استثمارات أرامكو في تركيا.. بين تقوية العلاقات مع السعودية وإخراج أنقرة من عباءة الغرب

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وطن- التقت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، 80 مقاولًا تركيًا هذا الأسبوع لمناقشة مشروعات محتملة بقيمة 50 مليار دولار في المملكة.

وقال رئيس نقابة المقاولين الأتراك ، إردال إرين ، إن المشاريع المحتملة يتم التخطيط لها حتى عام 2025، وأضاف – كما نقل عنه موقع المونيتور: “تريد أرامكو رؤية أكبر عدد ممكن من المقاولين الأتراك في مشاريعها”.

وأضاف: “إنهم يخططون لمصفاة وخطوط أنابيب ومباني إدارية وإنشاءات بنية تحتية أخرى بقيمة استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار.

وستضع أرامكو قريبًا قائمة بالمقاولين الذين سيعملون على المشاريع ، وسيجتمع الطرفان مرة أخرى قريبًا في المملكة العربية السعودية.

خطة مهمة

وتمثل هذه الخطوة لحظة مهمة لاقتصاديات البلدين. وأرامكو هي ثالث أكثر الشركات قيمة في العالم ولها تأثير لا مثيل له في أسواق النفط العالمية. في غضون ذلك ، تضررت الشركات التركية بشدة من الحرب في أوكرانيا والعديد من الزلازل المميتة في وقت سابق من هذا العام والتي أودت بحياة حوالي 50 ألف شخص.

على مر السنين ، أصبحت القوتان الإقليميتان الرئيسيتان أكثر بعدًا بسبب علاقات أردوغان بجماعة الإخوان المسلمين ومقتل الصحفي السعودي الذي يعيش في الولايات المتحدة جمال خاشقجي عام 2018 . وقتل خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول على يد عملاء حكوميين من المملكة. تسبب مقتله في حدوث شقاق بين الرياض وأنقرة.

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استقلال اقتصادي تركي

لكن الخبراء يقولون إن هذه الاتفاقية المالية الجديدة يمكن أن تكون جزءًا من محاولة لإعادة العلاقات وإقامة الاستقلال الاقتصادي لأنقرة عن الغرب.

وقال إمدات أونر ، الدبلوماسي السابق ومحلل السياسات البارز في معهد جاك دي جوردون للسياسة العامة بجامعة فلوريدا الدولية، إن اهتمام أرامكو بإشراك المقاولين الأتراك يمكن اعتباره جزءًا من جهود المصالحة الجارية بين أنقرة والرياض.

وأضاف: “كان نقل قضية جمال خاشقجي من تركيا إلى السلطات السعودية ، بعد قرار المحكمة التركية بوقف محاكمة 26 سعوديًا متهمين بقتله ، خطوة مهمة في هذه العملية.. وكان تحقيق خاشقجي مطلبًا رئيسيًا للرياض قبل أي مصالحة”.

وأضاف أونير أن إعطاء الحكومة التركية الأولوية للعلاقات الجيدة مع السعوديين، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة ، يبدو أنه كان له الأسبقية على السعي لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي.

ويسعى الرئيس التركي رجب أردوغان بنشاط، إلى إيجاد فرص لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد التركي.

وفي هذا السياق، يجب النظر إلى العقود مع دول الخليج والشركات ، بما في ذلك أرامكو ، على أنها استراتيجية أردوغان لما بعد الانتخابات للتخفيف جزئيًا من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها تركيا.

ويمر الاقتصاد التركي بأزمة عملة كبيرة ، مع انخفاض قيمة الليرة وفوز أردوغان بولايته الثالثة بفارق ضئيل، ومن ثم ليس لديه خيار سوى تغيير نهجه، وفق تقرير “المونيتور”.

وقال سونر كاجابتاي ، زميل باير فاميلي ومدير برنامج الأبحاث التركي في معهد واشنطن ، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان “كريمًا جدًا” تجاه أردوغان “لأكثر من عام الآن”.

وأضاف أن اللحظة الحاسمة كانت عندما أحالت المحاكم التركية في أبريل 2022 القضية التي تتهم محمد بن سلمان بإصدار أمر بقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية بإسطنبول إلى محاكم في المملكة العربية السعودية ، مما سمح للعاهل الملكي بالتهرب من المسؤولية عن جريمة القتل.

وأضاف كاجابتاي: “نتيجة لذلك ، تبرع ولي العهد العام الماضي بمبلغ 5 مليارات دولار لوضعها في الاقتصاد التركي دون قيود”.

وتابع: “أعتقد أن هذه الأموال مع الأموال الأخرى القادمة من الخليج والإمارات العربية المتحدة وروسيا ساعدت أردوغان على استقرار الليرة ، التي كانت في حالة انخفاض ، وكذلك توزيع بعض هذه الأموال في شكل مساعدات ضمان اجتماعي سخية للغاية”.

وأوضح كاجابتاي: “زيادات الأجور وإعفاء القروض والائتمان الرخيص وكل ذلك ، يمكنكم القول معًا.. لقد ساعد بوتين وممالك الخليج أردوغان في الفوز بالانتخابات ، وأعتقد أن هذه هي المرحلة التالية”.

وأشار كاجابتاي إلى أن أردوغان ذكر لاعبين أجنبيين فقط – روسيا ودول الخليج – في حملته الانتخابية التي شهدت انتخابه لولاية ثالثة، وقال إنه سيكافئهما.

وتوقع الخبير استمرار تعميق العلاقات التركية السعودية والتركية الإماراتية، وألا تفرض أنقرة عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا من أجل الحفاظ على علاقات قوية مع موسكو.

يُشار إلى أنه الإمارات العربية المتحدة وتركيا ، صادقتا قبل أيام، على اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وعلق كاجابتاي: “أعتقد أن هذا النوع من جزء من جهود أردوغان لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد لأن الأسواق المالية في الغرب تتجنب تركيا بشكل عام ، وقد جادل البعض بأنها خطة طويلة الأجل لمنح تركيا الاستقلال فيما يتعلق باعتمادها المزمن على التدفقات المالية من الغرب”.