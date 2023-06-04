الأحد, يونيو 4, 2023
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الجادل القحطاني تستعرض بمؤخرتها أمام تجمع غفير في السعودية

تعمل المشهورة السعودية الجادل القحطاني كمصممة عباءات وموديل، وتقدّم محتوًى مثيراً على حساباتها بمواقع التواصل يعرضها دائماً لانتقادات حادة

كتب سالم حنفي
الجادل القحطاني في عفيف watanserb.com
الجادل القحطاني داخل أحد محلات العطارة في مدينة عفيف
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وطن- شهدت مدينة عفيف السعودية، الجمعة، حدثاً غير مسبوق، حيث تجمّع الآلاف من المعجبين والمهتمين بالطب البديل أمام أحد محلات العطارة التي أعلنت عن وجود الدكتورة الجادل القحطاني، المعروفة بخبرتها في الأعشاب والتداوي الشعبي.

جادل القحطاني تثير الجدل في عفيف السعودية

وأثارت القحطاني اهتمام الجمهور بحضورها اللافت داخل أحد محلات العطارة في مدينة عفيف (على خطّ الرياض مكة)، وهناك تحدثت مع بعضهم عن فوائد بعض النباتات والزيوت الطبيعية. وأجابت على أسئلة الموجودين حول مشاكلهم الصحية.

ووثّق مقطع فيديو من زيارة الجادل القحطاني في منطقة عفيف، تجمّع كثير من المعجبين والفضوليين حولها. وذلك بسبب افتتاحها محلّاً لبيع العطور أو تصوير إعلان له.

اللافت في زيارة الجادل القحطاني، هو الاستقبال الحار الذي قوبلت به من قبل الحضور، الذين أشادوا بمعرفتها وخبرتها وأسلوبها المميز.

وقد تم تسجيل هذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور وفيديوهات للقحطاني وسط جمهور بالعشرات.

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وفي تفاصيل الإطلالة التي حضرت بها الجادل القحطاني لمحلّ العطارة، قدِمت المشهورة السعودية المكان المذكور مرتدية عباءة سوداء، وظهرت بحقيبة يد فاخرة وكمامة على الوجه.

وهي إطلالة حرصت القحطاني على إبراز مفاتنها خلالها، حيث تداول ناشطون صوراً من حضور المشهورة السعودية لمحل العطارة، كشفت عن مفاتنها الجسدية.

والجادل القحطاني، مشهورة سعودية بنَت شهرتها في المملكة بجرأتها الفائقة في نشر إطلالات مثيرة لمؤخرتها التي تتفاخر بإبرازها في كل ظهور لها.

https://twitter.com/oobbea/status/1653798388037562368?s=20

من الجادل القحطاني؟

الجادل القحطاني هي شخصية سعودية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة سناب شات وتيك توك، حيث تمتلك أكثر من 70 ألف متابع.

تعمل الجادل القحطاني كمصممة عباءات وموديل، وتقدّم محتوًى هادفاً ومتنوعاً على حساباتها.

تشتهر القحطاني بجرأتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت الظهور بإطلالات فاضحة كاشفة عن تفصيلات جسدها بطريقة مستفزة لكثيرين.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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