السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةرياضةسبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان هذا الصيف
رياضة

سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان هذا الصيف

راموس يقترب من الذهاب إلى الدوري السعودي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان watanserb.com
سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان
- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب وراء رحيل راموس النجم الإسباني المخضرم عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين قضاهما داخل قلعة ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت تقارير صحفية، رفضَ نادي باريس سان جيرمان، منح اللاعب راموس عقد طويل الأمد، براتب كبير، وهذا ما دفعه إلى اختيار الرحيل عن النادي الباريسي.

رحيل راموس عن باريس سان جيرمان

وأضافت تلك التقارير: “باريس متخوّف من إصابات اللاعب وحالته البدنية رغم أنه ظهر كثيراً هذا الموسم، كما أنه كان له مردود جيد في المساهمة هذا الموسم بالحفاظ على لقب الدوري الفرنسي”.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، رحيل النجم الإسباني سيرجيو راموس عن النادي الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر) بشأن رحيل الإسباني راموس، جاء فيه: “سيرجيو راموس يستعد لمغادرة النادي، بعد موسمين قضاهما مدافعاً عن ألوان الفريق”.

- Advertisement -
رحيل راموس عن باريس سان جيرمان
رحيل راموس عن باريس سان جيرمان

إصابة راموس

وغاب الإسباني راموس عن كثير من مباريات باريس سان جيرمان في الموسم الأول مع الفريق، بسبب الإصابات المتكررة، إلا أنه هذا الموسم شارك بشكل أفضل مع باريس، إلى جانب مساهمته في تتويج النادي الباريسي بالدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه.

كما لعب راموس مع نادي باريس سان جيرمان منذ قدومه إلى باريس سان جيرمان، بصفقة مجانية في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد، في 57 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل فيها 5 أهداف مع الفريق.

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

انتقال راموس إلى الدوري السعودي الممتاز

ووفق تقارير صحفية أخرى، فإن النجم الإسباني راموس البالغ من العمر 37 عاماً، من المتوقّع ذهابه إلى منافسات الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة المقبلة، من بوابة الثلاثي الهلال أو النصر أو اتحاد جدة.

يذكر أن اللاعب راموس قد تُوّج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، مع باريس سان جيرمان خلال مشواره مع النادي خلال الموسمين الماضين، إلا أنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

رياضة

رسميا.. ميسي يغادر باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته الجديدة؟

رياضة

ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

رياضة

لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان بهذا الشرط !

رياضة

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

رياضة

مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

حياتنا

زوجة سيرجيو راموس شبه عارية وفيديو يجمعها بزوجها جعل المشاهدون يتصلون بالشرطة!

رياضة

باريس يُريد التخلص من نيمار هذا الصيف بصفقة تبادلية.. وهذه تفاصيلها

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

رياضة

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد اكتساح باريس نظيره أجاكسيو بالخمسة

رياضة

تفاصيل عقد ميسي السري مع باريس سان جيرمان.. ماذا حصل ؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استثمارات أرامكو في تركيا.. بين تقوية العلاقات مع السعودية وإخراج أنقرة من عباءة الغرب

جحيم في إسرائيل.. حرائق في كل مكان وظلام دامس يضرب الأرجاء (شاهد)

مريم الدباغ تتواقح مع الله.. صورة بذيئة مع دعاء “اللهم إني أسألك الجنة”! (شاهد)

أول زيارة لوزير سعودي منذ 2016.. وزير الخارجية السعودي يطير إلى طهران لهذه المهمة!

نانسي بيلوسي تطلب من راغب علامة أن يغني لها أغنية “نفرح بالحسين”.. هكذا تفاعلت معها! (شاهد)

أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند

عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

مسؤول عربي ارتشى بـ ٢٥٠٠ جنيه استرليني لترحيل فلسطينيي حيفا ويافا لمستنقعات الغراف في ذي قار بالعراق عام ١٩٣٩‎‎

أنجلينا جولي تنتقم من براد بيت شر انتقام.. هكذا ورطته مع الأوليغارشية الروسية!

جيل بايدن في مصر.. إطلالتها المحتشمة من داخل الجامع الأزهر تتصدر الترند (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC