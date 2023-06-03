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دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان (فيديو)

تعرضت دنيا بطمة، لهجوم وانتقادات حادة من متابعيها بسبب جرأتها في حفلتها الأخيرة في أحد النوادي الليلية

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل مولاي السلطان عدنان (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حفل زفاف خاص في المغرب، فقدت السيطرة خلاله على نفسها.

رقص ودق طبول

وارتدت دنيا بطمة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان، قفطاناً أسوداً، واعتمدت مكياجاً صاخباً وتسريحة شعر مرفوعة قليلاً من الأعلى ومنسدلة بخصلات متعرجة.

وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي تغني مع مطرب آخر، وسط فرقة موسيقية.

وكانت دنيا بطمة ترقص وتغني وتدق الطبول بطريقة هستيرية خلال الحفل.

“حفل ولا أروع”

وهنأت الفنانة المغربية العروسين قائلة: ” حفلي الليلة كان ولا اروع.. الف مبروك عروستي الجميلة سلمى ومولاي السلطان عدنان”.

وتابعت دنيا: ” الشكر موصول لأخت العريس لغزالة لمياء وبناتها وكل الاسرة الكريمة الله يحفظهم.. وبوسة كبيرة لكل الحاضرين كنتم منورين”.

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حفلة البار

هذا وقد تعرضت دنيا بطمة، لهجوم وانتقادات حادة من متابعيها، بسبب جرأتها في حفلتها الأخيرة في أحد النوادي الليلية.

وارتدت الفنانة المغربية فستاناً أخضر لامعاً، يشبه أزياء الديسكو، وارتدت عدسات لاصقة بنفس اللون.

واعتمدت دنيا غرة قصيرة تاركةً باقي شعرها منسدلاً، مجعداً من الأعلى وأملساً من الأسفل.

وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات تؤدي باقة من أغانيها في أجواء صاخبة بفستانها الجريء.

لكن ملابس دنيا بطمة وإحياءها حفلاً في نادٍ ليليٍّ وصفه متابعوها بـ”البار”، عرّضها للانتقادات والهجوم.

جريمة قتل

في سياق آخر، ادّعت صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام والمتخصص في نشر فضائح الفنانين، أنّ الفنانة المغربية والدائرة المقربة منها متورطون في جريمة قتل!

وادّعت الصفحة أن قضية قتل تهدّد الفنانة المغربية دنيا بطمة والمقربين منها عقب أن بدأت تتكشف قضية مقتل رجل “مجهول” ومحاولة قتل زوجته.

وزعمت الصفحة أن القضية متعلقة بوجود فيديوهات كانت مع الرجل المزعوم بإمكانها إدانة دنيا بطمة بعدد من الجرائم “المجهولة”، في إشارةٍ على ما يبدو إلى قضية “حمزة مون بيبي“.

وجاء هذا الاتهام المزعوم، بعد أن كشفت ملكة الفضائح قبل أيام أن قضية “حمزة مون بيبي” التي عانت منها دنيا بطمة لسنوات، ستتمّ تبرئتها منها.

وأشارت “ملكة الفضائح” إلى أنه سيتمّ حفظ الملف القضائي الصادر ضد دنيا بطمة منذ سنوات.

وأكدت “شربليتا” أنه سيتم نشر هذه الأخبار حول تبرئة دنيا بطمة، على الصحيفة الرسمية قريباً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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