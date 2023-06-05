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تقارير

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

"يرجع ذلك إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم مما أسمتها قناة عبرية (النتائج المأساوية) للهجوم وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة"

كتب أنس السالم
watanserb.com
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وطن – أعادت إسرائيل جثة المجند المصري الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية – الفلسطينية، وأدت لمقتل 3 جنود إسرائيليين، وفق ما أورد القناة 12 العبرية، بينما ذكرت تقارير أخرى أنّ الأمن المصري احتجزت شقيق الشهيد وعمه وعددا من أصدقائه.

إعادة جثة الشهيد محمد صلاح إلى مصر 

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد أعادت “إسرائيل” جثة الشهيد منفذ العملية محمد صلاح (22 عاما) إلى مصر في إطار ما وصفته “تعامل البلدين المشترك مع الحادث”.

ويرجع ذلك وفق القناة، إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصري ، على الرغم مما أسمتها “النتائج المأساوية” للهجوم، وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.

اعتقال شقيق وعم وأصدقاء الشهيد محمد صلاح! 

يأتي ذلك، بينما ذكرت شبكة “رصد” عبر “تويتر” أنّ قوات الأمن المصرية، احتجزت شقيق الشهيد محمد صلاح وعمه وعددا من أصدقائه واصطحبتهم لمكان غير معلوم.

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وأضافت أنه تمّ التحفظ على مقتنيات الشهيد “صلاح” الشخصية.

فيما قالت وكالة رويترز إن الأمن المصري يحقق مع أسرة المجند محمد صلاح وزملائه لمعرفة إذا ما كان ينتمي لأي جماعة سياسية.

وأعلنت أسرة الشهـيد محمد صلاح الانتهاء من دفنه بقرية العمار في القليوبية، وإقامة العزاء غدا في عين شمس.

هوية منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية 

وكشف النقاب اليوم الإثنين، عن هوية منفذ الهجوم على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود المصرية – الفلسطينية، يوم السبت الماضي، ما أدى لمقتل 3 جنود اسرائيليين .

الجنود الثلاثة الذين قتلوا في عملية الشهيد محمد صلاح على الحدود المصرية
الجنود الثلاثة الذين قتلوا في عملية الشهيد محمد صلاح على الحدود المصرية

وتبيّن أن منفذ العملية هو محمد صلاح إبراهيم (22 عامًا).  خدم في منطقة سيناء وأصله من منطقة عين شمس، وصرح أقاربه بأنه “كان من المفترض أن ينهي خدمته في الجيش المصري قريبًا”.

منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية 
منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الشهيد محمد صلاح

وفقًا للتقارير فإن الشهيد و الابن الأوسط لعائلة مكونة من ثلاثة أشقاء وعاش مع أسرته وعمه. كما توفي والده سابقًا في حادث سيارة.

يشار إلى أنه وأخيه الأكبر محمود يعولان الأسرة التي تواجه صعوبات مالية، بحسب أقاربه.

زعمت إحدى وسائل الإعلام المصرية أن محمد صلاح بدأ خدمته في الجيش في يونيو 2022، حيث عمل كشرطي على الحدود.

كما ورد أنه تغيب عن الوحدة التي خدم فيها لمدة 18 يومًا.

الشهيد محمد صلاح منفذ العملية
الشهيد محمد صلاح بدأ خدمته في الجيش في يونيو 2022

أخبر صديقه إحدى وسائل الإعلام المحلية أنه في المرة الأخيرة التي التقيا فيها، لاحظ أن الشهيد محمد صلاح كان منزعجًا لأن أحد أصدقائه قُتل على الحدود. وبالتالي يعتقد أن تصرفه ربما كان محاولة للانتقام.

وقال إنه “إذا مات مصري على الحدود فلن يهتم به أحد مثل الإسرائيليين”.

وعبر حسابه على فيسبوك، قام محمد صلاح خلال العدوان على غزة عام2021، بتحميل منشور على أعرب فيه عن دعمه لغزة وكتب: “الله يقف الى جانب فلسطين” ، تحت وسم: “غزة تحت القصف”.

المصدرالقناة 12 العبرية - تويتر - فيسبوك
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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