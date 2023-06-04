نادين الراسي ترقص بفستان مثير في أحضان طبيبها الوسيم! (شاهد)

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وطن– جدّدت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الشكوك حول وجود علاقة بينها وبين مواطنها طبيب التجميل اللبناني ميشيل حلو.

غناء ورقص

نشرت نادين الراسي صوراً ومقاطع عبر حسابها على “انستقرام“، توثّق أجواء إحدى الحفلات التي حضرتها بفستان برتقالي ضيق، بفتحة صدر واسعة، وفتحة جانبية أخرى من الأسفل تكشف ساقيها.

وأشعلت نادين الراسي الحفل بالغناء والرقص، بجانب الطبيب ميشيل حلو.

وكان لافتاً مدى عمق العلاقة بين نادين الراسي وميشيل الحلو، من خلال تقاربهما جسدياً في أثناء الرقص.

“حبيت أتغنج”

وسبق أن نشرت نادين الراسي صورة عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام”، برفقة ميشيل حلو.

وما أثار الشكوك أنّ نادين الراسي التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها مجد عبدول، كانت تجلس في أحضان طبيب التجميل.

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وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة: “حبيت إتغنج شوي”.

كما نشرَ ميشيل حلو، فيديوهاتٍ وصوراً في أثناء حقنه لشفاه نادين الراسي، ووضع مساحيق التجميل لها.

شاب وسيم آخر

ومرة أخرى، ظهرت نادين في أحضان شاب وسيم أمام حمام السباحة دون أن تُعلّق عليها.

وتبيّن أن نادين أعادت نشر الصورة من حساب الشاب الذي يدعى غارو هالادجيان.

وكانت نادين الراسي قد كشفت في وقت سابق، كيف تلقّت خبر وفاة شقيقها جورج الراسي.

وقالت نادين في أثناء استضافتها في برنامج “المجهول” مع الإعلامي رودولف هلال، إنها تلقت اتصالًا من الإعلامية هلا المر في الساعة السادسة صباحًا، إلَّا أنها لم تردّ على الاتصال لكنها شعرت بوقوع خطب ما لشقيقها جورج.

“لا قيمة للموت”

وأشارت نادين الراسي إلى أنها توجّهت على الفور إلى حساب جورج الراسي، لكنها لم ترَ سوى مشاهد مبهجة من حفله الغنائي الذي أقامه في سوريا.

وأردفت: “بعدها توجهت لحساب هلا المر في تويتر، لكن لم تنشر فيه أي شيء عن جورج”.

ثم توجهت نادين للموقع الإلكتروني الذي تديره هلا المر، لتتفاجأ بخبر وفاة شقيقها جورج، قائلة: “اخضر جسمي”.

وأوضحت نادين أنها رفضت التوجه للمشفى رفقة شقيقتها ساندرين ووالدتها، لأنها لن تستطيع تحمل رؤيتهما.

وقالت: “أكثر ما آلمني الصورة المنتشرة لجورج بعد وفاته.. الموت لم يعد له قيمة”.