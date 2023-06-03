مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو)

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وطن- وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، أجواء ما قبل حضورها أحد الحفلات في بيروت حيث تتواجد الآن، وأثارت الجدل بتصرفاتها الغريبة مع صديقتها.

حركات مريبة

ظهرت مريم حسين وصديقتها بأحد المقاطع وهما في أحد مراكز تصفيف الشعر والتجميل، تحضيراً للحفلة.

واحتضنت مريم حسين صديقتها التي بادرت بشم رقبتها والانبهار برائحتها بطريقة مريبة مثيرة للشك.

كما التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها.

خاصة أن مريم حسين كانت ترتدي فستاناً قصيراً جداً.

فستان الريش وهوت شورت

هذا وقد خضعت مريم حسين لجلسات تصوير جديدة، ارتدت في إحداها فستاناً أبيضاً قصيراً تميز بأكمام الريش.

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وعلقت مريم على الصور: “براقة جداً، لا أكثرت”.

كما ارتدت مريم حسين هوت شورت باللون البيج في جلسة تصوير أخرى، مع توب بني وجاكيت رسمي باللون البيج أيضاً.

التعليقات مغلقة

ووجهت الفنانة المغربية نصيحة للفتيات عبر الصور قائلة :” كوني نفسك وليس نسخة مقلدة من شخص آخر”.

وأغلقت مريم حسين التعليقات على جميع جلسات التصوير الجديدة.

وفي وقت سابق، فاجأت مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع أفعى عملاقة.

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

“كم أنا قوية”

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا، ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

قامت مريم أيضاً بإغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام” على هذا المنشور.

والدها عراقي

الجدير بالذكر أن مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

دخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم»، والذي عُرض على قناة اليوم.

لكن الفنانة المغربية تعرضت للانتقاد من الجمهور الذي رأى أنها تتصنع وتتطفل على الجنسية الإماراتية.

وعلى الرغم من ذلك، قدمت مريم الموسم الثاني منه في عام 2013.