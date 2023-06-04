اعتزال إبراهيموفيتش.. السلطان يكتب كلمة النهاية بالدموع ورسائل مؤثرة (شاهد)

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وطن – ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى العالم أجمع، باللقطات التي شوهد فيها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وهو يبكي أثناء إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة.

وكان ملعب سان سيرو في ميلان، شاهدا على لحظات مؤثرة عندما ودع إبراهيموفيتش، ملعب فريقه ميلان بدموع الفراق، بل ودّع كرة القدم، بعدما أثبت أن العمر مُجرد رقم، وأن العطاء لا يرتبط بالسن.

بكاء إبراهيموفيتش لحظة إعلان اعتزاله 💔 pic.twitter.com/yGUtCYcSxw — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 4, 2023

وجاء إعلان اعتزال “السلطان” تزامنا مع مباراة جمعت ميلان بفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وسط تواجد زوجته وأبنائه.

وبدت على وجه السلطان السويدي معالم التأثر بشكل كبير، ولم يستطع أن يمنع دموعه التي سرعان ما انهمرت تأثرا باللحظة التي يبدو أنه لم يكن يتمنى أن تأتي أبدا.

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وفاز ميلان في تلك المباراة بنتيجة 3-2 على هيلاس فيرونا، ولم يشارك إبراهيموفيتش في هذا اللقاء بسبب الإصابة.

وبعد المباراة، شهدت جماهير ميلان لحظة خاصة لتوديع اللاعب الذي أصبح مؤكدًا رحيله عن الفريق، لكنهم تفاجئوا حينما نزل إبراهيموفيتش إلى أرض الملعب لاستلام التكريم، وفاجأهم بإعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرت لمدة 24 عامًا.

تصريحات إبراهيموفيتش بعد إعلانه اعتزال كرة القدم

وقال زلاتان للجماهير وهو تغالبه الدموع: “حان الوقت لأقول الوداع لكرة القدم وليس الوداع لكم”.

"حان الوقت لأقول الوداع لكرة القدم وليس الوداع لكم" رسالة #إبراهيموفيتش إلى الجماهير في لحظة مؤثرة#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3GtFFNLhcn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 4, 2023

وأضاف: “هناك عواطف كثيرة تنتابني الآن، إلى الأمام ميلان، ووداعا.. أول مرة أتيت هنا منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، قدمتم لي الحب، لقد رحبتم بي واحتضنتوني، وجعلتوني أشعر بأني في منزلي، وسأكون ميلانيا للأبد”.

وتابع إبراهيموفيتش: “اعتدت أن أشعر بالرعب عندما يسألني الصحفيون عن مستقبلي، لكن لم أعد أفعل الآن، فأنا مستعد”.

واستكمل: “لقد كنت أفعل نفس الأمر طوال مسيرتي، فكرة القدم جعلتني رجلا، وسمحت لي بالتعرف على الكثيرين، الذين لم أكن لأعرفهم لولا كرة القدم، لقد طفت العالم بفضلها”.

مسيرة لامعة للسلطان إبراهيموفيتش

اعتزال إبراهيموفيتش يضع كلمة النهاية لمسيرة مذهلة في عالم كرة القدم، حيث شارك مع العديد من الأندية الكبرى وحقق العديد من البطولات.

وسجل النجم السويدي، 511 هدفا للأندية التي لعب لها خلال مسيرته، منها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتيد الانجليزي، وإيه سي ميلان، وإنتر ميلان الإيطاليين، كما حصل على لقب الدوري المحلي في 4 دول مختلفة.

وفي المجمل، حصل إبراهيموفيتش على 34 لقبا بينها 14 بطولة دوري محلي، وتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، 11 مرة.

وكان دوري الأبطال أوروبا هو اللقب الوحيد المتاح في القارة العجوز الذي استعصى على إبراهيموفيتش، على مستوى الأندية، واقتصرت ألقابه الأوروبية على لقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتيد، في موسم 2017.

هداف تاريخي

و”إبرا” هو الهداف التاريخي للمنتحب السويدي، برصيد 62 هدفا دوليا، سجلها في 122 مباراة شارك فيها، قبل أن يعتزل اللعب دوليا بعد كأس الأمم الأوروبية، عام 2016، ثم عاد عام 2021، ليدعم المنتخب في حملة التأهل لكأس العالم في قطر لكنه فشل.