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قناة عبرية: جندي مصري وحيد حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي.. كيف فعلها؟

تساءلت القناة الإسرائيلية 13 كيف تسلل المجند المصري إلى الأراضي الإسرائيلية؟ وكيف بقي جنود الجيش الإسرائيلي بلا حياة في الموقع لفترة طويلة ولم يعرف أحد عن ذلك؟

كتب خالد الأحمد
جندي مصري وحيد حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي watanserb.com
جندي مصري وحيد حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي
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وطن- وصفت وسائل إعلام عبرية ما قام به مجند مصري على حدود بلاده مع إسرائيل بأنه تدمير لأسطورة الجيش الإسرائيلي عام 2023، وذلك بعد إعلان تل أبيب عن مقتل 3 من جنودها بنيران مصرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، السبت، عن مقتل ثلاثة جنود له وإصابة آخرين برصاص “مسلح” على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.

الإعلام العبري ينتقد فشل جيش الاحتلال

وعُثر على جندي وجندية مقتولين في موقع عسكري لجيش الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح، السبت،كما قُتل جندي إسرائيلي ثالث و”المهاجم”، الذي قيل إنه أحد أفراد الأمن المصري، في وقت لاحق خلال عملية التمشيط.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن “أحد عناصر الأمن المكلفين بأمن الحدود الدولية لاحق الليلة الماضية مهربي المخدرات. وأثناء المطاردة ، اخترق رجال الأمن الحاجز الأمني وحدث تبادل لإطلاق النار بينه وبين عناصر الأمن الإسرائيلي – مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن الإسرائيلي وإصابة اثنين “.

وقال مسؤول مصري آخر إن هذا “حدث صعب ومؤسف لا يتوقع أن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل. وقد بدأ تحقيق شامل”.

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار موقع الحادثة

وفي الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل منذ عام 1973 حتى 2023 عن أسطورة جيشها الذي لا يقهر ودفاعاته القوية، إلا أنه دائما ما يمثل الجندي المصري عقدة لهذا الجيش.

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وتساءلت القناة 13 العبرية كيف تسلل المجند المصري إلى الأراضي الإسرائيلية؟ وكيف بقي جنود الجيش الإسرائيلي بلا حياة في الموقع لفترة طويلة ولم يعرف أحد عن ذلك؟

وأضافت :”كيف حدث أن الجندي المصري تجول بحرية لساعات ولم يتم القبض عليه؟ ولماذا لم يتم تحييده من الجو نظراً لصعوبة التضاريس المعقدة؟ وكيف استمر في التجوال في المنطقة دون انقطاع لمدة 3 ساعات تقريبًا ، حتى المواجهة الخطيرة الثانية؟

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون قرب موقع الاشتباك

انهيار مفهوم الجيش الإسرائيلي

وقال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: “الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود، في الأولى قتل جنديا ومجندة، ثم قَتل جندياً ثالثاً وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ”.

وفي السياق نفسه قال المراسل العسكري لموقع “والا” الإسرائيلي أمير بوخبوط: “انهار مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع في اللحظة التي أعقبت استثمار مليارات الشواقل على الحدود المصرية، وهناك العديد من الأسئلة العميقة والتي لا تتعلق فقط بالملاحظات التكنولوجية”.

وتم الكشف عن اسما جنديين من قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية وهما الرقيب أوهاد دهان ، 20 عامًا من أوفاكيم ، والمجندة ليا بن نون 19 عاما من ريشون لتسيون.

قتلى الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي نشر صور الجنود القتلى

اكتشفت العملية بعد ساعات من وقوعها

وقالت مصادر للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي اكتشف الجنود القتلى بعد ساعات من إطلاق النار ، وبحسبها فإن الهجوم وقع في الساعة 4:30 صباحاً ، وأضافت أن مسلحين تسللوا وفتحوا النار على مراحل مختلفة على الحدود المصرية.

وبينما يستمر التحقيق الميداني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن مطلق النار لم يتسلل من فجوة في السياج الحدودي بل دخل من معبر طوارئ.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين اللذين قتلا أولا قرب الحدود لم يطلقا النار من أسلحتهما و”يبدو أن منفذ العملية فاجأهما”.

وذكرت أيضا أن طائرة مسيرة “رصدت مطلق النار على عمق كيلومتر ونصف داخل الأراضي الإسرائيلية”.

المصدرالقناة 13 العبرية، الجزيرة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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