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بكالوريوس في السبعين.. سلوى العماني أكبر خريجة وإنجاز لافت (شاهد)

ابتعدت السيدة المسنة عن الدراسة 45 عاماً وعادت لتدرس في الجامعة وتتخرج بتفوق في إنجاز أثار إعجاب الكثيرين

كتب خالد الأحمد
بكالوريوس في السبعين.. سلوى العماني أكبر خريجة وإنجاز لافت watanserb.com
سلوى عبد الرحمن العماني
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وطن- بعد انقطاع امتد 45 عاماً عن الدراسة تمكنت المسنة السعودية سلوى عبد الرحمن العماني (70 عاماً)، من الحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية.

وحققت سلوى العماني أعلى معدل تراكمي 4.75 من أصل 5.0 بين زميلاتها في ذات الدفعة من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع، في إنجاز أثار إعجاب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

مسنة سبعينية تحصل على البكالوريوس

ونشرت العماني على حسابها في انستغرام صورة لها وهي ترتدي الزي التقليدي السعودي وتضع على رأسها تاج التخرج فيما حملت الشهادة بيدها.

واحتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بأكبر خريجة خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة والأربعين من طالباتها، البالغ عددهن 5811، وذلك على شرف وحضور الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وهي الطالبة «سلوى العماني»، ذات السبعين ربيعًا، والحاصلة درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف.

وكانت العماني قد تخرجت من الثانوية العامة قبل 45 عاماً ولم تكمل دراستها بعد ذلك لانشغالها بأمور البيت والحياة الزوجية.

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وعندما فكرت بإكمال الدراسة رفض طلبها لعدم وجود أصل شهادة الثانوية، فاضطرت أن تدرس من جديد في مدارس تعليم الكبيرات ونالت الشهادة، وحصلت بعدها على قبول من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصص علم الاجتماع بعد تقديمها عليها بوثائقها الرسمية الجديدة، وحصولها على معدل تراكمي في القدرات والتحصيلي يؤهلها لدراسة البكالوريوس.

وقالت سلوى العماني لوسائل إعلام سعودية أنها فور قبولها في كلية الآداب لم تألُ جهداً في تحقيق ذلك الحلم طوال سنواتها الأربع كفاحًا وإقدامًا، حتى وصلت إلى قمته بتميز وإبداع وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من كلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

سلوى عبد الرحمن العماني
سلوى عبد الرحمن العماني

إصرار وإرادة

وأشارت العماني إلى أن إيمانها بالهدف، والسعي والإصرار بالإرادة القوية لتحقيق حلم إكمال الدراسة هو السر والدافع لبلوغ رحلتها التعليمية، موضحةً أنه بالدعم والمساندة اللذين حظيت بهما من قيادات الجامعة، وعلى رأسها رئيس الجامعة عبدالله الربيش وأعضاء هيئة التدريس، لتأهيلها علميًا ومهنيا تمكنت من تخطي العقبات والصعوبات.

كما شددت على أن “لحظة تخرجها وتكريمها على مسرح جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤثرة وخالدة لأنها انتظرتها 46 سنة، لا سيما مع وجود بناتها اللواتي شاركنها فرحتها بالتخرج، بعدما كانت تشاركهن لحظات تخرجهن في الجامعة. لذلك هي ذكرى ستظل باقية في عقلها مهما حييت”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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