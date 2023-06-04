الأحد, يونيو 4, 2023
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حياتنا

احذر..5 أنواع من الأطعمة لا تضعها في الخلاط الكهربائي

منها منتجات الألبان والأطعمة المجمدة

كتب ايمان الباجي
احذر.. 5 أنواع من الأطعمة لا تضعها في الخلاط الكهربائي watanserb.com
الخلاط الكهربائي
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وطن- يعد الخلاط الكهربائي أحد أهم الأجهزة التي توجد في المطبخ.

وبقدر ما هو سهل الاستخدام، من المهم الحفاظ عليه آمنًا والحرص على عدم وضع جميع أنواع الطعام فيه. وفيما يلي أبرزها وفقا لما أورده موقع “timesofindia“.

البطاطا

يمكن الاستمتاع بالبطاطس بعدة طرق، لكن وضعها في الخلاط قد يزيد الأمور سوءًا في الواقع.

تحتوي البطاطس بالفعل على الكثير من النشا، والذي سيتأثر بشفرات الخلاط مما سينعكس على طعمها، وبهذا ستحصل على طعم غير الطبيعي.

يعد الخلاط الكهربائي أحد أهم الأجهزة التي توجد في المطبخ

الأطعمة المجمدة

تجنب وضع الأطعمة المجمدة مثل التوت الأزرق والفراولة والخضروات وما إلى ذلك في الخلاط لأنها قوية جدًا على الجهاز ويمكن أن تتسبب في تشقق شفراته وإتلافها.

 إذا كنت حقًا بحاجة إلى وضعها في الجهاز، اتركها في درجة حرارة الغرفة لفترة حتى تذوب قليلاََ ثم قم بوضعها في الخلاط.

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أي شيء ساخن

الأطعمة الساخنة يمكن أن تتسبب في تلف الجهاز من الداخل. كما يمكن لهذه الأطعمة أن تكوّن الكثير من البخار والضغط، مما يعرض جهازك لخطر الانفجار.

الأطعمة ذات الرائحة القوية

يجب أيضًا عدم وضع الأطعمة ذات الرائحة القوية في الخلاط الكهربائي.

يضع معظم الناس البصل أو الثوم أو الزنجبيل في الخلاط أحيانا. ولكن ما لا يعرفونه أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تترك رائحة قوية جدًا داخل الجهاز، والتي قد يصعب التخلص منها.

ويمكن أن تدوم الرائحة القوية لفترة طويلة، الأمر الذي يمكن أن يسبب تغيرات في طعم الطعام الذي تقوم بإعداده لاحقًا في الخلاط.

منتجات الألبان

لا ينبغي أن وضع منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والكريمة داخل الخلاطات لأنها يمكن أن تنتج تناسقًا غير مريح عند المزج.

الجبن غير مناسب أيضًا لوضعه في الخلاط بسبب صلابته ورائحته القوية، والتي يمكن أن تغلب على أي نكهات أخرى قد تمت إضافتها.

إذا أردت الحفاظ على جهازك عليك أن تضع فيه المكونات الصحيحة. فإذا حاولت وضع الأطعمة الخاطئة فيه، فقد ينتهي بك الأمر في الحصول على جهاز تالف.
المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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