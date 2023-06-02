وهم بصري حيّر الآلاف..كم من شخص ترى في هذه الصورة؟

- Advertisement -

وطن– في الفترة الأخيرة، أثارت صورة وهم بصري حيرة المستخدمين بعدما اختلف الكثيرون حول عدد الأشخاص الموجودين فيها.

ألعاب الدماغ

ألعاب الدماغ هي تقنيًا شكل من أشكال الألغاز تتطلب في كثير من الأحيان التفكير الجانبي، ويشير هذا إلى أن إيجاد حل سيتطلب عمليات تفكير مبتكرة وغير تقليدية.

لا تفشل الأوهام البصرية الفريدة والمسلية في إذهال المشاهدين ويصبح الأشخاص الذين يقومون بحلها مبدعين ومسليين بشكل لا يصدق.

وهم بصري سيدفعك إلى التشكيك في الواقع

صورة اليوم التي إخترناها لك اليوم نشرها موقع timesofindia وتم تداولها بكثرة على الانستغرام. وهي صورة ستجعلك تحك رأسك لبضع دقائق وستدفعك إلى التشكيك في الواقع.



وجاء في النص المرافق للصورة :”انتظر لحظة.. ما هذا؟. اعتقدت أن هناك شخصين في هذه الصورة.”

عند إلقاء نظرة على الصورة، قد تكتشف شخصين. ومع ذلك، فإن النظرة الثانية أو الثالثة، ستظهر وأن الواقع مختلف تماماََ.



- Advertisement -

أثارت الصورة جدلاً كبيراً بعد أن انتشرت عبر الإنترنت وحققت انتشارا واسعا وجذبت الكثير من الناس، وتركت البعض منهم في حيرية لمعرفة عدد الأشخاص الموجودين فيها.



كما حصدت الصورة على عشرات التعليقات، حيث قال أحدهم:”هناك شخصين في هذه الصورة.” وقال شخص آخر:”استغرقت مني الصورة دقيقة كاملة لاستيعابها.” فيما قال شخص ثالث”لقد استغرقت 5 دقائق لحلها.”

وقال آخر:” فقط قم بتكبير الصورة إذا لم تتمكن من حلها. “

حل اللغز

إذا لم تستطع حل الوهم بعد، فهذه الصورة بها رجل واحد فقط وهو يرتدي بدلة غوص و يحمل في يده قنفذ بحر أسود طويل الشوكة.