سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان هذا الصيف

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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب وراء رحيل راموس النجم الإسباني المخضرم عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين قضاهما داخل قلعة ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت تقارير صحفية، رفضَ نادي باريس سان جيرمان، منح اللاعب راموس عقد طويل الأمد، براتب كبير، وهذا ما دفعه إلى اختيار الرحيل عن النادي الباريسي.

رحيل راموس عن باريس سان جيرمان

وأضافت تلك التقارير: “باريس متخوّف من إصابات اللاعب وحالته البدنية رغم أنه ظهر كثيراً هذا الموسم، كما أنه كان له مردود جيد في المساهمة هذا الموسم بالحفاظ على لقب الدوري الفرنسي”.

Paris Saint-Germain is delighted to have seen @SergioRamos defend our colors with such determination and sincerely wishes him the best for the rest of his career.#MerciRamos 🔴🔵 pic.twitter.com/SgZeawVEJy — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 2, 2023

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، رحيل النجم الإسباني سيرجيو راموس عن النادي الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر) بشأن رحيل الإسباني راموس، جاء فيه: “سيرجيو راموس يستعد لمغادرة النادي، بعد موسمين قضاهما مدافعاً عن ألوان الفريق”.

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إصابة راموس

وغاب الإسباني راموس عن كثير من مباريات باريس سان جيرمان في الموسم الأول مع الفريق، بسبب الإصابات المتكررة، إلا أنه هذا الموسم شارك بشكل أفضل مع باريس، إلى جانب مساهمته في تتويج النادي الباريسي بالدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه.

Paris Saint-Germain warmly thanks @SergioRamos, who is preparing to leave the capital after two seasons defending the colors of the Club. 🔴🔵#MerciRamos https://t.co/3TuYMEgGMX — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 2, 2023

كما لعب راموس مع نادي باريس سان جيرمان منذ قدومه إلى باريس سان جيرمان، بصفقة مجانية في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد، في 57 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل فيها 5 أهداف مع الفريق.

انتقال راموس إلى الدوري السعودي الممتاز

ووفق تقارير صحفية أخرى، فإن النجم الإسباني راموس البالغ من العمر 37 عاماً، من المتوقّع ذهابه إلى منافسات الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة المقبلة، من بوابة الثلاثي الهلال أو النصر أو اتحاد جدة.

يذكر أن اللاعب راموس قد تُوّج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، مع باريس سان جيرمان خلال مشواره مع النادي خلال الموسمين الماضين، إلا أنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.