي يزور سلطنة عُمان، وتم في جلسة المحادثات التي عقدت بين الجانبين الاتفاق على المبادرات السياحية المشتركة كمرحلة أولى تغطي مجال الترويج والتسويق والتنشيط السياحي، ومجال… pic.twitter.com/v96EyFfvyS — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) June 5, 2023

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وقال وزير التراث والسياحة العماني إن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تعدان وجهتين سياحيتين مهمتين في المنطقة نظرا لما تمتلكانه من تنوع طبيعي وثقافي، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل وتعظيم قدرات البلدين لوضعهما على خارطة التدفق السياحي العالمي.

بينما قال وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه “زار سلطنة عمان الشقيقة بدعوة من وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي.”

وأضاف أن اللقاء تضمن مناقشة أوجه التعاون المشترك، كما قام بجولة للمتحف الوطني، وأطلق مع المحروقي خلال الزيارة حزمة من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.

بدعوة من أخي معالي وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي، زرت سلطنة عمان الشقيقة، وناقشنا أوجه التعاون المشترك، كما قمنا بجولة للمتحف الوطني، وأطلقنا خلال الزيارة حزمة من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة بين بلدينا الشقيقين. pic.twitter.com/VUIlZifwWX — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) June 5, 2023

تأشيرة شنغن عربية

يذكر أن عدداً من دول الخليج العربي بدأت في أيار الماضي، بدراسة إصدار تأشيرة موحدة لدخول جميع الدول الست على غرار تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي “شنغن“.

ترند “ خبر متداول “ بين المملكة و"السلطنة".. تأشيرة سياحية "موحدة" 🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/XyuPYh3g3u — TRND (@NOWTRND) June 5, 2023

ونقلت مواقع إعلامية تصريحات لمسؤولين خليجيين تتحدث عن وجود مناقشات بهذا الخصوص على المستوى الوزاري، تدور حول كيفية الحصول على تأشيرة موحدة.

ويشار إلى أنه في يوليو 2021 وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، آنذاك توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التنسيق السعودي العماني.

ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.