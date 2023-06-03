السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز والتشكيلة في نهائي كأس الكونفدرالية
رياضة

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز والتشكيلة في نهائي كأس الكونفدرالية

اتحاد العاصمة أمام يانغ أفريكانز في نهائي كأس الكاف 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز watanserb.com
موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز
- Advertisement -

وطن- تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان نحو ملعب “5 جويليه” بدولة الجزائر، لمشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز، السبت، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية “الكاف” 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

كما وبتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة (السعودية). عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز التنزاني، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية (الكاف) 2023، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

- Advertisement -
تدريبات اتحاد العاصمة
تدريبات اتحاد العاصمة

كما وستنقل وقائع أحداث اللقاء الناري بين كلا الفريقين، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11585، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

مباراة اتحاد العاصمة اليوم
مباراة اتحاد العاصمة اليوم

تشكيلة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره يانغ أفريكانز، في نهائي مباراة إياب كأس الكونفدرالية (الكاف)، كما يلي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

دفاع التشكيلة: سعدي رضواني، زين الدين بلعيد، هيثم لوصيف، آدم عليلت.

خط الوسط: شيتا، خالد بوسليو، بنزازة براهيم (بوشوارب).

مركز الهجوم: أيمن محيوس، توميسانج أوريبوني، عبد الرحمن مزيان.

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

وكان فريق اتحاد العاصمة قد حقق الفوز الثمين في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية (الكاف) 2023، على منافسه يانغ أفريكانز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

المصدروطن + اتحاد العاصمة تويتر + كأس الكونفدرالية تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو)

فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ (شاهد)

القهوة وخطر الإصابة بالخرف: عدد الفناجين المسموح بها حسب جنسك؟

أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية؟

حادث أمني خطير.. التفاصيل الأولى لمقتل إسرائيليين على الحدود المصرية

فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان (فيديو)

مصدر أمني يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ويكشف دور سلطنة عُمان فيه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC