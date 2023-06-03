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النائب العام الإماراتي يكشف عن الحالات التي يتم فيها التجسس على المواطنين

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إن الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات تكون عند وجود دليل على انتهاك القانون وبموافقة النائب العام

كتب فهمي الورغمي
حمد سيف الشامسي watanserb.com
حمد سيف الشامسي
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وطن- قال النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي، إن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر.

النائب العام الإماراتي: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين

وأوضح بحسب وكالة الأنباء الإماراتية أن الإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية في الدولة، تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة حفاظاً على حريات الأفراد والحقوق الأساسية لدولة القانون.

وأضاف أن مخالفة تلك القواعد والضوابط من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون صوناً لحقوق الإنسان –حسب تعبيره-

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات، تكون عند وجود دليل على انتهاك القانون وبموافقة النائب العام.

ويعد تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة، أحد أبرز وسائل التتبع التي تنتهجها الأجهزة الاستخباراتية في الدول.

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والمفارقة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعتبر فيه القانون الإماراتي أن أي شيء يتم تسجيله أو تصويره، دون علم صاحبه وموافقته، من خلال الأجهزة الالكترونية يعتبر جريمة تؤدي إلى الملاحقة الجنائية.

وطبقا للمادة 72 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته فإنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.

دعاوى ضد الإمارات بتهمة التجسس

ورفع نشطاء عرب دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على ممارساتها التجسس والمراقبة الإلكترونية بما في ذلك بتقنيات إسرائيلية متقدمة.

وبحسب تقرير سابق موقع emiratesleaks المعارض رفعت الناشطة الحقوقية السعودية البارزة لجين الهذلول، دعوى قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة إماراتية للمراقبة الإلكترونية و3 عملاء استخبارات أمريكيين سابقين، بتهمة باختراق هاتفها “الآيفون” الخاص بها.

ورفع محامو الهذلول “دعوى معدلة”،في ايار الماضي أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بولاية أوريغون ضد مجموعة “دارك ماتر” والرجال الثلاثة بعد أسابيع من رفض قضائي سابق للدعوى.

وذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير نشر في، أيار مايو الماضي، أن الدعوى المعدلة تتهم “دارك ماتر” الإماراتية وعملائها السابقين باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتدريبهم الاستخباري الأمريكي لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية على التجسس على الهذلول.

ويقول محامو الناشطة السعودية إن “الإماراتيين استخدموا معلومات هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها”.

لجين الهذلول
الناشطة الحقوقية السعودية البارزة لجين الهذلول

وكانت الهذلول واحدة من مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وأكاديميين وصحفيين يُزعم أنهم استهدفوا من قبل Project Raven ، وهي وحدة DarkMatter السرية التي أنشأها ويديرها العملاء السابقون وأوردتها رويترز لأول مرة . كان اسمها الرمزي “Purple Sword”.

وفقًا للشكوى ، كان للمشروع ، في وقت ما ، ميزانية سنوية تقدر بـ 34 مليون دولار وحوالي 40 موظفًا أمريكيًا.

وكانت الهذلول، البالغة من العمر 33 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، وشاركت في الحملات من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، ورفض نظام ولاية الرجل في المملكة.

وقبل نحو عام كشفت تقارير بريطانية عن تجهيز نشطاء عرب يقيمون في بريطانيا رفع دعاوي قضائية ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بشأن استهدافهم واختراق هواتفهم وحساباتهم الشخصية.

وبحسب “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، أورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن هؤلاء النشطاء انتقلوا منذ عدة عقود إلى بريطانيا هربا من “حكوماتهم القمعية”، معتقدين أنهم يستطيعون الحديث بحرية، ولكنهم يتساءلون الآن عما إذا كان بلدهم بالتبني آمنا كما اعتقدوا في البداية أو أرادوا الاعتقاد؟.

برنامج التجسس “بيغاسوس”

وأثبتت تقارير دولية مؤخرا عن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” (Pegasus) والذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، في اختراق الهواتف النقالة الذكية لمسؤولين وناشطين ومعارضين وصحفيين حول العالم.

وبيغاسوس هو برنامج تجسسي يُمكِن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض إصدارات نظام آي أو إس (أبل) أو أي نظام آخر، من أجل التجسس على الشخص المستهدف ومعرفة ما يقوم به على هاتفه المحمول والاطلاع على ملفاته وكل الصور أو الوسائط التي يحتفظ بها في الجوال.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية، موقع emiratesleaks، موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، رويترز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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