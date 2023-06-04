فيديو جنازة الجندي المصري.. نشره حفيظ دراجي وترحم عليه.. ولكن

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وطن – لا يزال الجدل والغموض يحيط بحادث مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية بنيران جندي مصري (هويته مجهولة حتى الآن)، وسط تداول الكثير من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل تزعم الكشف عن هوية الجندي المصري المجهول، ليثبت بالبحث والتقصي عدم صحتها.

هل هذا الفيديو لجنازة الجندي المصري حقا؟

والأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد تأمين مصري، بأنه هجوم إرهابي وطالب بتحقيق شامل مشترك مع مصر. واعتبر تصريح نتنياهو بمثابة رفض للرواية المصرية وأنه يطالب بكشف الحقيقة.

وضمن الفيديوهات المضللة المنتشرة منذ يوم، السبت، عن الواقعة أعاد العديد من النشطاء والصفحات الشهيرة تداول مقطعا مصورا زعموا أنه يوثق “جنـازة الجندي المصري الشهيد منفذ عملية الحدود وقاتل الجنود الإسرائيليين”.

الله يرحم كل شهداء المسلمين https://t.co/NwWm1Q4r0T — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 4, 2023

وكان ضمن من تداولوا هذا الفيديو، هو الإعلامي الجزائري والمعلق البارز بقنوات “بي إن سبورت” حفيظ دراجي.

حيث نشر فيديو جنازة الجندي المصري المزعوم عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق عليه بالقول: الله يرحم كل شهداء المسلمين”.

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وكانت الصفحة التي شارك منها حفيظ دراجي المقطع تعنونه بـ”من جنازة شهيد الأمة، الجندي المصري مصر العزيزة لم ينخرط شعبها أبدا في التطبيع و موقفه واضح. الشعوب الحرة تبقى حرة و تبقى صامدة مهما خطط الأنذال.”

وشارك ذات الفيديو أيضا الإعلامي الجزائري أحمد حفصي، ولاقى المقطع على صفحته الرسمية بتويتر تفاعلا كبيرا جدا.

ويبدو أن “دراجي وحفصي” لم يتثبتوا من مصدر الفيديو المضلل أو حقيقته قبل نشره، ونبهم العديد من النشطاء في الردود إلى أن المقطع لا يعود لجنازة الجندي المصري المشار إليه، حيث لا تزال هويته مجهولة إلى الآن أساسا.

حقيقة فيديو جنازة الجندي المصري منفذ عملية الحدود

من جانبها فندت صفحة “متصدقش” الرسمية على تويتر والمختصة بمحاربة الأخبار الكاذبة، حقيقة هذا المقطع الذي اتضح أنه مضلل ولا يمت بصلة للجندي المصري قاتل الجنود الإسرائيليين.

– فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لجنازة عسكرية، ويدعي ناشروه أنه من جنازة الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيلين على الحدود المصرية – الإسرائيلية صباح يوم 3 يونيو 2023. ❌❌ – الفيديو مضلل. الفيديو قديم من أكثر من سنة، وهو من جنازة الملازم سليمان علي سليمان. ✅✅ – الفيديو منشور… pic.twitter.com/rlMw2oS6QW — متصدقش (@matsda2sh) June 4, 2023

وأوضحت أن هناك “فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لجنازة عسكرية، ويدعي ناشروه أنه من جنازة الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيلين على الحدود المصرية – الإسرائيلية صباح يوم 3 يونيو 2023.”

وأكدت الصفحة بحسب ما رصدت (وطن) أن “الفيديو مضلل وقديم من أكثر من سنة” وأنه يعود لجنازة الملازم سليمان علي سليمان.

ولفتت إلى أن الفيديو منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيسبوك بتاريخ 9 مايو 2022، مع توضيح أنه من جنازة “الشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان بقرية “جزيرة الأحرار” بمدينة طوخ، ضحية الهجوم الإرهابي الخسيس غرب سيناء”.

وحضر الجنازة وقتها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات القوات المسلحة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس الشورى والشعب.

جدير بالذكر أن الملازم سليمان اُستشهد، رفقة 10 جنود آخرين، في 7 مايو 2022، خلال هجوم شنه “مجموعة من العناصر التكفيرية” على نقطة رفع مياه غرب سيناء، بحسب المتحدث العسكري.

هذا ويشار إلى أن الجندي المصري الذي اجتاز السياج الحدودي مع دولة الاحتلال، صباح السبت 3 يونيو، وقتل 3 جنود إسرائيليين قُتل داخل الأراضي المحتلة، ولم تُعلن مصر ولا إسرائيل أي تفاصيل عن تسليم جثمانه حتى الآن.