الأحد, يونيو 4, 2023
الرئيسيةالهدهديرتدي جلبابا بلديا.. صورة جديدة لجندي مصري نُسِبَ إليه هجوم الحدود مع...
الهدهد

يرتدي جلبابا بلديا.. صورة جديدة لجندي مصري نُسِبَ إليه هجوم الحدود مع إسرائيل

الصورة حقّقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي لكن تبيّن أنها غير دقيقة

كتب خالد السعدي
يرتدي جلبابا بلديا.. صورة جديدة لجندي مصري نُسِبَ إليه هجوم الحدود مع إسرائيل watanserb.com
صورة جديدة لجندي مصري يرتدي جلبابا بلديا
- Advertisement -

وطن- انتشرت صورة جديدة، لشاب يرتدي جلباباً بلدياً، ويتم نعيه باعتباره الجندي المصري الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، صباح أمس السبت.

ووفق المزاعم التي ساقها كثيرون، فإنّ هذا الجندي المزعوم يُدعى محمود أحمد حميد، وهو من قرية المحروسة بمحافظة قنا.

ونشر الإعلامي حسام الغمري، هذه الصورة المتداولة، وقال عبر “تويتر“: “البطل اسمه محمود، أسد كان واقف ع الحدود، صعيدي شهم من قنا رفع راسنا ورسم الفرحة في قلوبنا كلنا، محمود أعاد لينا بجد والله العظيم ثقتنا في نفسنا، وفي المعدن الأصيل. عاشت مصر حرة باللي زيك . لا تقول كوماندوز ولا مارينز . المصري محتاج بس فرصة ويوريكوا العجب”.

كما حققت الصورة المتداولة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

حقيقة الصورة

ومع الانتشار الكبير والرائج للصورة، أكّدت منصة “متصدقش” عدم دقتها، وقالت إنها صورة لشاب توفي قبل أكثر من يوم من وقوع حادث الحدود المصرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

الصورة للشاب المصري محمود أحمد حميد، من قرية المحروسة، محافظة قنا، وكشف البحث الذي أجراه فريق “متصدقش” عن وجود منشورات قديمة تنعاه تعود إلى الساعات الأولى من يوم الجمعة، أي قبل وقوع عملية الحدود بأكثر من 24 ساعة.

وكانت صفحة “قنا بلدنا“، قد نشرت منشورًا عبر فيسبوك، في الساعة الـ1:32 صباح يوم الجمعة، نعت فيه الشاب، ووصفته بأنه “شهيد الوطن” الذي وافته المنية في أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء، وأشارت إلى أنه من قرية “المحروسة”، التي تتبع محافظة قنا.

وبعد ساعات من نشر ذلك البوست، وفي توقيتات مختلفة يوم 2 يونيو 2023، كلها قبل حادثة الحدود، نُشرت بوستات مختلفة تنعى موسى، بعضها من أصدقائه وأقاربه.

في حين نشرت صفحة “جريدة قرية المحروسة” عبر فيسبوك، وهي إحدى الصفحات المحلية التي تهتم بنشر أخبار القرية، صورة الشاب، مرفقاً معها اسمه الكامل “محمود أحمد حميد موسى”، وأشارت إلى أن صلاة الجنازة أُقيمت عليه بعد صلاة مغرب يوم الجمعة 2 يونيو 2023.

ورغم إشارة عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، التي نعت موسى قبل عملية الحدود، إلى أنه تُوفي في سيناء، في أثناء أدائه الواجب الوطني.

ولم ينشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب حافظ، على مدار الأيام الماضية أي بيان يفيد بمقتل جندي مصري، أو حدوث اشتباكات في أي من مناطق سيناء، سوى البيان المتعلق بحادثة الحدود، كذلك لم تنشر وزارة الداخلية بيانات بذلك الخصوص.

محمود أحمد حميد
الجندي محمود أحمد حميد

البيان المصري

وكان الجيش المصري، قد أعلن أمس السبت، أن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

البيان الإسرائيلي

فيما تحدث الجيش الإسرائيلي، عن أنّ شرطياً مصرياً هو من تسلل عبر الحدود وقتل 3 جنود وأصاب رابعاً قبل مقتله، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

اتصال الوزيرين

وبحث وزير الدفاع المصري محمد زكي، مساء السبت، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، هاتفياً، التنسيق لعدم تكرار حادث الحدود مستقبلاً.

وقال بيان للجيش المصري، إن وزير الدفاع أجرى اتصالاً هاتفياً مع غالانت؛ لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين.

وبحث الجانبان “التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قولَه في المحادثة الهاتفية مع نظيره المصري: “التعاون في التحقيق في الهجوم الخطير له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقة بين الدولتين”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

أجواء ملغومة وأرض مهددة.. “دروس” تتعلمها إسرائيل بعد حادثة الحدود المصرية

تقارير

مصر غارقة في الأزمة الاقتصادية.. “حتى الكلاب لم تنجُ من فشل السيسي”

حياتنا

صاحب صورة الجثة على “موتوسيكل” التي أقلقت المصريين يخرج عن صمته ويكشف مفاجأة!

الهدهد

تحقيقات إسرائيلية تكشف مفاجآت مدوية عن واقعة الحدود المصرية

الهدهد

قناة عبرية: جندي مصري وحيد حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي.. كيف فعلها؟

الهدهد

تداول فيديو للجندي المصري علي السيد قاتل الإسرائيليين وآخر ظهور

الهدهد

عمرها 19 عاما.. وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية

الهدهد

صحفي أردني: مقتل جنود إسرائيل على حدود مصر “عملية فدائية احترافية”

الهدهد

هوية وصور قاتل الجنود الإسرائيليين على حدود مصر.. حقيقة صور رائجة

الهدهد

الرواية الرسمية للجيش المصري عن مقتل جنود إسرائيليين على الحدود

الهدهد

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

الهدهد

حادث أمني خطير.. التفاصيل الأولى لمقتل إسرائيليين على الحدود المصرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجواء ملغومة وأرض مهددة.. “دروس” تتعلمها إسرائيل بعد حادثة الحدود المصرية

الاستعداد الوراثي لدى النساء يزيد من خطر إصاباتهنّ بالنوبة القلبية..

فيديوهات إباحية وصور خادشة تضع ممثلة مصرية في ورطة والنيابة تتحرك!

أنشيلوتي يُنهي الجدل حول مستقبل بنزيما مع ريال مدريد وهؤلاء هم الراحلون

لم ترفض.. رد مفاجئ من حورية فرغلي على عرض زواج بمليون دولار!

بيراميدز يُشعل الصراع على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

ما أسباب حذف Google لجميع جهات الاتصال من هاتفك المحمول؟

طالبوهن بعلاقات محرمة.. قصة فتيات الجنس اللاتي جندتهن المخابرات السعودية في اليمن

انتفاخ البطن..إليك نصائح لتجنب الشعور به بعد السفر

مصر غارقة في الأزمة الاقتصادية.. “حتى الكلاب لم تنجُ من فشل السيسي”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC