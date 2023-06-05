بالدموع .. هكذا ودع نجوم ريال مدريد زملائهم الراحلين هذا الصيف (شاهد)

وطن- ودع نجوم ريال مدريد زملائهم الراحلين عن صفوف الفريق الملكي في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، بعد ختام منافسات الدوري الإسباني 2022-2023، الأحد.
ونشر نادي ريال مدريد صور عبر حسابه على موقع (تويتر)، صوراً للحظات وداع نجوم ريال مدريد لزملائهم المغادرين هذا الصيف، وهم الرباعي الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد، وماريانو دياز، والإسباني ماركو أسينسيو.
وداع نجوم ريال مدريد الرحلين هذا الصيف
وأقام نجوم ريال مدريد احتفالاً داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد لوداع زملائهم، بعد مشاركتهم في المباراة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. أمام أتلتيك بيلباو. التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين كلا الفريقين.
كما وسيعرض ريال مدريد نجوم آخرين هذا الصيف للبيع، لعل أبرزهم الفرنسي فيرلاند ميندي والحارس الثاني لونين وغيرهم.
وتتطلع إدارة ريال مدريد إلى إبرام العديد من الصفقات القوية لتعويض نجومه الرحلين في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال التفاوض مع إدارة توتنهام للتعاقد مع هاري كين، في ظل صعوبة الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي أو إرلينغ هالاند في الوقت الراهن.
🤍 الأول والأخير 👑#GraciasKarim pic.twitter.com/iZiJDIP9ht
— ريال مدريد (@realmadridarab) June 5, 2023
ومن المتوقع أن يذهب الفرنسي كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية من بوابة اتحاد جدة، وزميله الإسباني ماريانو دياز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية.
مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلياو
وافتتح فريق أتلتيك بيلياو المباراة بهدف أول داخل شباك مرمى ريال مدريد. عند الدقيقة ال49 عن طريق اللاعب أويهان سانست.
💫 @marcoasensio10 💫
🏆 17 لقب
💪 7 مواسم #GraciasAsensio pic.twitter.com/p81qTE0aPi
— ريال مدريد (@realmadridarab) June 4, 2023
كما وسجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق الأسطورة كريم بنزيما والأخير في مشواره الكروي مع الفريق الملكي، من ركلة جزاء تحصل عليها صاحب الأرض في الدقيقة ال72.
✍👕
كريم بنزيمة 🤝 فلورنتينو بيريز#GraciasKarim pic.twitter.com/JJrILVRqDp
— ريال مدريد (@realmadridarab) June 4, 2023
وأنهى ريال مدريد موسمه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 78 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني برصيد 88 نقطة.