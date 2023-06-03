تحقيقات إسرائيلية تكشف مفاجآت مدوية عن واقعة الحدود المصرية

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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة حوت مفاجآت مدوية، بخصوص مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بنيران فرد أمن مصري، قالت القاهرة إنها اخترق الحدود أثناء مطاردة مع مهربي مخدرات.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن جيش الاحتلال قوله إنه يعتقد أن الشرطي المصري الذي قتل ثلاثة جنود في جنوب إسرائيل، تسلل عبر الحدود باستخدام بوابة طوارئ ، وأن جنديين قُتلا في هجوم أولي لم يردّ عليهما النيران.

وذكر الجيش، أن الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا على يد الشرطي المصري هم الرقيب أوري يتسحاق إيلوز، والرقيب أوهاد دهان، والرقيب ليا بن نون.

وإيلوز “20 عامًا” من مدينة صفد الشمالية، و”دهان” 20 عامًا ، من مدينة أوفاكيم الجنوبية، و”بن نون” 19 عامًا، من ريشون لتسيون ، خدموا جميعًا كجنود مقاتلين في كتيبة بردلس المكلفة بحراسة الحدود المصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، للصحفيين، إن المهاجم دخل على الأرجح بمفرده عبر البوابة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بعد تهريب المخدرات في مكان قريب.

والبوابة الصغيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي لعبور الحدود عند الضرورة بالتنسيق مع الجيش المصري. وزعم الجيش المصري أن الضابط عبر الحدود لملاحقة المشتبه بهم المتورطين في حادثة تهريب المخدرات.

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وقال هاجاري إن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب عدم وجود تنبيه بعد تسلل الشرطي إلى إسرائيل، وأنه يفحص الترتيبات الأمنية المحيطة بمختلف البوابات الصغيرة في السياج.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود حوالي الساعة 2:30 صباحا ، وصادرت مهربات تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون شيكل (400 ألف دولار).

وقال الموقع العبري إن هناك محاولات متكررة لتهريب المخدرات من مصر إلى إسرائيل، وأشار إلى أن المهربين المصريين عمومًا يلقون الممنوعات عبر الحدود على البدو الإسرائيليين ، الذين يبيعون المخدرات بعد ذلك في إسرائيل.

ويتاجر المهربون في الغالب في الماريجوانا من المنازل المزروعة في شبه جزيرة سيناء ، ولكن في بعض الأحيان يتم تهريب المخدرات الأكثر صلابة مثل الهيروين أيضًا.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي: “في الثالثة صباحًا ، انتهى حادث التهريب – على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.5 ميل) من موقع الهجوم ؛ وفي الساعة 4:15 صباحًا ، اتصلت القوات بمركز الحراسة حيث يوجد بن نون وإيلوزي، وكان كل شيء على ما يرام”.

بدأ بن نون وإيلوزي، نوبة عمل مدتها 12 ساعة في الساعة 9 مساء الجمعة في نقطة عسكرية على الحدود المصرية.

بعد أن لم يرد الجنود على المكالمات في الراديو صباح السبت ، قبل وقت قصير من انتهاء نوبتهم في الساعة 9 صباحًا ، وصل ضابط إلى مكان الحادث واكتشف مقتل الاثنين في مناطق منفصلة.

قال هاجاري إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنهما قُتلا حوالي الساعة 6 أو 7 صباحًا.

وتابع: “بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا ، كان هناك عدد من الطلقات في المنطقة. نقدر أن الحادث وقع في مكان ما في ذلك الوقت. كان الجنود معًا بالقرب من الموقع ، ولم يبتعد بعضهم عن بعض بعشرات الأمتار”، وأشار إلى أن الاثنين لم يلطقا النار من أسلحتهما على الإطلاق.

وبعد اكتشاف الجثث في حوالي الساعة 9 صباحًا، أعلن المسؤولون العسكريون وقوع حادث في المنطقة وبدأوا عمليات البحث. قال هاجاري إنه قبل الظهر بقليل ، تعرفت طائرة مسيرة تابعة للجيش على المهاجم على بعد 1.5 كيلومتر (1 ميل) من الحدود ، مما أدى إلى اشتباك مميت.

وخلال الاشتباك قُتل دهان وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة. قُتل المسلح المصري بعد عدة دقائق على يد مجموعة أخرى من الجنود ، بحسب تحقيق الجيش الإسرائيلي.

رواية مصر

وقال الجيش المصري في بيان، إن ضابطا مسؤولا عن أمن الحدود طارد مشتبهين متورطين في مزاعم بتهريب مخدرات.

