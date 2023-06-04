ما أسباب حذف Google لجميع جهات الاتصال من هاتفك المحمول؟

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلطت من خلاله الضو ء على جهات الاتصال المسجّلة على الهاتف المحمول، والتي تعتبر معلومات قيمة للغاية تسمح لنا بالتواصل مع عائلتنا وأصدقائنا ومعارفنا.

ومع ذلك، قد تكون هذه المعلومات في خطر مع وجود أحد أحدث الإعلانات التي أصدرتها Google بخصوص Google Play، لذلك يجب أن نكون يقظين، لكي لا تحذف شركة Google جهات الاتصال الخاصة بك.

ستحذف Google جميع جهات الاتصال..

أعلنت Google عن تغيير في خدمات Google Play يؤثر على طريقة مزامنة جهات الاتصال على الهاتف المحمول. ونتيجة لهذا التغيير، وبعد إصدار نسخة 23.20 من خدمات Google Play، سيتم حذف جهات الاتصال تلقائيًا من الهاتف المحمول، لاسيما إذا قرر المستخدم عدم استخدام وظيفة المزامنة السحابية.

ما هي مزامنة جهات الاتصال ولماذا هي مهمة؟

تتمتع الغالبية العظمى من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android حاليًا بوظيفة اختيارية ليست سوى إمكانية مزامنة جهات الاتصال. بفضل هذا، يمكننا ربط قائمة جهات اتصال الهاتف المحمول الخاصة بنا بحساب Google، بحيث يتم تخزينها تلقائيًا في السحابة في كل مرة تتم فيها إضافة أو إزالة واحدة، وفق ما ترجمته “وطن“.

وبفضل هذه الوظيفة، يمكننا الحصول على نسخة احتياطية من قائمة جهات الاتصال الخاصة بنا والتي سنتمكن دائمًا من الوصول إليها بغض النظر عن مدى تغيير الهاتف المحمول. لكن، قبل ذلك علينا نسخ جهات الاتصال في بطاقة SIM ثم إدخالها في الهاتف المحمول ونقل جهات الاتصال.

ماذا يحدث إذا قمت بإيقاف تشغيل مزامنة جهات الاتصال؟

حتى الآن، تم الاحتفاظ بجهات الاتصال في ذاكرة الهاتف المحمول حتى لو تم تعطيل مزامنة جهات الاتصال. ومع ذلك، فإن التغيير في خدمات Google Play يعني أن الأمر لم يعد كذلك. وإذا لم يتم تنشيط مزامنة جهات الاتصال، فسيتم حذفها تلقائيًا من ذاكرة الهاتف المحمول.

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وهذا يعني أننا سنفقد جميع المعلومات المتعلقة بجهات الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والبيانات الأخرى الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، لن نتمكن من الوصول إليها من أجهزة أو خدمات Google الأخرى.

كيف أمنع جوجل من حذف جهات الاتصال الخاصة بي على الهاتف المحمول؟

وأسهل طريقة لمنع Google من حذف جهات الاتصال من هاتفنا المحمول هي الحفاظ على مزامنة جهات الاتصال نشطة في السحابة. للقيام بذلك، يجب أن نتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جهات الاتصال، داخل حساب Gmail الخاص بك

انقر على صورة الملف الشخصي للمستخدم

في القائمة المنبثقة، يجب أن “تنقر” على “إعدادات الاتصال”

انقر الآن على “إعدادات مزامنة جهات اتصال Google”

انقر فوق “حالة المزامنة”

تأكد من تشغيل “المزامنة تلقائيًا”. إذا لم يكن كذلك، يجب أن تضغط لتنشيطه.

كما هنام خيار آخر هو التحقق من تمكين مزامنة Google، للقيام بذلك، قم بما يلي:

على هاتف Android، افتح تطبيق “الإعدادات”.

اضغط على جوجل

ثم “Google App Settings”.

ثم انقر فوق “مزامنة جهات اتصال Google”.

ثم انتقل إلى “مزامنة جهات اتصال الجهاز أيضًا”.

أخيرًا ، حدد “النسخ الاحتياطي التلقائي ومزامنة جهات الاتصال” بحيث تكون نشطة. عندما تعود، تأكد من أنها تقول “نشط”.

بهذه الطريقة، سيتم حفظ جهات الاتصال الخاصة بنا في حساب Google الخاص ويمكننا الوصول إليها من أي جهاز أو خدمة أخرى. يجوز لنا أيضًا تعديلها أو حذفها من تطبيق جهات اتصال Google أو من موقع الويب contacts.google.com.