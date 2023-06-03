تعليق عمرو أديب على أحداث نقابة المهندسين.. ماذا قال عن بلطجية حزب السيسي؟

- Advertisement -

وطن- أدلى الإعلامي المصري عمرو أديب، بتصريحات نارية عن واقعة اقتحام نقابة المهندسين المصرية التي شهدت أحداثا فوضوية عندما جرى اقتحامها من قبل بلطجية نُسبوا إلى حزب مستقبل وطن، وذلك خلال الاقتراع على تجديد أو سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

قال أديب خلال برنامجه المذاع على قناة mbc مصر السعودية والتي تبث من القاهرة، إن ما حدث شيء مؤلم وبلطجة ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن ما حدث شيء مدان لا يجب السماح بتكراره، وأن الصورة العامة تشير إلى أن حزب مستقبل وطن هو المتهم في هذه الأحداث.

وتابع: “من رأيي أن حزب مستقبل وطن يجب أن يقوم بفصل أي عضو من الحزب تورط في أحداث النقابة، وفي حالة إعلان جهة التحقيق أن المتورطين في الحادث ليسوا من حزب مستقبل وطن، فعليهم أن يوضحوا من هؤلاء؟”.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن، المتهم في تلك الأحداث (والتابع للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)، أصدر بيانًا أكد فيه وقوفه مع حيادية النقابات وعدم التدخل في عملها، منوهًا أن الحزب المتهم الرئيسي في الأحداث، طبقًا لوجهة نظر الرأي العام في مصر.

كما أكد أن النيابة العامة والجهاز الأمني المصري، قادران على تحديد المتهمين في تلك الأحداث، وقال: “إحنا لا داخلية ولا نيابة، إحنا مواطنين، ومن رأيي حزب مستقبل وطن لو أحد أعضائه تمت إدانته بواسطة النيابة، يتم فصله كتصرف من الحزب، والنيابة تتخذ الإجراءات القانونية أيًا كانت”.

- Advertisement -

حزب مستقبل وطن يرد

في الوقت نفسه، نفى النائب البرلماني علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، علاقة حزبه بالأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

وقال عابد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عمرو أديب، إن الحزب أصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الواقعة وتبعاتها، مؤكدًا أن “مستقبل وطن” هو حزب مؤسسي لديه قواعد ولوائح، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمشهد النقابي، ويجب التفرقة بين العمل السياسي المؤسسي والنقابي وعدم الخلط بينهما.

وأشار إلى أن البعض كال الاتهامات الجزافية للحزب في الأحداث المؤسفة بنقابة المهندسين، وهو أمر مرفوض وغير مقبول.

وتابع النائب الذي سبق اتهامه في قضايا تعذيب أثناء عمله بوزارة الداخلية: “ليس لنا صلة بما حدث في نقابة المهندسين، وهناك تحقيقات جارية ستكشف ملابسات وحقائق الواقعة للرأي العام”.

وطالب التيارات السياسية الأخرى؛ ضرورة تنحية الخلافات ومحاولات تصفية الحسابات لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها النائب العام، مضيفا: لدينا أعضاء من الحزب داخل نقابة المهندسين مثل الأحزاب الأخرى.

أحداث نقابة المهندسين

وكانت نقابة المهندسين قد عقدت الثلاثاء الماضي، جمعية عمومية بهدف التصويت على سحب الثقة من نقيبها طارق النبراوي.

وبعد انتهاء التصويت، وبينما كان الجميع يستعد لسماع إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية، دخلت قوات أمنية للقاعة الرئيسية وطلبت من المهندسين إخلائها، بالتزامن مع مشادات بين اللجنة القضائية وأعضاء بمجلس النقابة يطالبون بعدم إعلان النتيجة وتسليم محضرها للمجلس الذي سيعلنها بنفسه، تبعها دخول عشرات ممَن وصفهم النبراوي في فيديو له بـ”بلطجية حزب مستقبل وطن”، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع دون تدخل من الأمن لساعتين، قبل أن يغادروا، وتعود قوات الأمن لتتحفظ على ما تبقى من الصناديق وأوراق الاقتراع.