قطع طريق عودة للا سلمى.. مولاي الحسن يُواجه انقلابا ناعما من عماته

وطن – زعم إعلامي جزائري أن القصر الملكي في المغرب يشهد “صراع أجنحة” على خلافة الملك محمد السادس، العاهل الذي يحكم البلاد منذ 1999 لكن حالته الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة بسبب مرض ترفض السلطات -وكذا الإعلام الرسمي في المملكة- الكشف عنه فيما شخصته صحيفة إسبانية منذ فترة بأنه “الساركويد”.

وكشف الإعلامي “أحمد حفصي” في تغريدة على تويتر، استند فيها على “تقارير سفارات غربية في المغرب”، عما وصفه بـ “صراع أجنحة وخلاف عائلي بشأن هوية من سيخلف محمد السادس على عرش المملكة المغربية”.

وقال حفصي إن “ولي العهد مولاي الحسن يُواجه انقلابا ناعما من عماته (مريم، حسناء، أسماء) وعمه رشيد مع استمرار تردي الوضع الصحي للعاهل المغربي”.

واعتبر الإعلامي الجزائري أن “إسرائيل كلمة السر” في كل ما يحدث. مُوضحاً أن “شقيقات الملك محمد السادس يريدون قطع الطريق أمام عودة غريمتهم للا سلمى في حال أمسك ابنها مقاليد الحكم!”.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس مُصاب منذ سنوات بمرض “الساركويد“، وهو مرض مناعي يصيب الرئتين والجلد والعيون والقلب والأعصاب وغيرها من الأعضاء. يتسبب في تكوّن عقيدات صغيرة من الخلايا الالتهابية في الأنسجة المصابة، مما يؤثر على وظائفها، حسب تفاصيل نشرها موقع “ميدي ليبر” الفرنسي مؤخرا.

وفي الوقت الذي تؤكد التقارير أنه لا يوجد علاج نهائي للساركويد، لكن هناك علاجات تخفف من الأعراض وتمنع تفاقم المرض، ترجح أخرى أن تنازل الملك محمد السادس عن عرشه أصبح مسألة وقت.

كما كشف تحليل لمسألة خلافة الملك محمد السادس، نشره موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية مؤخراً، أنّ مرض محمد السادس يثير قلق الأوساط الملكية والسياسية في المغرب، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لتسليم السلطة في حالة وفاة الملك أو تخليه عن العرش.

وأوضح أن هناك صراعاً داخلياً بين مُرشحين اثنين لخلافة الملك، هما ابنه مولاي الحسن، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وشقيقه مولاي رشيد، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

HRH Crown Prince Moulay El Hassan Chairs Lunch Offered by HM the King on 67th Anniversary of FAR Creation pic.twitter.com/KUqd6Xm3gU

— TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 14, 2023