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فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل وتقرر تعليق محادثات جدة بسبب انتهاكات الهدنة

كتب باسل النجار
فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت watanserb.com
قوات الدعم السريع
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وطن- انتشر مقطع فيديو، أثار سخرية واسعة، التقط في خضم المواجهات الحامية التي تشتعل بها السودان حاليا بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأظهر الفيديو المتداول، أحد الضباط البارزين في قوات الدعم السريع، وهو يُصدر تعليمات لقواته خلال اشتباك عنيف ظنا أنه كان يندلع مع قوات الجيش.

وفيما كان الضابط البارز يوجه تعليمات للجنود بإطلاق النار بضراوة، فوجئ بأن الضرب موجه ضد تجمع لقوات الدعم السريع نفسها، وظهر الضابط وهو في حالة ذهول.

حرب مستمرة

وتتواصل الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، في حرب ضارية راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

واستمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، أمس الجمعة، غداة تعليق المفاوضات بمدينة جدة السعودية بين الجانبين.

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واندلعت اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، كما تواصل تحليق الطيران العسكري والقصف المدفعي في منطقة جنوبي الخرطوم كذلك.

تعليق محادثات جدة

وأمس الأول الخميس، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان، نتيجة “الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني تعليق مباحثات جدة بسبب “عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات”.

الرد السريع ترد

في المقابل، أكدت قوات “الدعم السريع”، التزامها بالمبادرة الأمريكية السعودية بما يقود إلى حلول جذرية لقيام دولة مدنية ديمقراطية.

وقالت في بيان، إنها تقدر جهود الوساطة الأمريكية السعودية الحميدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وأضافت: “نجدد التزامنا التام بالمبادرة السعودية الأمريكية بما يقود إلى حلول جذرية تؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية”.

وأشارت إلى أنها تلقت إخطارا بتعليق الجيش لمشاركته في المفاوضات الأربعاء، وكذلك إخطارا بتعليق المفاوضات إلى وقت يحدد لاحقا.

وذكر البيان أن “وفد الجيش السوداني حضر إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عددا من مراكز اتخاذ القرار، وبلا صلاحيات أو تفويض مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات”.

المصدرتويتر، وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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