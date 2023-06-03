موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز والتشكيلة في نهائي كأس الكونفدرالية

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وطن- تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان نحو ملعب “5 جويليه” بدولة الجزائر، لمشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز، السبت، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية “الكاف” 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

كما وبتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة (السعودية). عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

🇩🇿 اتحاد العاصمة 🆚 يانج أفريكانز 🇹🇿

🏟️ ملعب 5 جويلية

🏆 مبارة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية

⏲️ 19:00 GMT المتعة قادمة بكل تأكيد! 🔥#TotalEnergiesCAFCC | @USMAofficiel | @yangasc1935 pic.twitter.com/NAfG0TsjlC — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 3, 2023

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز التنزاني، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية (الكاف) 2023، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل وقائع أحداث اللقاء الناري بين كلا الفريقين، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11585، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره يانغ أفريكانز، في نهائي مباراة إياب كأس الكونفدرالية (الكاف)، كما يلي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

دفاع التشكيلة: سعدي رضواني، زين الدين بلعيد، هيثم لوصيف، آدم عليلت.

خط الوسط: شيتا، خالد بوسليو، بنزازة براهيم (بوشوارب).

مركز الهجوم: أيمن محيوس، توميسانج أوريبوني، عبد الرحمن مزيان.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد حقق الفوز الثمين في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية (الكاف) 2023، على منافسه يانغ أفريكانز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.