وأضافت أنه “خلال المطاردة ، عبر الحاجز الأمني ​​وبدأ تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ثلاثة من رجال الأمن الإسرائيليين” ، مضيفة أنها ترغب في نقل “خالص التعازي” لأسر الضحايا.

مكالمة وزيري الدفاع

وتحدث وزير الدفاع يوآف جالانت مع نظيره المصري الفريق محمد أحمد زكي عقب الهجوم.

ونقل البيان عن جالانت قوله: “التعاون في التحقيق في الهجوم الخطير له أهمية كبيرة للعلاقة بين الجانبين”.

وقال مكتب جالانت إنه “أعرب عن تقديره لالتزام وزير الدفاع المصري بإجراء تحقيق مشترك في تفاصيل الحادث الخطير ، وشدد على أهمية التعاون في التحقيق في الهجوم لمنع وقوع مزيد من الحوادث في المستقبل”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري إن “العلاقة بين إسرائيل ومصر مهمة للغاية لكلاهما، ويجب على الجانبين التأكد من أن الحادث الصعب لا يضر بالعلاقة الأمنية الجيدة”.

وأضاف مكتب غالانت، أنه “في نهاية الحديث اتفق الجانبان على استمرار العلاقة المباشرة بينهما لمنع وقوع حوادث في المستقبل وتعزيز العلاقة المشتركة”.

إسرائيل لن تترك سؤال دون إجابة

وفي وقت سابق ، قال قائد القيادة الجنوبية للجيش ، الميجر جنرال اليعازر توليدانو ، إن الجيش الإسرائيلي لن يترك أي سؤال دون إجابة.

وأضاف: “نحن في تحقيق مشترك مع المصريين ، وسيكون حادًا وواضحًا ، ولن نغادر وقال للصحفيين على الحدود المصرية “أي سؤال لم يحل”.

وصرح قائد الجيش اللفتنانت جنرال هيرزي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي سيحقق “بشكل شامل” في الظروف مع مصر و “يستخلص الدروس اللازمة”.

وأضاف: “هذه حادثة صعبة ، سقط خلالها ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي ، من أفضل أبنائنا وبناتنا ، في نشاط عملياتي للحفاظ على الأمن على الحدود المصرية. وقال هاليفي في تصريحات أدلى بها الجيش الإسرائيلي في نهاية تبادل لإطلاق النار ، اشتبك فيه مقاتلو الجيش الإسرائيلي مع [المشتبه به]”.

وقال هاليفي عقب إفادة في موقع الهجوم: “الحادث يقع على الحدود حيث يتم تنفيذ الأنشطة العملياتية كل ليلة.. نحقق في الحادث بشكل شامل ومتعمق بالتعاون مع الجيش المصري وسنستخلص الدروس اللازمة”.

وأضاف: “لقد قام المقاتلون والمقاتلات بدورهم ومنعوا المزيد من الأذى للقوات الإسرائيلية والجبهة الداخلية. أنا أطالب هنا بتقوية العائلات من أجل الخسارة “.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن نظيره المصري يتعاون بشكل كامل مع التحقيق. ولا يزال التحقيق جاريا ويتم التعامل معه بالتعاون الكامل مع الجيش المصري.

وقال هاجاري في وقت سابق إن حادثة غير عادية للغاية لا تمثل العلاقة والعمل المشترك [بين الجيوش].

حدود متوترة

وإطلاق النار والاشتباكات من أخطر الحوادث على الحدود منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وكانت الحدود الإسرائيلية المصرية سلمية إلى حد كبير منذ أن وقع البلدان اتفاقية سلام في عام 1979 ، وهي أول اتفاقية لإسرائيل مع دولة عربية.

وفي العقد الماضي ، أقامت إسرائيل حاجزًا كبيرًا على طول الحدود ، يهدف إلى حد كبير إلى إبعاد المهاجرين الأفارقة ومن تصفهم بالإرهابيين الذين ينشطون في سيناء المصرية.

ومع ذلك ، هناك محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر السياج الإسرائيلي العالي. في السنوات الأخيرة ، وقعت عدة حوادث إطلاق نار بين المهربين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكثيرا ما يطلق الجيش المصري النار على مهربي المخدرات ، وكذلك الجماعات الجهادية في صحراء شمال سيناء ، مما أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق نيران عرضية عبر الحدود.

نفذ مسلحون في سيناء عدة هجمات ضد إسرائيل في 2011 و 2012. ففي هجوم متعدد المراحل في أغسطس 2011 ، قُتل ستة مدنيين إسرائيليين وجندي إسرائيلي وضابط شرطة مكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى خمسة جنود مصريين.