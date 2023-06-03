مريم الدباغ تتواقح مع الله.. صورة بذيئة مع دعاء “اللهم إني أسألك الجنة”! (شاهد)

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وطن– أثارت المشهورة التونسية، مريم الدباغ، جدلاً واسعاً، بالدعاء الذي نشرته تعليقاً على إحدى صورها الجريئة.

تناقض مريم

حيث أعادت مريم الدباغ نشر صورة قديمة لها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، والتي ظهرت فيها تستعرض صدرها المنفوخ ومؤخرتها بتوب أبيض وليجن أسود.

وكتبت مريم الدباغ: ” اللَّهم إِنِّي أَسْأَلكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. ما علمت مِنْهُ وَمَا لَمْ أعلمْ، وَأَعوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, ما عَلِمْت مِنْه وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عملٍ. وأَعوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا”.

وسخر متابعو مريم من تصرفها، بأن تسأل الله الجنة، وهي تنشر صوراً ومقاطع فيديو بذيئة.

رقص وأحضان

وفي سياق آخر، لا تزال مريم الدباغ تحتفل بعيد ميلادها إلى الآن رغم مرور 20 يوماً على انتهاءه.

ووثقت المشهورة التونسية أجواء الحفلة الجديدة التي أشعلتها بالرقص مرتدية فستاناً أسوداً مكشوف الصدر.

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ولم تكتف مريم الدباغ بفستان واحد، بل ارتدت آخراً قصير باللون الزهري اللامع.

وظهرت مريم وهي ترقص برفقة أصدقاءها من البنات والشباب أيضاً، وتحتضنهم.

سائق بلا رائحة

هذا وقد كشفت المشهورة التونسية في وقت سابق عن معاناتها مع السائقين دون الحديث عن الأمر بشكل مباشر.

حيث أعلنت مريم الدباغ أنها تبحث عن سائق، ولكن بمواصفات وشروط صعبة.

وعبر خاصية الستوري، وضعت مريم الدباغ الإعلان عن حاجتها إلى سائق وكتبت: “مايتكلمش، مايسألنيش، معندوش التنسنيس، مهوش صغير في العمر، جِدّي و نظيف خاتر نكره ريحة العرق!”

وتابعت: “وخاصة مهوش مغروم بيا و اللي يحب يخدم بيعثلي ميساج”.

وخمّن المتابعون أن مريم الدباغ كانت تعاني من تحرش السائقين، ورائحتهم الكريهة.