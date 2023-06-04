فيديوهات إباحية وصور خادشة تضع ممثلة مصرية في ورطة والنيابة تتحرك!

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وطن- خرجت الفنانة المصرية راندا عبد السلام عن صمتها، بعد قرار النيابة في واقعة ابتزازها بنشر فيديوهات إباحية وصور خادشة لها.

“كش ملك”

وكتبت راندا عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “كش ملك”.

ثم أتبعته راندا بتعليق قالت فيه: “انا مش عزعلكم في البوست ده وهرد علي كل حد فيكم”.

لكن المثير للجدل، أن راندا لم تردّ على أي تساؤل من قبل متابعيها.

ابتزاز

هذا وقد أحالت نيابة أكتوبر، المتهم بابتزاز راندا عبد السلام وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خادشة لشرفها، ومقاطع إباحية، وطلب فدية، إلى محكمة الجنايات.

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وجاء في أمر الإحالة الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن المتهم هدّد رندا حسن إبراهيم السيد عبد السلام كتابةً بنسبة أمور خادشة لشرفها، وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها.

وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطاؤه مبلغ خمسين ألف جنيه (1620 دولاراً أمريكياً).

صور ومقاطع إباحية

وتعمّد المتهم نشر أخبار عبر الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية راندا دون رضاها.

وبحسب أمر الإحالة، فإنه سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، فإن ما فعله جريمة يعاقب عليها.

وأنشأ المتهم حساباً خاصاً على انستجرام باسم randa_reklaml، وقام بإدارته بقصد ابتزازها.

كما تعمّد المتهم إزعاج ومضايقة المجني عليها راند عبد السلام. وذلك عبر إساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

من راندا؟

الجدير بالذكر، أن راندا عبد السلام ولدت عام 1988 في القاهرة. وهي خريجة المعهد الفنون المسرحية.

كانت راندا تعمل في مجال التجميل قبل التمثيل، وحققت نجاحاً كبيراً فيه وحصلت عام 2017 على جائزة أفضل خبيرة تجميل.

في عام 2020 كان أول ظهور للفنانة الصاعدة في موسم رمضان، من خلال شخصية نسرين في مسلسل “القمر آخر الدنيا”.

أما ثاني أعمالها الدرامية، فكان في مسلسل “طاقة حب”.

وقالت راندا عبد السلام عن دورها في المسلسل، إنها قدمت خلاله شخصية صعبة ومعقدة ومرهقة في أدائها.

وأشارت راندا إلى أنها واجهت صعوبات عديدة في تجسيد هذه الشخصية، لأنها تتميز بدرجة كبيرة من الذكاء واللعب، وتتميز بإحساسها العالي.