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تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي، قال إن سلطنة عمان والمملكة تعدان وجهتين سياحيتين مهمتين في المنطقة نظرا لما تمتلكانه من تنوع طبيعي وثقافي

كتب خالد الأحمد
تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟
مبادرات سياحية مشتركة بين مسقط والرياض
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وطن- أطلقت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، عدداً من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة من بينها “تأشيرة سياحية موحدة” وهي فكرة سبق طرحها بين دول التعاون الخليجي الشهر الماضي.

مبادرات سياحية مشتركة بين مسقط والرياض

وتضمنت هذه المبادرة بحسب وزارة السياحة السعودية إضافة عدد من الرحلات الموسمية وتكثيف الترويج السياحي، وإطلاق تقويم سياحي مشترك إضافة إلى دعم الإستثمار ورواد الأعمال في مجال السياحة.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير التراث والسياحة العماني “سالم المحروقي” لنظيره السعودي “أحمد الخطيب”.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية تم خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الجانبين للاتفاق على المبادرات السياحية المشتركة كمرحلة أولى تغطي مجال الترويج والتسويق والتنشيط السياحي، ومجال التشريعات والأنظمة السياحية، والتعاون في مجال الربط الجوي ورحلات الطيران الموسمية.

وكذلك “تطوير برامج سياحية مشتركة في مجال التخييم وسياحة المغامرات، وتقويم للفعاليات السياحية المشتركة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.” كما جاء في بيان لوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان.

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مبادرات سياحية مشتركة بين مسقط والرياض
مبادرات سياحية مشتركة بين مسقط والرياض

وقال وزير التراث والسياحة العماني إن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تعدان وجهتين سياحيتين مهمتين في المنطقة نظرا لما تمتلكانه من تنوع طبيعي وثقافي، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل وتعظيم قدرات البلدين لوضعهما على خارطة التدفق السياحي العالمي.

بينما قال وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه “زار سلطنة عمان الشقيقة بدعوة من وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي.”

وأضاف أن اللقاء تضمن مناقشة أوجه التعاون المشترك، كما قام بجولة للمتحف الوطني، وأطلق مع المحروقي خلال الزيارة حزمة من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.

تأشيرة شنغن عربية

يذكر أن عدداً من دول الخليج العربي بدأت في أيار الماضي، بدراسة إصدار تأشيرة موحدة لدخول جميع الدول الست على غرار تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي “شنغن“.

ونقلت مواقع إعلامية تصريحات لمسؤولين خليجيين تتحدث عن وجود مناقشات بهذا الخصوص على المستوى الوزاري، تدور حول كيفية الحصول على تأشيرة موحدة.

ويشار إلى أنه في يوليو 2021 وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، آنذاك توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التنسيق السعودي العماني.

ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدرتويتر، وزارة التراث والسياحة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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