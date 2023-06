سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب وراء رحيل راموس النجم الإسباني المخضرم عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين قضاهما داخل قلعة ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت تقارير صحفية، رفضَ نادي باريس سان جيرمان، منح اللاعب راموس عقد طويل الأمد، براتب كبير، وهذا ما دفعه إلى اختيار الرحيل عن النادي الباريسي.

وأضافت تلك التقارير: “باريس متخوّف من إصابات اللاعب وحالته البدنية رغم أنه ظهر كثيراً هذا الموسم، كما أنه كان له مردود جيد في المساهمة هذا الموسم بالحفاظ على لقب الدوري الفرنسي”.

Paris Saint-Germain is delighted to have seen @SergioRamos defend our colors with such determination and sincerely wishes him the best for the rest of his career.#MerciRamos 🔴🔵

pic.twitter.com/SgZeawVEJy

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 2, 2023