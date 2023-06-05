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الأميرة رجوة آل سيف كبرت على نفس ملامح الطفولة .. صور تكشف ذلك

"رجوة آل سيف من نسل شيوخ سدير في نجد وهي سليلة عائلة كبيرة لها صلات بالأسرة الحاكمة في بلادها"

كتب أنس السالم
صور الأميرة رجوة آل سيف في الطفولة watanserb.com
زفاف الأميرة رجوة آل سيف
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وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً من طفولة الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني.

صور من طفولة الأميرة رجوة آل سيف

وتزوجت الأميرة رجوة آل سيف الأمير الحسين بن عبدالله في حفل زفاف ملكي يوم الخميس الماضي، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز.

كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.

رجوة آل سيف في طفولتها
رجوة آل سيف في طفولتها

وفي إحدى الصور تظهر الأميرة رجوة وهي تمارس هوايتها المفضلة وهي ركوب الخيل.

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الاميرة رجوة آل سيف منذ طفولتها تهوى رياضة ركوب الخيل
الاميرة رجوة آل سيف منذ طفولتها تهوى رياضة ركوب الخيل

ورآى متابعون أن رجوة كبرت وهي بنفس الملامح التي كانت عليها في طفولتها .

الاميرة رجوة آل سيف منذ طفولتها تهوى رياضة ركوب الخيل
الاميرة رجوة آل سيف مع الخيل

من هي رجوة آل سيف!؟

بحسب مجلة “التايم“، فإنّ رجوة آل سيف، مهندسة معمارية، من مواليد، العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل عام 1994.

تعد الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

أما والدة رجوة فهي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وبذلك فهي قريبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما انها من نسل شيوخ سدير في نجد، ولها شقيقان فيصل ونايف وشقيقة دانا، وفقا لوكالة “فرانس برس”، بينما قالت وكالة “رويترز” إنها سليلة عائلة كبيرة لها صلات بالأسرة الحاكمة في بلادها.

وتخرج والد رجوة، من الجامعة الأمريكية في بيروت بتخصص هندسة مدنية، وأسس شركة ال سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في السعودية، بالإضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.

الأمير الحسين ورجوة آل سيف watanserb.com
زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

رجوة آل سيف تتقن 3 لغات 

وتلقت رجوة آل سيف، دروسها الثانوية في السعودية. وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

كما أنه رجوة تمتلك تخصصاً مهنياً في الاتصالات المرئية من معهد الموضة للتصميم والتجارة الأمريكي في لوس أنجلوس.

ووفقاً لما ذكرته شبكة CNN، فإن رجوة تتقن التحدث بـ3 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى اللغة العربية.

 

المصدرمتابعات وطن - مواقع التواصل الاجتماعي - مواقع إلكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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