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مريم الدباغ تتواقح مع الله.. صورة بذيئة مع دعاء “اللهم إني أسألك الجنة”! (شاهد)

لا تزال مريم الدباغ تحتفل بعيد ميلادها إلى الآن رغم مرور 20 يوماً على انتهاءه بأجواء صاخبة أشعلتها بالرقص

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ تتواقح مع الله.. صورة بذيئة مع دعاء
مريم الدباغ
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وطن– أثارت المشهورة التونسية، مريم الدباغ، جدلاً واسعاً، بالدعاء الذي نشرته تعليقاً على إحدى صورها الجريئة.

تناقض مريم

حيث أعادت مريم الدباغ نشر صورة قديمة لها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، والتي ظهرت فيها تستعرض صدرها المنفوخ ومؤخرتها بتوب أبيض وليجن أسود.

وكتبت مريم الدباغ: ” اللَّهم إِنِّي أَسْأَلكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. ما علمت مِنْهُ وَمَا لَمْ أعلمْ، وَأَعوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, ما عَلِمْت مِنْه وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عملٍ. وأَعوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا”.

مريم الدباغ
تناقض المشهورة التونسية أثار سخرية وانتقادات متابعيها

وسخر متابعو مريم من تصرفها، بأن تسأل الله الجنة، وهي تنشر صوراً ومقاطع فيديو بذيئة.

رقص وأحضان

وفي سياق آخر، لا تزال مريم الدباغ تحتفل بعيد ميلادها إلى الآن رغم مرور 20 يوماً على انتهاءه.

ووثقت المشهورة التونسية أجواء الحفلة الجديدة التي أشعلتها بالرقص مرتدية فستاناً أسوداً مكشوف الصدر.

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ولم تكتف مريم الدباغ بفستان واحد، بل ارتدت آخراً قصير باللون الزهري اللامع.

مريم الدباغ
ارتدت مريم فستاناً زهرياً أيضاً في احتفال عيد ميلادها

وظهرت مريم وهي ترقص برفقة أصدقاءها من البنات والشباب أيضاً، وتحتضنهم.

سائق بلا رائحة

هذا وقد كشفت المشهورة التونسية في وقت سابق عن معاناتها مع السائقين دون الحديث عن الأمر بشكل مباشر.

حيث أعلنت مريم الدباغ أنها تبحث عن سائق، ولكن بمواصفات وشروط صعبة.

وعبر خاصية الستوري، وضعت مريم الدباغ الإعلان عن حاجتها إلى سائق وكتبت: “مايتكلمش، مايسألنيش، معندوش التنسنيس، مهوش صغير في العمر، جِدّي و نظيف خاتر نكره ريحة العرق!”

مريم الدباغ
حددت مريم المواصفات التي تريدها في السائق

وتابعت: “وخاصة مهوش مغروم بيا و اللي يحب يخدم بيعثلي ميساج”.

وخمّن المتابعون أن مريم الدباغ كانت تعاني من تحرش السائقين، ورائحتهم الكريهة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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