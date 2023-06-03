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حياتنا

مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو)

التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو) watanserb.com
مريم حسين وصديقتها
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وطن- وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، أجواء ما قبل حضورها أحد الحفلات في بيروت حيث تتواجد الآن، وأثارت الجدل بتصرفاتها الغريبة مع صديقتها.

حركات مريبة

ظهرت مريم حسين وصديقتها بأحد المقاطع وهما في أحد مراكز تصفيف الشعر والتجميل، تحضيراً للحفلة.

واحتضنت مريم حسين صديقتها التي بادرت بشم رقبتها والانبهار برائحتها بطريقة مريبة مثيرة للشك.

كما التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها.

خاصة أن مريم حسين كانت ترتدي فستاناً قصيراً جداً.

فستان الريش وهوت شورت

هذا وقد خضعت مريم حسين لجلسات تصوير جديدة، ارتدت في إحداها فستاناً أبيضاً قصيراً تميز بأكمام الريش.

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وعلقت مريم على الصور: “براقة جداً، لا أكثرت”.

مريم حسين
تميز فستان مريم بأكمام الريش
مريم حسين
أغلقت الفنانة المغربية التعليقات أيضاً
مريم حسين
مريم حسين

كما ارتدت مريم حسين هوت شورت باللون البيج في جلسة تصوير أخرى، مع توب بني وجاكيت رسمي باللون البيج أيضاً.

التعليقات مغلقة

ووجهت الفنانة المغربية نصيحة للفتيات عبر الصور قائلة :” كوني نفسك وليس نسخة مقلدة من شخص آخر”.

مريم حسين
ارتدت الفنانة هوت شورت

وأغلقت مريم حسين التعليقات على جميع جلسات التصوير الجديدة.

مريم حسين
وجهت مريم نصيحة للفتيات

وفي وقت سابق، فاجأت مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع أفعى عملاقة.

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

“كم أنا قوية”

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا، ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

قامت مريم أيضاً بإغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام” على هذا المنشور.

والدها عراقي

الجدير بالذكر أن مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

دخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم»، والذي عُرض على قناة اليوم.

لكن الفنانة المغربية تعرضت للانتقاد من الجمهور الذي رأى أنها تتصنع وتتطفل على الجنسية الإماراتية.

وعلى الرغم من ذلك، قدمت مريم الموسم الثاني منه في عام  2013.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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