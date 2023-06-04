3 عوامل ترسم خريطة سياسات أردوغان الخارجية.. الخليج ومصر أكثر المستفيدين

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وطن- نشرت صحيفة نشرت صحيفة ميدل إيست آي ، تقريرا عن مستقبل السياسات الخارجية لتركيا بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، بعد منافسة حامية مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقالت الصحيفة: “مع انتخابات مثيرة للانقسام ورائعة، من المتوقع أن تواصل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياستها الخارجية المستقلة مع السعي إلى تقليل المواجهات”.

وحددت مصادر متعددة أهداف أردوغان للمستقبل، وهي تنويع حلفاء البلاد، ومنع الأزمات الدبلوماسية الكبيرة، والإسراع بجهود المصالحة مع سوريا ومصر ودول الخليج، وقبل كل ذلك التمسك بالاستقلال.

وقال مراد يسيلتاس رئيس أبحاث السياسة الخارجية في مؤسسة الأبحاث ومقرها أنقرة مؤسسة الشؤون السياسية والاقتصادية ، والبحوث الاجتماعية (سيتا): “إنه اتجاه يُنظر إليه من حرب أوكرانيا إلى الجماعات الكردية السورية إلى شرق البحر المتوسط ​​، وهو نهج وضع تركيا أحيانًا في مواجهة قوى إقليمية ودولية مختلفة”.

وعلى الرغم من أنّ العقد الماضي كان تصادميًا في كثير من الأحيان، إلا أن هناك شعورًا عامًا من المسؤولين الأتراك بأنه، تم الوصول الآن إلى العديد من المنافسين الإقليميين، وسيتم بذل الجهود لتجنب المواجهات المباشرة.

وصرح مصدر بوزارة الخارجية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الاقتصاد سيلعب دورًا حاسمًا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيا في السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك ، فمن المتوقع أن تواجه تركيا مجموعة من التحديات والمخاوف.

العلاقات مع الغرب

قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، إن “تركيا ستنتهج سياسة خارجية مستقلة”.

يتجلى هذا الاستقلال عن الغرب في ثلاثة مجالات رئيسية، أولاً: تطالب تركيا بثبات بتسليم العديد من المواطنين الأتراك من السويد بتهم الإرهاب مقابل قبول الدولة الاسكندنافية في الناتو، وثانيًا: تحث أنقرة باستمرار الولايات المتحدة على وقف دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجماعة التي تسيطر على شمال شرق سوريا والتي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة تشن حربًا منذ عقود. على الدولة التركية.

أما العنصر الثالث يتمثل في أن يحتفظ أردوغان بعلاقة شخصية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ويرفض الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا. ورداً على ذلك ، أجلت الولايات المتحدة بيع طائرات حربية من طراز F-16 لتركيا.

وفقًا لصحيفة حريت ، في محادثة هاتفية أجريت مؤخرًا بين أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن ، أعرب الأخير عن رغبته في دفع صفقة F-16.

ومع ذلك ، أشار بايدن إلى أن التصديق على انضمام السويد إلى الناتو كان شرطًا مسبقًا، وقال للصحفيين في وقت لاحق: “أخبرته أننا نريد صفقة مع السويد ، لذلك دعونا ننجز ذلك”.

وفي المقابل ، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن تصديق السويد ليس شرطا لبيع الطائرات الحربية.

وبحسب يسيلتاس، فإن العقبة الرئيسية أمام تحقيق انفراج كامل في العلاقات التركية الأمريكية هي دعم الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ، جناحه العسكري ، وحدات حماية الشعب ، الحليف الرئيسي لواشنطن ضد داعش على الأرض.

ومع ذلك ، فهو يعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع تركيا طالما أن أنقرة تسعى لإصلاح العلاقات.

العلاقات التركية الأوروبية

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ، تظل القضايا الرئيسية في المقدمة ، مثل عرض الناتو السويدي ، واتفاق اللاجئين لعام 2016 ، والمأزق طويل الأمد بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية.

وهنأ العديد من القادة الأوروبيين أردوغان على الفور ب فوزه في الانتخابات ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على التعاون مع تركيا للحفاظ على صفقة اللاجئين والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ​​، مع الإعراب عن توقعاتهم لمصادقة السويد.

