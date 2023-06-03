فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

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وطن- انتشر مقطع فيديو، أثار سخرية واسعة، التقط في خضم المواجهات الحامية التي تشتعل بها السودان حاليا بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأظهر الفيديو المتداول، أحد الضباط البارزين في قوات الدعم السريع، وهو يُصدر تعليمات لقواته خلال اشتباك عنيف ظنا أنه كان يندلع مع قوات الجيش.

وفيما كان الضابط البارز يوجه تعليمات للجنود بإطلاق النار بضراوة، فوجئ بأن الضرب موجه ضد تجمع لقوات الدعم السريع نفسها، وظهر الضابط وهو في حالة ذهول.

#متداول:

احد قادة المرتزقة يحمس مرتزقته بمواصلة الهجوم وتكثيف النيران على قوات الجيش، ليتم اخباره في آخر المقطع بأنه يهاجم جزء آخر من قطيع الدعم السريع!#السودان pic.twitter.com/3Y2pcXdteN — Sudan News (@Sudan_tweet) June 2, 2023

حرب مستمرة

وتتواصل الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، في حرب ضارية راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

واستمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، أمس الجمعة، غداة تعليق المفاوضات بمدينة جدة السعودية بين الجانبين.

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واندلعت اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، كما تواصل تحليق الطيران العسكري والقصف المدفعي في منطقة جنوبي الخرطوم كذلك.

تعليق محادثات جدة

وأمس الأول الخميس، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان، نتيجة “الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني تعليق مباحثات جدة بسبب “عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات”.

الرد السريع ترد

في المقابل، أكدت قوات “الدعم السريع”، التزامها بالمبادرة الأمريكية السعودية بما يقود إلى حلول جذرية لقيام دولة مدنية ديمقراطية.

وقالت في بيان، إنها تقدر جهود الوساطة الأمريكية السعودية الحميدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وأضافت: “نجدد التزامنا التام بالمبادرة السعودية الأمريكية بما يقود إلى حلول جذرية تؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية”.

وأشارت إلى أنها تلقت إخطارا بتعليق الجيش لمشاركته في المفاوضات الأربعاء، وكذلك إخطارا بتعليق المفاوضات إلى وقت يحدد لاحقا.

وذكر البيان أن “وفد الجيش السوداني حضر إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عددا من مراكز اتخاذ القرار، وبلا صلاحيات أو تفويض مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات”.