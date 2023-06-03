السبت, يونيو 3, 2023
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شهادة جديدة تورط داني ألفيس..”أخبرتني أنه اغتصبها وجرحها كثيراً وقذف بداخلها”

ابنة عم الضحية أكدت أن ابنة عمها ذهبت مع داني ألفيس طواعية

كتب خالد الأحمد
شهادة جديدة تورط داني ألفيس..
داني ألفيس
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وطن- لا يزال لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس محتجزاً على ذمة التحقيق في قضة اغتصاب، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وما زالت قضيته تزداد تعقيدًا، خاصة بعد الشهادة الجديدة لابنة عم الضحية.

وداني ألفيس متهم بجريمة اغتصاب مزعوم لشابة، وقعت ليلة 30-31 ديسمبر من العام الماضي، في ملهى ساتون الليلي في برشلونة الإسبانية.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه بعد التصريحات الأخيرة للضحية التي جمعها وبثها برنامج “En boca de todos ” على إذاعة كواترو، فقد ظهرت الآن شهادة ابنة عمها.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فقد أرادت الشاهدة الجديد أن تشرح شعور ابنة عمه الضحية المزعومة ليلة الحادثة.

داني ألفيس
داني ألفيس

رفض طلب داني ألفيس الإفراج عنه بكفالة

وتجدر الإشارة إلى أنه في أثناء انتظار المحاكمة، ما يزال داني ألفيس وراء القضبان منذ أربعة أشهر، وقد رفض القاضي في القضية طلبه بكفالة في أكثر من مناسبة.

وأكدت ابنة عم الضحية أن الفتاة المشتكية كانت تخشى الإبلاغ عما جرى لها خشية أن يتم الاعتداء عليها.

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ابنة عم الضحية كانت معها ليلة الحادثة

ولفتت “ماركا” إلى أن ابنة عم الضحية المزعومة، الذي قدم معلومات مهمة للتحقيق، كانت مع الشابة في تلك الليلة ورأت تفاصيل ما حدث بعد الاغتصاب المزعوم في حمامات الملهى الليلي الكتالوني.

وقالت: “كانوا يرقصون. أخبرتني أنه كان يصر على المغادرة، وقالت أين، وأنه لم يرد. وذهبت ابنة عمي معه طواعية”.

وأضافت: “اعتقدت أنهم سيتحدثون وقلت: “اذهبوا وحسم الأمر”. لوّحت لها: كانت 15 أو 20 دقيقة. عادت داني أولاً. كانت نظرة سيئة على وجهها”.

داني ألفيس
داني ألفيس

اغتصبها وقذف بداخلها

وتابعت قائلة: “أخبرتني أنه اغتصبها وجرحها كثيراً وأنه قذف بداخلها وأنها تريد المغادرة”.

وبحسب الصحيفة، فقد أصبحت تصريحات ابنة عم الفتاة أكثر قوة عندما كشفت أن الشابة (الضحية) كانت تخشى الإبلاغ عنها، لأنها شعرت أنها ستكشف عن شخص مشهور وأن لا أحد سيصدّقها.

وأضافت: “قالوا لنا إنه يتعين تفعيل البروتوكول وإنها لا تريد الإبلاغ عن ذلك”.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت قريبة الضحية المزعومة أيضًا الرسائل التي تبادلتها مع فتاة تدعى “برونو” صديقة داني ألفيس، في الأيام التي أعقبت الحادث.

ومما ورد في إحدى الرسائل: “لنكن أصدقاء. بيتي في… أنا لست هنا دائمًا، ولكن عندما تحتاجينني، أنا هنا”.
وردّت ابنة عم المشتكية عليها بالقول: “شكراً جزيلاً لك ونفس الشيء لك. سنة جديدة سعيدة”.

المصدرماركا ، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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