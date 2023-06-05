بعد ارتباط اسمه بالجندي المصري.. شاهد ما يفعله محمد صلاح على البحر

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وطن- انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للاعب كرة القدم المصري “محمد صلاح” الذي نزّل صورة له وابنته مكة وهما يستجمان على أحد الشواطئ، في الوقت الذي تعصف بالرأي العام المصري العملية البطولية التي نفذها مواطنه الذي يحمل نفس اسمه ضد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل 3 منهم.

محمد صلاح يستجم على الشاطئ

شارك صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أمس الأحد، صورة مع ابنته مكة بينما كانا يستجمان خلال الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ التي يرتادها النجم المصري.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

صلاح الذي لطالما أطلق عشاق كرة القدم المصريين لقب “فخر مصر“، قوبلت أحدث صوره بانتقادات واسعة، إذ تزامن تنزيلها مع العملية التي نفذها الجندي المصري (يحمل نفس اسمه) ضد عدد من الجنود الإسرائيليين على الحدود أسفرت عن مقتل 3 منهم، فجر السبت.

وعلى سبيل الاستهجان، تفاعل كثيرون مع صورة لاعب ليفربول، محمد صلاح، معتبرين أنها لاتنمّ عن أي مشاعر تضامن مع مواطنه، الذي قام بعملية نوعية ضدّ دولة كانت لعقود “هدفا مشروعا” للجيش المصري.

من هو الجندي المصري الذي نفذ العملية ضدّ إسرائيل؟

محمد صلاح هو شاب مصري (22 عاماً) تحول في غضون يومين لـ “أيقونة شعبية” في مصر و”بطلاً عربيا” حارب الاحتلال الإسرائيلي بكل ماأوتي من جهد واستشهد في سبيل القضية الفلسطينية.

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وفي مواجهة السيل الجارف للاحتفاء الشعبي المصري والعربي بـ “الشهيد محمد صلاح“، تُواصل السلطات والإعلام الرسمي المصري فرض صمت مطبق على العملية، بوصفها حدثا عابرا وفرديا ومعزولا لايعكس توجها شعبيا كاملا.

يسكن محمد، حسب معطيات نشرتها منصة “متصدقش“، مع أسرته في شارع الهادي سلامة، متفرع من شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس.

والده متوفي منذ سنوات في حادث سير، وكان يعمل بهيئة النقل العام. محمد الأوسط بين شقيقين، الأكبر يدعى محمود، والأصغر عبده.

يعيش محمد صلاح في منزل العائلة مع عمه يوسف، ويعول هو وأخوه الأكبر الأسرة، بحسب مقربين.

لم يكمل تعليمه (حاصل على إعدادية ولم يوّفق في إتمام الثانوي الصناعي)، وكان يعمل صنايعي ألوميتال في إحدى الورش بشارع أحمد عصمت، ثم عمل لفترة نجارًا مع خاله في القلج (الخانكة – قليوبية).

كان محبًا للرسم ويهتم بتصميم المطابخ، نظرًا لعمله. دخل الجيش عام 2022 (دفعة يونيو، يقضي خدمة 3 سنوات)، وخدم كفرد شرطة (أمن مركزي) على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قطاع شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 (تنص اتفاقية السلام أن النقاط الحدودية يتواجد بها أفراد شرطة وليس جيش).

#مصر #جندي_مصري #منفذ_العملية#فخر_العرب_الحقيقي#الاعلام_العبري 📌 خلال الساعات الماضية تواصلنا مع جيران لأسرة #المجند_محمد_صلاح، وهو ما تصادف مع وجود قوة أمنية داخل منزل الأسرة، دون أن يتسنى لنا معرفة ما حدث خلال ذلك الوقت. ➖ وفق شهادات من الجيران والأصدقاء المقربين… pic.twitter.com/Atk2vlCzJ1 — متصدقش (@matsda2sh) June 5, 2023

دفن الجندي المصري محمد صلاح

حسب قريب “صلاح” الذي تحدث إلى “متصدقش“، تسلمت مصر صباح اليوم الاثنين، 5 يونيو 2023، جثمان المجند المصري “الذي انتشرت صورته بوصفه الجندي الذي قتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية”، وهو ما أكدته أيضًا “بي بي سي” عن مصدر مصري مطلع، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر عسكرية هناك.

دُفن المجند صلاح قبل ظهر اليوم، بمدافن الأسرة بقرية العمار الكبرى، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، دون أن يُسمح لأحد بحضور مراسم الدفن سوى شقيقه وعمه اللذان أَفرجت عنهما قوات الأمن، بحسب شهادات من أقارب الأسرة لـ”متصدقش”، أكدوا أن الأمن منع حضور الأقارب مراسم الدفن.

📌 حدثت أمس الأحد 4 يونيو 2023، تطورات جديدة فيما يخص حادثة الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما ظهرت أدلة وشهادات حول هوية منفذ الحادثة، والذي أكدت مصادر مختلفة أنه المجند #محمد_صلاح . ➖️ متصدقش نشر منشورات تعريفية مختلفة عن صلاح (تجدونها في التعليقات). ➖️… pic.twitter.com/9dbntzUtss — متصدقش (@matsda2sh) June 5, 2023

وفي السياق، أوضح موقع “مدى مصر” أن ضيق الوقت كان السبب في منع معظم أفراد العائلة من حضور الدفن، بما في ذلك والدة صلاح التي تقيم في عين شمس.

وفيما يخص العزاء، نقلت “بي بي سي”، عن أسرة المجند أنه سيُقام غدًا الثلاثاء 6 يونيو 2023، في شارع أحمد عصمت بحي عين شمس، بمحافظة القاهرة،

فيما نفت مصادر لـ”متصدقش” إقامة عزاء كبير بالمنطقة بسبب رفض الأمن. أحد أصدقاء الأسرة أكد لـ”متصدقش” احتمالية إقامة عزاء صغير داخل المنزل للأقارب والجيران فقط.