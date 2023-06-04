الجادل القحطاني تستعرض بمؤخرتها أمام تجمع غفير في السعودية

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وطن- شهدت مدينة عفيف السعودية، الجمعة، حدثاً غير مسبوق، حيث تجمّع الآلاف من المعجبين والمهتمين بالطب البديل أمام أحد محلات العطارة التي أعلنت عن وجود الدكتورة الجادل القحطاني، المعروفة بخبرتها في الأعشاب والتداوي الشعبي.

جادل القحطاني تثير الجدل في عفيف السعودية

وأثارت القحطاني اهتمام الجمهور بحضورها اللافت داخل أحد محلات العطارة في مدينة عفيف (على خطّ الرياض مكة)، وهناك تحدثت مع بعضهم عن فوائد بعض النباتات والزيوت الطبيعية. وأجابت على أسئلة الموجودين حول مشاكلهم الصحية.

ووثّق مقطع فيديو من زيارة الجادل القحطاني في منطقة عفيف، تجمّع كثير من المعجبين والفضوليين حولها. وذلك بسبب افتتاحها محلّاً لبيع العطور أو تصوير إعلان له.

متداول: جمهور غفير على الجادل القحطاني في عفيف عند اعلانها في احد محلات العطارة. pic.twitter.com/CvkJcdYeiX — Golden Dose (@GoldenDose) June 3, 2023

اللافت في زيارة الجادل القحطاني، هو الاستقبال الحار الذي قوبلت به من قبل الحضور، الذين أشادوا بمعرفتها وخبرتها وأسلوبها المميز.

وقد تم تسجيل هذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور وفيديوهات للقحطاني وسط جمهور بالعشرات.

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وفي تفاصيل الإطلالة التي حضرت بها الجادل القحطاني لمحلّ العطارة، قدِمت المشهورة السعودية المكان المذكور مرتدية عباءة سوداء، وظهرت بحقيبة يد فاخرة وكمامة على الوجه.

وش تصير بعد الجادل القحطاني 😂 pic.twitter.com/WCAKzOoLXT — يوسف (@Ynshfc) June 4, 2023

وهي إطلالة حرصت القحطاني على إبراز مفاتنها خلالها، حيث تداول ناشطون صوراً من حضور المشهورة السعودية لمحل العطارة، كشفت عن مفاتنها الجسدية.

والجادل القحطاني، مشهورة سعودية بنَت شهرتها في المملكة بجرأتها الفائقة في نشر إطلالات مثيرة لمؤخرتها التي تتفاخر بإبرازها في كل ظهور لها.

https://twitter.com/oobbea/status/1653798388037562368?s=20

من الجادل القحطاني؟

الجادل القحطاني هي شخصية سعودية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة سناب شات وتيك توك، حيث تمتلك أكثر من 70 ألف متابع.

تعمل الجادل القحطاني كمصممة عباءات وموديل، وتقدّم محتوًى هادفاً ومتنوعاً على حساباتها.

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تشتهر القحطاني بجرأتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت الظهور بإطلالات فاضحة كاشفة عن تفصيلات جسدها بطريقة مستفزة لكثيرين.