ومن المتوقع أن يعطي أردوغان الأولوية للحفاظ على علاقات مستقرة مع الاتحاد الأوروبي والتمسك بالاتفاق الذي يهدف إلى منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

وفي مقابل الدعم المالي والسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي ، نجحت تركيا في كبح تدفق المهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، لم يتم الوفاء بالوعد بالسفر بدون تأشيرة بسبب الخلاف حول قانون مكافحة الإرهاب في تركيا.

واتهم أردوغان، الاتحاد الأوروبي مؤخرًا باستخدام إصدار التأشيرات كوسيلة للابتزاز ضد تركيا. وتواجه تركيا حاليًا أكبر عدد من حالات رفض التأشيرات بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وهناك احتمال أن تصدق تركيا على محاولة انضمام السويد خلال قمة الناتو في يوليو. ومع ذلك ، فمن المتوقع أيضًا أن تتخذ السويد إجراءات لمنع المظاهرات المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني.

بالإضافة إلى ذلك ، من المعتقد أن تركيا ستطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبسيط إجراءات طلب التأشيرة.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط​​، هناك احتمال لفترة انفراج مع اليونان حيث تركز تركيا جهودها على استكشاف موارد الطاقة في البحر الأسود وجبل جبار في جنوب شرق تركيا ، حيث تم اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط مؤخرًا. ومع ذلك ، من المتوقع أن تظل قضية تقسيم قبرص دون حل.

روسيا وأوكرانيا

اتبعت تركيا نهجًا متوازنًا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا منذ البداية، بينما باعت أنقرة طائرات مسيرة مسلحة لأوكرانيا ، امتنعت عن فرض أي عقوبات على روسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، عزز الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة للسماح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية ، موقف أنقرة.

وأشار المسؤولون الأتراك، إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تؤيد استمرار تركيا في هذه السياسة لأنها تمكنهم من الدخول في مناقشات مع موسكو عبر تركيا كوسيط.

من ناحية أخرى ، افتتح أردوغان محطة أكويو للطاقة النووية ، التي شيدتها روسيا ، قبل الانتخابات مباشرة ، وحضر بوتين عبر رابط الفيديو.

ويمتد مشروع Akkuyu إلى ما هو أبعد من مجرد مسعى البناء ، لأنه يسهل تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين. من حيث الجوهر ، لعبت روسيا دورًا مهمًا في دخول تركيا مجال الطاقة النووية.

ومع ذلك ، تجد أنقرة وموسكو نفسيهما على خلاف حول العديد من القضايا ، بما في ذلك ناغورنو كاراباخ وسوريا وليبيا.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كانت تركيا من أشد المؤيدين للانتفاضات الشعبية في المنطقة ، حيث قدمت دعمها للحكومات في ليبيا وتونس ومصر التي أعقبت الربيع العربي.

ونتيجة لذلك ، أدى ذلك إلى مواجهة بين أنقرة والعديد من دول الخليج التي كانت داعمة لمختلف الثورات المضادة.

ومع ذلك ، بدأ أردوغان عدة عمليات مصالحة مع دول مثل مصر وسوريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

مع أبو ظبي والرياض ، تضمن ذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة بمليارات الدولارات ، بالإضافة إلى تأمين وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وبحسب يسيلتاس ، فإن إعادة العلاقات الوثيقة مع دول الخليج ليست مفيدة فقط لتركيا ولكن أيضًا للإمارات والسعودية. يجادل بأننا ندخل الآن مرحلة يكون فيها للاقتصاد الجغرافي الأسبقية على الجغرافيا السياسية.

ويعتقد يسيلتاس أن الإمارات والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى ، بما في ذلك مصر ، لم تعد ترغب في مواصلة المواجهات العسكرية في ليبيا وبدلاً من ذلك تدرك قيمة خبرة تركيا ومعرفتها في صناعة وتكنولوجيا الدفاع.

وعلاوة على ذلك ، قال إن التقارب مع دول الخليج ومصر لا يعني أن تركيا ستتخلى عن نفوذها العسكري في دول مثل ليبيا أو الصومال.

كما عقدت تركيا اجتماعا مع الحكومة السورية في موسكو في مايو ، بعد عقد من قطع العلاقات وإعلان دعمها للمعارضة السورية.

ومع ذلك ، فإن النتائج الإيجابية الفورية لهذه المصالحة غير مرجحة ، حيث أن كلا الجانبين لديه مطالب تبدو غير مجدية. بينما تصر الحكومة السورية على انسحاب تركيا لقواتها من شمال البلاد ، تعتقد أنقرة أن مثل هذا الانسحاب سيعزز قوة حزب الاتحاد الديمقراطي.