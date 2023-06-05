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القتل خطفه قبل رحلة الجزائر.. حرب حميدتي والبرهان تودي بحياة لاعب كرة سوداني (شاهد)

الحرب المحتدمة في السودان ألقت بظلالها على المنظومة الرياضية

كتب باسل النجار
نيالا حسن بركبة watanserb.com
مقتل لاعب كرة القدم السوداني نيالا حسن بركبة في الاقتتال الدائر في البلاد
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وطن – كشفت مصادر سودانية، عن مقتل أحد لاعبي كرة القدم في البلاد، في خضم الاقتتال الدائر حاليا بين قوات الجيش التي يقودها عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأفاد الصحفي السوداني البارز أحمد القرشي إدريس، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“، بمقتل لاعب المنتخب الأولمبي السوداني ونادي الوادي نيالا حسن بركبة، معقبا: “ربنا يتقبله قبولا حسن ويدخله فسيح جناته يارب العالمين”.

وأضاف الصحفي إدريس، أن اللاعب القتيل كان يُفترض أن يسافر خلال أيام، مع بعثة منتخب بلاده إلى الجزائر.

قتيل آخر في المنظومة الرياضية

وهذا القتيل ليس الأول من بين أطراف المنظومة الرياضية في السودان، خلال الاقتتال الدائر منذ منتصف أبريل الماضي، ولا يلوح في الأفق بوادر لإنهائه.

فقبل أسابيع، جرى الإعلان عن مقتل حكم كرة قدم سوداني، خلال اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وتوفي محمد أبو زيد، حكم الراية، الذي أدار مباريات لاتحاد الخرطوم لكرة القدم “أكبر الاتحادات المحلية في السودان”، متأثرا بطلق ناري خلال الاشتباكات.

وكان الحكم القتيل، قد شارك في إدارة مباريات كأس السودان، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

اقتتال محتدم وهُدَن تُخرَق

ويحتدم الاقتتال في الوقت الحالي، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، والتي انطلقت في 15 أبريل الماضي، وخلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.

ولم تنجح الهدن التي تم الإعلان عنها، في إخماد لهيب الاشتباكات، ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات.

اتصال سعودي

وفي تطور سياسي، قال “حميدتي”، إنه بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجمل الأوضاع بالسودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الأمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السعودي، وفق ما نشر حميدتي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقال حميدتي: “أكدت لسمو الأمير دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا، وأعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة”.

وأمس الأحد، دعت السعودية والولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى الاتفاق على وقف جديد “فعال” لإطلاق النار، كاشفة عن عدم مغادرة ممثلي الطرفين للمملكة.

والأربعاء، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مباحثات جدة بسبب ما قال إنه “عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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