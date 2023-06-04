الأحد, يونيو 4, 2023
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فيديو جنازة الجندي المصري.. نشره حفيظ دراجي وترحم عليه.. ولكن

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لجنازة الجندي المصري الذي قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود، ليتضح بالبحث والتقصي أن الفيديو مضلل وقديم من أكثر من سنة

كتب باسل النجار
الحدود المصرية watanserb.com
فيديو من جنازة الملازم سليمان علي سليمان
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وطن – لا يزال الجدل والغموض يحيط بحادث مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية بنيران جندي مصري (هويته مجهولة حتى الآن)، وسط تداول الكثير من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل تزعم الكشف عن هوية الجندي المصري المجهول، ليثبت بالبحث والتقصي عدم صحتها.

هل هذا الفيديو لجنازة الجندي المصري حقا؟

والأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد تأمين مصري، بأنه هجوم إرهابي وطالب بتحقيق شامل مشترك مع مصر. واعتبر تصريح نتنياهو بمثابة رفض للرواية المصرية وأنه يطالب بكشف الحقيقة.

وضمن الفيديوهات المضللة المنتشرة منذ يوم، السبت، عن الواقعة أعاد العديد من النشطاء والصفحات الشهيرة تداول مقطعا مصورا زعموا أنه يوثق “جنـازة الجندي المصري الشهيد منفذ عملية الحدود وقاتل الجنود الإسرائيليين”.

تغريدة حفيظ دراجي
تغريدة المعلق الجزائري حفيظ دراجي حول جنازة الجندي المصري منفذ عملية الحدود

وكان ضمن من تداولوا هذا الفيديو، هو الإعلامي الجزائري والمعلق البارز بقنوات “بي إن سبورت” حفيظ دراجي.

حيث نشر فيديو جنازة الجندي المصري المزعوم عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق عليه بالقول: الله يرحم كل شهداء المسلمين”.

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وكانت الصفحة التي شارك منها حفيظ دراجي المقطع تعنونه بـ”من جنازة شهيد الأمة، الجندي المصري مصر العزيزة لم ينخرط شعبها أبدا في التطبيع و موقفه واضح. الشعوب الحرة تبقى حرة و تبقى صامدة مهما خطط الأنذال.”

وشارك ذات الفيديو أيضا الإعلامي الجزائري أحمد حفصي، ولاقى المقطع على صفحته الرسمية بتويتر تفاعلا كبيرا جدا.

تغريدة أحمد الحفصي
تغريدة الإعلامب الجزائري أحمد الحفصي حول جنازة الجندي المصري منفذ عملية الحدود

ويبدو أن “دراجي وحفصي” لم يتثبتوا من مصدر الفيديو المضلل أو حقيقته قبل نشره، ونبهم العديد من النشطاء في الردود إلى أن المقطع لا يعود لجنازة الجندي المصري المشار إليه، حيث لا تزال هويته مجهولة إلى الآن أساسا.

حقيقة فيديو جنازة الجندي المصري منفذ عملية الحدود

من جانبها فندت صفحة “متصدقش” الرسمية على تويتر والمختصة بمحاربة الأخبار الكاذبة، حقيقة هذا المقطع الذي اتضح أنه مضلل ولا يمت بصلة للجندي المصري قاتل الجنود الإسرائيليين.

وأوضحت أن هناك “فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لجنازة عسكرية، ويدعي ناشروه أنه من جنازة الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيلين على الحدود المصرية – الإسرائيلية صباح يوم 3 يونيو 2023.”

وأكدت الصفحة بحسب ما رصدت (وطن) أن “الفيديو مضلل وقديم من أكثر من سنة” وأنه يعود لجنازة الملازم سليمان علي سليمان.

ولفتت إلى أن الفيديو منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيسبوك بتاريخ 9 مايو 2022، مع توضيح أنه من جنازة “الشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان بقرية “جزيرة الأحرار” بمدينة طوخ، ضحية الهجوم الإرهابي الخسيس غرب سيناء”.

وحضر الجنازة وقتها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات القوات المسلحة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس الشورى والشعب.

جدير بالذكر أن الملازم سليمان اُستشهد، رفقة 10 جنود آخرين، في 7 مايو 2022، خلال هجوم شنه “مجموعة من العناصر التكفيرية” على نقطة رفع مياه غرب سيناء، بحسب المتحدث العسكري.

هذا ويشار إلى أن الجندي المصري الذي اجتاز السياج الحدودي مع دولة الاحتلال، صباح السبت 3 يونيو، وقتل 3 جنود إسرائيليين قُتل داخل الأراضي المحتلة، ولم تُعلن مصر ولا إسرائيل أي تفاصيل عن تسليم جثمانه حتى الآن.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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