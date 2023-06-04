يرتدي جلبابا بلديا.. صورة جديدة لجندي مصري نُسِبَ إليه هجوم الحدود مع إسرائيل

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وطن- انتشرت صورة جديدة، لشاب يرتدي جلباباً بلدياً، ويتم نعيه باعتباره الجندي المصري الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، صباح أمس السبت.

ووفق المزاعم التي ساقها كثيرون، فإنّ هذا الجندي المزعوم يُدعى محمود أحمد حميد، وهو من قرية المحروسة بمحافظة قنا.

ونشر الإعلامي حسام الغمري، هذه الصورة المتداولة، وقال عبر “تويتر“: “البطل اسمه محمود، أسد كان واقف ع الحدود، صعيدي شهم من قنا رفع راسنا ورسم الفرحة في قلوبنا كلنا، محمود أعاد لينا بجد والله العظيم ثقتنا في نفسنا، وفي المعدن الأصيل. عاشت مصر حرة باللي زيك . لا تقول كوماندوز ولا مارينز . المصري محتاج بس فرصة ويوريكوا العجب”.

البطل اسمه محمود

أسد كان واقف ع الحدود

صعيدي شهم من قنا رفع راسنا ورسم الفرحة في قلوبنا كلنا

محمود أعاد لينا بجد والله العظيم ثقتنا في نفسنا

وفي المعدن الأصيل

عاشت مصر حرة باللي زيك

لا تقول كوماندوز ولا مارينز

المصري محتاج بس فرصة ويوريكوا العجب#الشهيد_البطل #الشعب_المصري pic.twitter.com/2kt9IwUtVl — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) June 3, 2023

كما حققت الصورة المتداولة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

– صورة منتشرة بشكل كبير جدًا لشاب يرتدي جلباب بلدي، ويتم نعيه باعتباره الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين صباح أمس السبت، 3 يونيو 2023، مع الإشارة إلى أن اسمه "محمود أحمد حميد" من "قرية المحروسة، محافظة قنا". ❌❌ 📌 التصحيح: ⬇️⬇️ – هذه صورة شاب توفي قبل أكثر من يوم من… pic.twitter.com/UPCfzaMsWh — متصدقش (@matsda2sh) June 4, 2023

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نتج عنه استشهاد الجندي مقاتل محمود احمد حميد موسي ابن محافظه قنا قريه المحروسة رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا pic.twitter.com/NUoKtqvLyf — 3bdallah Al_said (@3bdallah_said) June 3, 2023

حقيقة الصورة

ومع الانتشار الكبير والرائج للصورة، أكّدت منصة “متصدقش” عدم دقتها، وقالت إنها صورة لشاب توفي قبل أكثر من يوم من وقوع حادث الحدود المصرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

– صورة منتشرة بشكل كبير جدًا لشاب يرتدي جلباب بلدي، ويتم نعيه باعتباره الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين صباح أمس السبت، 3 يونيو 2023، مع الإشارة إلى أن اسمه "محمود أحمد حميد" من "قرية المحروسة، محافظة قنا". ❌❌ 📌 التصحيح: ⬇️⬇️ – هذه صورة شاب توفي قبل أكثر من يوم من… pic.twitter.com/UPCfzaMsWh — متصدقش (@matsda2sh) June 4, 2023

الصورة للشاب المصري محمود أحمد حميد، من قرية المحروسة، محافظة قنا، وكشف البحث الذي أجراه فريق “متصدقش” عن وجود منشورات قديمة تنعاه تعود إلى الساعات الأولى من يوم الجمعة، أي قبل وقوع عملية الحدود بأكثر من 24 ساعة.

وكانت صفحة “قنا بلدنا“، قد نشرت منشورًا عبر فيسبوك، في الساعة الـ1:32 صباح يوم الجمعة، نعت فيه الشاب، ووصفته بأنه “شهيد الوطن” الذي وافته المنية في أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء، وأشارت إلى أنه من قرية “المحروسة”، التي تتبع محافظة قنا.

وبعد ساعات من نشر ذلك البوست، وفي توقيتات مختلفة يوم 2 يونيو 2023، كلها قبل حادثة الحدود، نُشرت بوستات مختلفة تنعى موسى، بعضها من أصدقائه وأقاربه.

في حين نشرت صفحة “جريدة قرية المحروسة” عبر فيسبوك، وهي إحدى الصفحات المحلية التي تهتم بنشر أخبار القرية، صورة الشاب، مرفقاً معها اسمه الكامل “محمود أحمد حميد موسى”، وأشارت إلى أن صلاة الجنازة أُقيمت عليه بعد صلاة مغرب يوم الجمعة 2 يونيو 2023.

ورغم إشارة عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، التي نعت موسى قبل عملية الحدود، إلى أنه تُوفي في سيناء، في أثناء أدائه الواجب الوطني.

ولم ينشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب حافظ، على مدار الأيام الماضية أي بيان يفيد بمقتل جندي مصري، أو حدوث اشتباكات في أي من مناطق سيناء، سوى البيان المتعلق بحادثة الحدود، كذلك لم تنشر وزارة الداخلية بيانات بذلك الخصوص.

البيان المصري

وكان الجيش المصري، قد أعلن أمس السبت، أن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

البيان الإسرائيلي

فيما تحدث الجيش الإسرائيلي، عن أنّ شرطياً مصرياً هو من تسلل عبر الحدود وقتل 3 جنود وأصاب رابعاً قبل مقتله، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

اتصال الوزيرين

وبحث وزير الدفاع المصري محمد زكي، مساء السبت، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، هاتفياً، التنسيق لعدم تكرار حادث الحدود مستقبلاً.

وقال بيان للجيش المصري، إن وزير الدفاع أجرى اتصالاً هاتفياً مع غالانت؛ لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين.

وبحث الجانبان “التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قولَه في المحادثة الهاتفية مع نظيره المصري: “التعاون في التحقيق في الهجوم الخطير له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقة بين الدولتين”.