الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد ارتباط اسمه بالجندي المصري.. شاهد ما يفعله محمد صلاح على البحر
الهدهد

بعد ارتباط اسمه بالجندي المصري.. شاهد ما يفعله محمد صلاح على البحر

لاعب كرة القدم المصري -تماشيا على ما يبدو مع النسق الرسمي في التفاعل مع الحدث- لم يُبد أي تفاعل مع العملية التي نفذها المجند المصري محمد صلاح ضد جنود إسرائيليين على الحدود وأسفرت عن مقتل 3 منهم

كتب فهمي الورغمي
بعد ارتباط اسمه بالجندي المصري.. شاهد ما يفعله محمد صلاح على البحر watanserb.com
لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح
- Advertisement -

وطن- انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للاعب كرة القدم المصري “محمد صلاح” الذي نزّل صورة له وابنته مكة وهما يستجمان على أحد الشواطئ، في الوقت الذي تعصف بالرأي العام المصري العملية البطولية التي نفذها مواطنه الذي يحمل نفس اسمه ضد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل 3 منهم.

محمد صلاح يستجم على الشاطئ

شارك صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أمس الأحد، صورة مع ابنته مكة بينما كانا يستجمان خلال الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ التي يرتادها النجم المصري.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

صلاح الذي لطالما أطلق عشاق كرة القدم المصريين لقب “فخر مصر“، قوبلت أحدث صوره بانتقادات واسعة، إذ تزامن تنزيلها مع العملية التي نفذها الجندي المصري (يحمل نفس اسمه) ضد عدد من الجنود الإسرائيليين على الحدود أسفرت عن مقتل 3 منهم، فجر السبت.

وعلى سبيل الاستهجان، تفاعل كثيرون مع صورة لاعب ليفربول، محمد صلاح، معتبرين أنها لاتنمّ عن أي مشاعر تضامن مع مواطنه، الذي قام بعملية نوعية ضدّ دولة كانت لعقود “هدفا مشروعا” للجيش المصري.

من هو الجندي المصري الذي نفذ العملية ضدّ إسرائيل؟

محمد صلاح هو شاب مصري (22 عاماً) تحول في غضون يومين لـ “أيقونة شعبية” في مصر و”بطلاً عربيا” حارب الاحتلال الإسرائيلي بكل ماأوتي من جهد واستشهد في سبيل القضية الفلسطينية.

- Advertisement -

وفي مواجهة السيل الجارف للاحتفاء الشعبي المصري والعربي بـ “الشهيد محمد صلاح“، تُواصل السلطات والإعلام الرسمي المصري فرض صمت مطبق على العملية، بوصفها حدثا عابرا وفرديا ومعزولا لايعكس توجها شعبيا كاملا.

يسكن محمد، حسب معطيات نشرتها منصة “متصدقش“، مع أسرته في شارع الهادي سلامة، متفرع من شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس.

والده متوفي منذ سنوات في حادث سير، وكان يعمل بهيئة النقل العام. محمد الأوسط بين شقيقين، الأكبر يدعى محمود، والأصغر عبده.

يعيش محمد صلاح في منزل العائلة مع عمه يوسف، ويعول هو وأخوه الأكبر الأسرة، بحسب مقربين.

لم يكمل تعليمه (حاصل على إعدادية ولم يوّفق في إتمام الثانوي الصناعي)، وكان يعمل صنايعي ألوميتال في إحدى الورش بشارع أحمد عصمت، ثم عمل لفترة نجارًا مع خاله في القلج (الخانكة – قليوبية).

كان محبًا للرسم ويهتم بتصميم المطابخ، نظرًا لعمله. دخل الجيش عام 2022 (دفعة يونيو، يقضي خدمة 3 سنوات)، وخدم كفرد شرطة (أمن مركزي) على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قطاع شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 (تنص اتفاقية السلام أن النقاط الحدودية يتواجد بها أفراد شرطة وليس جيش).

محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح منفذ عملية اطلاق النار

دفن الجندي المصري محمد صلاح

حسب قريب “صلاح” الذي تحدث إلى “متصدقش“، تسلمت مصر صباح اليوم الاثنين، 5 يونيو 2023، جثمان المجند المصري “الذي انتشرت صورته بوصفه الجندي الذي قتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية”، وهو ما أكدته أيضًا “بي بي سي” عن مصدر مصري مطلع، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر عسكرية هناك.

دُفن المجند صلاح قبل ظهر اليوم، بمدافن الأسرة بقرية العمار الكبرى، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، دون أن يُسمح لأحد بحضور مراسم الدفن سوى شقيقه وعمه اللذان أَفرجت عنهما قوات الأمن، بحسب شهادات من أقارب الأسرة لـ”متصدقش”، أكدوا أن الأمن منع حضور الأقارب مراسم الدفن.

وفي السياق، أوضح موقع “مدى مصر” أن ضيق الوقت كان السبب في منع معظم أفراد العائلة من حضور الدفن، بما في ذلك والدة صلاح التي تقيم في عين شمس.

وفيما يخص العزاء، نقلت “بي بي سي”، عن أسرة المجند أنه سيُقام غدًا الثلاثاء 6 يونيو 2023، في شارع أحمد عصمت بحي عين شمس، بمحافظة القاهرة،

فيما نفت مصادر لـ”متصدقش” إقامة عزاء كبير بالمنطقة بسبب رفض الأمن. أحد أصدقاء الأسرة أكد لـ”متصدقش” احتمالية إقامة عزاء صغير داخل المنزل للأقارب والجيران فقط.

المصدرتويتر، موقع مدى مصر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

من سليمان خاطر إلى محمد صلاح.. “الذئاب المنفردة” تعيد أمجاد الجيش المصري

تقارير

أمه لم تحضر والأسرة لم تعلم بالأمر .. كيف تم دفن جثة الشهيد المصري محمد صلاح؟!

الهدهد

حساب محمد صلاح على فيسبوك محل اهتمام.. هل تنبأ بوفاته شهيدا؟

الهدهد

معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي المصري الشهيد (شاهد)

الهدهد

تعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت جدلا

تقارير

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

الهدهد

دولة غزة الجديدة.. ما حقيقة خطة توطين الفلسطينيين في سيناء؟

تقارير

فخر العرب الحقيقي يسحب اللقب من لاعب “ليفربول” محمد صلاح وإشادة واسعة بعمله البطولي!

الهدهد

جثة الجندي المصري قاتل الإسرائيليين تزيد الغموض.. أين هي وهل دُفن؟

الهدهد

فيديو جنازة الجندي المصري.. نشره حفيظ دراجي وترحم عليه.. ولكن

الهدهد

صراخ وعويل جنود الاحتلال في جنازة القتلى بنيران الجندي المصري (فيديو)

تقارير

بندقية وسكين ومصحف.. هكذا فعلها جندي حرس الحدود المصري بإسرائيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بكالوريوس في السبعين.. سلوى العماني أكبر خريجة وإنجاز لافت (شاهد)

فيديو إقلاع أول طائرة تابعة لـ طيران الرياض يلقى تفاعلا (شاهد)

من سليمان خاطر إلى محمد صلاح.. “الذئاب المنفردة” تعيد أمجاد الجيش المصري

رئيس الكنيست الإسرائيلي يشكر ملك المغرب ويكشف عن “دعوة تاريخية”

أمه لم تحضر والأسرة لم تعلم بالأمر .. كيف تم دفن جثة الشهيد المصري محمد صلاح؟!

بينها الهلال والنصر.. ماذا وراء نقل ملكية الأندية السعودية لصندوق الاستثمارات؟

“فيديو القطة” من العراق يُدمي القلب.. عراقي نُزعت الرحمة من قلبه

حساب محمد صلاح على فيسبوك محل اهتمام.. هل تنبأ بوفاته شهيدا؟

الملكة رانيا تنشر “أغرب فيديو” من حفل زفاف ابنها الأمير الحسين

معتمر يؤدي عمرة عن روح محمد صلاح الجندي المصري الشهيد (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC