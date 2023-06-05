بالدموع .. هكذا ودع نجوم ريال مدريد زملائهم الراحلين هذا الصيف (شاهد)

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وطن- ودع نجوم ريال مدريد زملائهم الراحلين عن صفوف الفريق الملكي في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، بعد ختام منافسات الدوري الإسباني 2022-2023، الأحد.

ونشر نادي ريال مدريد صور عبر حسابه على موقع (تويتر)، صوراً للحظات وداع نجوم ريال مدريد لزملائهم المغادرين هذا الصيف، وهم الرباعي الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد، وماريانو دياز، والإسباني ماركو أسينسيو.

وداع نجوم ريال مدريد الرحلين هذا الصيف

وأقام نجوم ريال مدريد احتفالاً داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد لوداع زملائهم، بعد مشاركتهم في المباراة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. أمام أتلتيك بيلباو. التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين كلا الفريقين.

كما وسيعرض ريال مدريد نجوم آخرين هذا الصيف للبيع، لعل أبرزهم الفرنسي فيرلاند ميندي والحارس الثاني لونين وغيرهم.

وتتطلع إدارة ريال مدريد إلى إبرام العديد من الصفقات القوية لتعويض نجومه الرحلين في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال التفاوض مع إدارة توتنهام للتعاقد مع هاري كين، في ظل صعوبة الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي أو إرلينغ هالاند في الوقت الراهن.

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ومن المتوقع أن يذهب الفرنسي كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية من بوابة اتحاد جدة، وزميله الإسباني ماريانو دياز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلياو

وافتتح فريق أتلتيك بيلياو المباراة بهدف أول داخل شباك مرمى ريال مدريد. عند الدقيقة ال49 عن طريق اللاعب أويهان سانست.

كما وسجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق الأسطورة كريم بنزيما والأخير في مشواره الكروي مع الفريق الملكي، من ركلة جزاء تحصل عليها صاحب الأرض في الدقيقة ال72.

وأنهى ريال مدريد موسمه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 78 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني برصيد 88 نقطة.