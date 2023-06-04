هل لديك أي أسئلة لي؟…كيف تجيب باحترافية على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

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وطن- في كثير من الأحيان، ينتهي مدير التوظيف في مقابلات العمل من طرح أسئلته ويقوم بطرح هذا السؤال في نهاية المقابلة. وعندما تنجح فيه، سوف يظهر له أنك المرشح المثالي الذي يبحث عنه والمناسب للوظيفة.

وبرغم كونه السؤال الأخير إلا أنه من الممكن أن يجعل المقابلة في صالحك أو أن يكون سبباً في فقدانك الوظيفة بسهولة شديدة.

ةوفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية، يكمن التحدي في أن معظم المرشحين قد يشعرون بالقلق كثيرًا عند الإجابة عن هذا السؤال.

لذا، سيكون الأمر مثاليًا إذا كنت تعرف ما الأسئلة التي يجب توجيهها وما لا يجب توجيهه أثناء مقابلات العمل.

وإليك ما يجب أن تقوله لإظهار اهتمامك حقا بالوظيفة والشركة وأهدافها، حسب المجلة.

اشرح أنك مهتم بالوظيفة

قبل أن تطرح أي أسئلة على مسؤول التوظيف أو صاحب العمل، استخدم مرحلة اختتام الحوار لتلخيص رأيك في المقابلة التي أجريتها مع المحاور وللتعبير عن اهتمامك الحقيقي بالوظيفة المعلن عنها، مع الاستشهاد بأمثلة.

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على سبيل المثال، يمكنك أن تخبر القائم بإجراء المقابلة:”لقد استمتعت كثيرًا بمحادثتنا. كل شخص قابلته كان رائعا. أنا أقدر أنك كنت منفتحا وصادقا بشأن مسؤوليات الوظيفة، وثقافة الشركة. أنا مهتم جدًا بهذه الفرصة وأود أن أعرف المزيد عنها.”



تجنب الأسئلة التي يسهل الرد عليها على موقع الشركة

في الواقع، يعد طرح أسئلة مدروسة في نهاية المقابلة طريقة بسيطة لإظهار حماسك للوظيفة ولجمع المزيد من المعلومات حول الشركة والدور. لا ينبغي الإجابة على الأسئلة التي تطرحها بسهولة من خلال البحث في موقع الشركة أو الموارد الأخرى المتاحة بسهولة.

حاول الإجابة كذلك على هذا السؤال لإظهار شخصيتك وحماسك حول الوظيفة والشركة مع اكتساب رؤى قيمة لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير إذا تم تمديد العرض.

عند طرح هذا السؤال، حاول أيضا إعطاء أسئلة مركزة وذات نهاية مفتوحة مع تجنب خاصة الأسئلة المغلقة (التي يمكن الإجابة عليها بـ “نعم” أو “لا”).