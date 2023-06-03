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عمرها 19 عاما.. وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية

بنيامين نتنياهو قال إن الحادث قرب الحدود مع مصر استثنائي، ولن يؤثر في التعاون الأمني معها

كتب باسل النجار
وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية watanserb.com
وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية
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وطن- يستمر التفاعل الكبير على مواقع التواصل مع حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية بنيران عنصر أمن مصري، حيث نشرت حسابات عبرية صوراً كشفت عن اسم وهوية مجندة إسرائيلية ضمن القتلى.

هوية المجندة الإسرائيلية المقتولة على حدود مصر

وكان جيش الاحتلال قد أقرّ، السبت، بمقتل 3 جنود في “حادث أمني” وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد “مخرب”، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري، بينما جاءت رواية الجيش المصري الرسمية مخالفة وتحدثت عن وقوع القتل خطأ في أثناء مطاردة مهربي المخدرات.

وأفادت حسابات عبرية على تويتر، بأن المجندة التي قتلت على الحدود المصرية في الحادث الذي أحدث ضجة ولا يزال الغموض يلفّه، تدعى “ليا بن نون”، وتبلغ من العمر 19 عاماً.

كما تمّ تداول عدة صور ومقاطع فيديو أخرى للمجندة الإسرائيلية من مناسبات مختلفة، وظهرت في بعضها وهي ترقص بملابس مثيرة رفقة أصدقائها.

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ربكة في تل أبيب بعد حادث الحدود

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في رسالة إلى وزراء حكومته، إن “الحادث قرب الحدود مع مصر استثنائي، ولن يؤثر في التعاون الأمني معها”.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز”، أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

وقال إنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيرًا إلى أن جنوده يمشّطون المنطقة بحثًا عن مسلحين آخرين.

وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية
وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت”، أنه أجرى تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان، وأن الجيش “سيحقّق في الواقعة على النحو الواجب”.

فيما قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال، إنه على الرغم من تكرار محاولات تهريب المخدرات في المنطقة، فإن آخر تسلل جرى رصده إلى إسرائيل وقع منذ نحو عشرة أعوام.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الجنديين قُتلا بالرصاص في أثناء خدمتهما بمنطقة منعزلة نسبياً في صحراء النقب على طول الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأنه عثر على جثتيهما في وقت لاحق بعد عدم ردّهما على جهاز الراديو.

الرواية الرسمية للجيش المصري

هذا وأصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بياناً رسمياً بشأن حادث مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إنه، فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح المتحدث العسكري في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، أنه “في أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

ولفت العقيد غريب عبد الحافظ إلى أنه جارٍ اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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