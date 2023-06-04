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جنود إسرائيل القتلى على الحدود المصرية “تجار مخدرات” والجندي المصري أحبط الصفقة (صادم)

الروايتان المصرية والإسرائيلية حملت قدرا من التناقض فالقاهرة تحدثت عن عملية تهريب مخدرات وترحمت على القتلى في حين اعتبرت تل أبيب الحادث إرهابيا

كتب سالم حنفي
جنود إسرائيل القتلى على الحدود المصرية
جنود إسرائيل القتلى على الحدود المصرية
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وطن- لا تزال ردود الأفعال تتوالى على حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية، تلقي بظلالها على صدارة الأحداث في المنطقة، مع انتشار مكثف للمعلومات التي تخص هذه الحادثة التي تعاملت معها القاهرة بكونها مُجرد عملية تهريب مخدرات، بينما تصر تل أبيب على التعامل معها على حادثة إرهابية خطيرة.

وفي أحد أكثر المعلومات خطورة في هذا الإطار، تحدثت أنباء عن أن الجنود الإسرائيليين القتلى كانوا يتأهبون لتسلم شحنة مخدرات، ما يعني أنهم هم أنفسهم تجار المخدرات المفترضون، وهو ما يتفق نوعا ما مع الرواية المصرية التي تحدثت عن ارتباط العملية بتهريب المخدرات.

وعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، نشر اتحاد قبائل سيناء تغريدة مثيرة، نقلت فيها معلومات عن نشطاء إسرائيليين، من دون الكشف عن هوية هؤلاء النشطاء.

وقالت التغريدة: “هناك أحاديث أن جنود الاحتلال القتلى كان بحوزتهم في السيارة الجيب أموال كثيرة، ويعتقد أنهم كانوا فى انتظار المهربين لاستلام المخدرات لولا تدخل الجندى المصرى في نقطة حراسته ومطاردته للمهربين من الجانب المصرى حتى تخطى الحدود ليشتبك فى الجانب الآخر مع الجنود الإسرائيليين الذين بدورهم كانوا مع تجار مخدرات”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس السبت، مقتل ثلاثة من جنوده جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص داخل الحدود الإسرائيلية، وتبين لاحقًا أنه شرطي مصري، مشيرًا إلى أن تحقيقات مشتركة جرت مع الجانب المصري.

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والمعلومات التي ساقها النشطاء الإسرائيليون التي تشير بوضوح إلى أن جنود الاحتلال القتلى كانوا مهربين مخدرات، لم ترد في الروايتين الرسميتين سواء المصرية أو الإسرائيلية.

فمن جانب القاهرة، قال الجيش المصري، إن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون قرب موقع الاشتباك

نتنياهو يعتبر الحادث هجوما إرهابيا مأساويا

واليوم الأحد، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد جندي مصري بأنه “هجوم إرهابي مأساوي”، مطالبًا في الوقت نفسه بتحقيق شامل مشترك مع مصر.

وقال نتنياهو في جلسة لمجلس الوزراء: “بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا”.

وأضاف: “سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية”،

كما تعهد نتنياهو بـ “استخلاص كل النتائج الضرورية” فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على طول السياج الحدودي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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