عمرها 19 عاما.. وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية

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وطن- يستمر التفاعل الكبير على مواقع التواصل مع حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية بنيران عنصر أمن مصري، حيث نشرت حسابات عبرية صوراً كشفت عن اسم وهوية مجندة إسرائيلية ضمن القتلى.

هوية المجندة الإسرائيلية المقتولة على حدود مصر

وكان جيش الاحتلال قد أقرّ، السبت، بمقتل 3 جنود في “حادث أمني” وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد “مخرب”، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري، بينما جاءت رواية الجيش المصري الرسمية مخالفة وتحدثت عن وقوع القتل خطأ في أثناء مطاردة مهربي المخدرات.

المجندة الإسرائيلية ليا بن نون بعمر 19 عام هي المجندة القتيلة بحادث اليوم على الحدود بين الكيان ومصر. pic.twitter.com/OO3wc2ZRdn — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) June 3, 2023

وأفادت حسابات عبرية على تويتر، بأن المجندة التي قتلت على الحدود المصرية في الحادث الذي أحدث ضجة ولا يزال الغموض يلفّه، تدعى “ليا بن نون”، وتبلغ من العمر 19 عاماً.

كما تمّ تداول عدة صور ومقاطع فيديو أخرى للمجندة الإسرائيلية من مناسبات مختلفة، وظهرت في بعضها وهي ترقص بملابس مثيرة رفقة أصدقائها.

المجندة اللي قتلها #الجندى_المصرى و هي ف النار دلوقتي 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pJcMCi0sjM — Mido's 🇵🇸 (@Maadi_Metro) June 3, 2023

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ربكة في تل أبيب بعد حادث الحدود

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في رسالة إلى وزراء حكومته، إن “الحادث قرب الحدود مع مصر استثنائي، ولن يؤثر في التعاون الأمني معها”.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز”، أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

موقع أخبار إسرائيل العبري: فيديو نشرته المجندة المقتولة قبل 3 أيام فقط. pic.twitter.com/ZPB6zydAJ0 — الأمير ياسين (@M86950933) June 3, 2023

وقال إنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيرًا إلى أن جنوده يمشّطون المنطقة بحثًا عن مسلحين آخرين.

المجحومة

يوني بن مناحيم:

القلب مكسور على المجندة ليا بن نون.😂

دامت لأحزان في ديارهم عامرة🙂 pic.twitter.com/5ppjoUFGq0 — حسن🇵🇸فِـلَسْـ𓂆ـطِين🇸🇾 (@Hasen58523668) June 3, 2023

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت”، أنه أجرى تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان، وأن الجيش “سيحقّق في الواقعة على النحو الواجب”.

فيما قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال، إنه على الرغم من تكرار محاولات تهريب المخدرات في المنطقة، فإن آخر تسلل جرى رصده إلى إسرائيل وقع منذ نحو عشرة أعوام.

اختتم رئيس الأركان تقييمًا أمنيًا للاوضاع حيث قام باجراء تحقيًقا لتسلسل الاحداث الجنرال هاليفي: ما جرى اليوم حادث صعب جدًا سقط خلاله جندييْن ومجندة من خيرة أبنائنا في نشاط عملياتي للحفاظ على أمن الحدود مع مصر. نجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة pic.twitter.com/H6m4yerroX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الجنديين قُتلا بالرصاص في أثناء خدمتهما بمنطقة منعزلة نسبياً في صحراء النقب على طول الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأنه عثر على جثتيهما في وقت لاحق بعد عدم ردّهما على جهاز الراديو.

الرواية الرسمية للجيش المصري

هذا وأصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بياناً رسمياً بشأن حادث مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إنه، فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

#المتحدث_العسكرى : فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات .. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة… pic.twitter.com/FnAwAEWh0n — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

وأوضح المتحدث العسكري في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، أنه “في أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

ولفت العقيد غريب عبد الحافظ إلى أنه جارٍ اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.